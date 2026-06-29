Una cuarta parte de las embarazadas de Ciego de Ávila están desnutridas

De las 1.393 embarazadas registradas en Ciego de Ávila, 351 tienen algún problema de nutrición, incluidas 88 con anemia.

Madrid/Pionera en el inédito empeoramiento de la mortalidad infantil en Cuba, la provincia de Ciego de Ávila no levanta cabeza en maternidad y neonatología. De las 1.393 embarazadas registradas en la provincia, 351 –es decir, el 25,2%, una cuarta parte– tienen algún problema de nutrición, incluidas 88 con anemia. Las cifras las proporciona la propia prensa oficial, en una nota publicada este mismo lunes.

El territorio no solamente está por encima de la media nacional de desnutrición en gestantes –de un no menor 22,5%–, junto con Guantánamo, Granma y Santiago de Cuba, sino también de desnutrición en lactantes. De 2.807 menores de un año, 125 –el 4,5%– la padecen, lo cual coloca a Ciego de Ávila en tercer lugar de este problema, solo por detrás de Granma y Santiago de Cuba. Entre los lactantes, indica Invasor, 260 tienen “riesgo social asociado”, la expresión oficialista para indicar extrema pobreza.

También va a la zaga el número de hogares maternos, solamente 11 para 10 municipios, dos de los cuales presentan “problemas estructurales”. En tres municipios, prosigue el diario provincial, ni siquiera tienen hogar materno, y las gestantes deben ingresar en su lugar en los policlínicos. La nota, de hecho, va ilustrada con uno de estos centros, el de Florencia, cerrado y a medio construir, cuando, palabras de Invasor, “debía estar terminado en el primer trimestre del año”.

También va a la zaga el número de hogares maternos, solamente 11 para 10 municipios, dos de los cuales presentan “problemas estructurales”

En el municipio de Primero de Enero, el hogar está al 60% de su construcción, asegura el medio oficialista, Bolivia “tiene el local definido sin haber iniciado el proceso”.

Además, indica Invasor, Ciego de Ávila “figura entre las provincias con mayor número de municipios –todos los que la integran– que no garantizan la entrega de todos los productos estipulados en la dieta 06.02”, la recetada médicamente para embarazadas.

La escasez alcanza cunas, colchones e incluso pesas para adultos en los consultorios: faltan 137 de estas, “sin posibilidades de reposición inmediata por tratarse de equipamiento de importación”, indica el diario provincial.

Las cifras no dejan claro el panorama de embarazo adolescente, pero Invasor sí informa de que 10 gestantes de 15 años o menos “se niegan a ingresar en hogares maternos”. De poco sirve que indiquen que la provincia “mantiene pendientes de solución 29 gestantes y dos lactantes” para proporcionarles canastilla, ni que estén trabajando para “resolver” que 48 embarazadas, 10 lactantes y dos niños “sin dirección domiciliaria inscrita” no estén recibiendo ni dieta, ni canastilla, ni cuna, ni colchón.

El dato de personas “en preparación” para el Servicio de Asistencia Social a Domicilio da la medida de la precariedad: tan solo 456 para Ciego de Ávila, La Habana, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Holguín, Granma y Santiago de Cuba.

Y la precariedad repercutirá sin duda en los datos de salud materno-infantil. De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, Cuba cerró 2025 con una cifra de 9,9 por cada 1.000 nacidos vivos, frente al 7,1 registrado el año previo, casi 3 puntos más en tan solo 12 meses.

En la última sesión del Parlamento cubano, en diciembre pasado, el primer ministro Manuel Marrero había dado un esbozo de la problemática, al informar que la tasa alcanzaba 9,7 y reconoció el “deterioro” de ese indicador sanitario.

La velocidad con la que ha avanzado ese rubro en el país es alarmante. La tendencia que ya se observaba a mitad de 2025, cuando la tasa de mortalidad infantil aumentó a 8,2 por cada 1.000 nacidos, era entonces casi un punto por encima de lo registrado en el mismo período de 2024. Para entonces, aún no se había extendido por la Isla la epidemia de arbovirosis –chikunguña y dengue– que cobró la mayoría de víctimas mortales entre los menores de 18 años.

En Cuba se registraron 68.051 nacimientos el año pasado, con 3.108 menos nacidos que en 2024, acorde con las cifras oficiales.

Muy lejos queda aquel momento en 2018 en que la tasa de mortalidad infantil era un ejemplo para la región, cuando el país registró 3,9 por cada 1.000 nacidos vivos, el mejor dato de todo el continente americano.

Lo mismo sucede con las cifras sobre la tasa de mortalidad materna registrada el mismo 2025. Las autoridades sanitarias informaron de que fue de 44,1 por 100.000 nacidos vivos, contra 40,6 en 2024, y precisó que “el incremento de un año respecto al otro fue de una muerte materna”.