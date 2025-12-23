Los empleados bancarios siguen a la espera de "orientaciones" para la compraventa de dólares

En los negocios privados es común que los empleados acepten la divisa estadounidense al cambio informal e incluso que la compren.

La Habana/Casi una semana después del anuncio por el Banco Central de Cuba de la entrada en vigor de una tasa flotante para el mercado de divisas, además de las otras cotizaciones oficiales, la medida sigue sin materializarse para la mayoría de los cubanos. En La Habana, los bancos no venden dólares a la población, pese a que la norma fue presentada como un paso para "ordenar" el mercado cambiario y acercar el tipo oficial a la realidad económica del país.

En la práctica, lo único que ha comenzado a funcionar es la compra de divisas, y aun esa operación está rodeada de improvisación, silencios administrativos y desconcierto entre los propios empleados bancarios, según pudo comprobar 14ymedio en una visita a varias sucursales bancarias de la capital cubana.

"Hasta el momento no tengo noticias de que se esté vendiendo dólares a la población bajo la nueva tasa; lo que se está haciendo es comprando", explicó este lunes a este diario un empleado de una sucursal del Banco Metropolitano en El Vedado, que prefiere el anonimato. Según detalla, la divisa estadounidense se estaba recibiendo esa jornada a 401 pesos.

"Si el cliente entrega una cantidad grande de dólares y el banco no dispone de suficiente efectivo en moneda nacional, parte del pago se realiza mediante transferencia electrónica. Si el desembolso se hace completamente en efectivo, se aplica un descuento del 3% como concepto de gravamen", precisa el trabajador estatal.

La nueva tasa fue anunciada por las autoridades monetarias como un mecanismo flexible, sujeto a ajustes según la oferta y la demanda. El objetivo declarado era competir con el mercado informal y captar dólares que hoy circulan fuera del sistema financiero estatal. Sin embargo, lo que ocurre en las sucursales es muy distinto al relato oficial: no existen protocolos claros y el personal trabaja sin instrucciones precisas sobre cómo proceder.

Este esquema, lejos de transmitir confianza, alimenta la percepción de improvisación. "Todo este proceso de la nueva tasa de cambio flotante del dólar se ha implementado sin avisos ni preparación previa para el personal bancario", resume el trabajador. "No hemos recibido orientación alguna de cómo se va a hacer si vendemos dólares, si los vamos a dar en efectivo o por transferencia electrónica. Incluso ayer tuvimos una reunión en nuestro banco y el tema de la venta de dólares ni se tocó".

La incertidumbre se repite en otras sucursales de la capital. En el banco ubicado en los bajos del edificio Focsa, también en El Vedado, una empleada confirma que la orden, por ahora, es solo de comprar divisas. "Nosotros mismos tenemos dudas. Ahora todos los bancos lo que están haciendo es la recogida. O sea, la compra del dólar", explica. Aunque asegura que la venta llegará "en algún momento", reconoce que todavía no existe una instrucción oficial que permita ofrecer dólares al público.

La trabajadora confirma también que la tasa de 401 pesos ya se está utilizando en otras operaciones financieras. "Los que tienen tarjeta en MLC, ahora cuando hacen una operación desde Transfermóvil a la moneda nacional, el cambio que se usa es ese. Y ganas ahí en efectivo". Si se confirma este extremo, entonces sería la señal de que el BCC intenta consolidar de nuevo la moneda libremente convertible, como parece indicar el alza rápida de ese instrumento financiero virtual en el tablero de cotizaciones del mercado informal que publica cada día el sitio 'El Toque': a finales de octubre valía apenas 200 pesos por dólar y está ahora en 350.

El diseño del mecanismo de venta, cuando finalmente se active, también plantea interrogantes. Según las fuentes bancarias, las mipymes recibirán los dólares exclusivamente mediante transferencias electrónicas, no en efectivo, una decisión en sintonía con la escasez crónica de billetes en las arcas estatales. Para los clientes particulares, se prevé una combinación de efectivo y transferencias, aunque "eso cuando lo aprueben", aclara la empleada del Focsa. Por ahora, el panorama es un esquema asimétrico: el banco compra dólares a la población, pero no los vende.

El BCC informó de un nuevo canal bancarizado para que el sector no estatal pueda comprar divisas en el mercado oficial. "Las solicitudes se harán desde los bancos comerciales y a través de la cuenta fiscal, sin manejar efectivo", aclara la escueta nota informativa. "El tope será hasta el 50% del promedio de ingresos brutos de la cuenta fiscal en el último trimestre", añade el texto.

Por ahora, el panorama es un esquema asimétrico: el banco compra dólares a la población, pero no los vende. / 14ymedio

En cuanto a los particulares, esta nota aclara que seguirá el límite de 100 dólares por persona y que se mantendrá el engorroso e ineficaz sistema de turnos por Ticket en las 41 oficinas de venta.

A las afueras de la sucursal bancaria del Focsa las urgencias este lunes, sin embargo, eran otras. La larga cola para cobrar la jubilación o intentar sacar dinero en efectivo de los cajeros automáticos monopolizaba la angustia de los clientes. Cada vez que un empleado asomaba la nariz por la puerta principal, una lluvia de preguntas le caía encima. Las dudas iban desde el horario de funcionamiento del local en los próximos días feriados hasta la interrogante sobre cuándo comenzarán a vender dólares.

Los cambistas informales, por su parte, parecen comenzar a reaccionar después de días de parálisis e incertidumbre tras el anuncio oficial. "El que compra dólares en mi barrio llevaba como una semana sin aceptarlos pero ya empezó otra vez y los ha puesto a 420 pesos", explica a este diario un joven residente en el municipio de Guanabacoa. En los negocios privados es común que los empleados acepten la divisa estadounidense al cambio informal e incluso que la compren.

El Toque reporta que el dólar se cambia este martes a 440 pesos en el mercado informal, donde el fula sigue circulando con mayor agilidad y sin gravámenes ni trámites engorrosos. Para muchos cubanos, entregar sus divisas al banco —con registro de datos personales y sin certeza de poder recomprarlas— no parece por el momento una opción atractiva.

"Tenía 100 dólares guardados para Navidad y he preferido cambiarlos con un particular que tiene una cafetería en mi cuadra", cuenta una vecina del Cotorro. "Me los puso a 425 y eso me salió mejor que con el banco y sin tener ni que enseñar el carné de identidad", añade. No obstante, evitará vender la divisa estadounidense que le queda guardada "hasta que las aguas tomen su nivel".