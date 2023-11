Un empresario italiano vinculado al castrismo abrirá una tienda en divisa en el antiguo Ten Cents de Galiano

Alimentos, calzado, electrodomésticos, productos de aseo y otros artículos para el hogar: todo un catálogo de productos en un centro comercial habanero en divisa. A diferencia de lo que ha ocurrido hace unos días con el anuncio de la próxima llegada de RusMarket a la capital cubana, ha quedado claro que las compras se harán únicamente en moneda libremente convertible (MLC) en Variedades Galiano Casalinda, que abrirá sus puertas al público a inicios de 2024.

El local, que tendrá dos plantas según el proyecto, estará ubicado en pleno centro de la capital, en el edificio que acogía antes de la Revolución al muy popular Ten Cents, de la cadena estadounidense Woolworth. Se trata de un contrato de asociación económica internacional entre Tiendas Caribe, del consorcio militar cubano Gaesa, y la compañía italiana Italsav, presente en la Isla desde los años 90. El documento se firmó este jueves bajo la atenta mirada de gigantescas fotografías de Fidel y Raúl Castro.

"Nos encontramos sellando un acuerdo tras más de un año de negociaciones con la seguridad de que será un proyecto novedoso"

Berto Savina Tito, presidente de Italsav, y cuya relación con el castrismo es conocida desde hace décadas, ha agradecido a sus socios cubanos los buenos "resultados en el país". "Nos encontramos sellando un acuerdo tras más de un año de negociaciones con la seguridad de que será un proyecto novedoso", ha contado a Cubadebate.

Por la parte cubana, Ana María Ortega, directora general de Tiendas Caribe, también ha expresado su satisfacción con Italsav a través de los años. "Desde nuestros inicios contamos con este proveedor y tenemos una relación directa con él. Nuestros vínculos siempre han sido respetuosos. Nuestra cadena surgió en un periodo complejo, y ahora estamos librando otra batalla en la economía", declaró.

Savina llegó a Cuba en los 90 para fundar las tiendas Todo por 1, que vendía sus productos por un CUC (equivalente a un dólar). El comercio evolucionó posteriormente para dar paso a los establecimientos Burbujas y Agua y Jabón, con más de 30 locales en Cuba.

En marzo, cuando comenzó a circular la idea de la nueva tienda, Cubanet publicó un amplio reportaje sobre el empresario italiano en el que una fuente del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera expuso que el aterrizaje de las tiendas de Savina incomodó a parte del emporio militar Gaesa, llamado a gestionarlas.

"Algunos se negaron diciendo que era algo muy capitalista. Pero en medio del desabastecimiento no pudieron negarse, menos cuando se dieron cuenta de que Berto (Savina) podía ser útil en otras cosas. Por eso la empresita creció. Italsav no hubiera sido nada si el Gobierno cubano la hubiera rechazado. Se puede decir que es una empresa cubana que opera en Italia, no una empresa italiana que opera en Cuba, esa es la verdad", afirmó.

En el mismo texto, una fuente cercana a los Castro afirmaba que el empresario italiano llegó al país con algunos compatriotas que eran amigos de uno de los hijos de Fidel Castro, Tony. Aunque, sostiene, no lo conocía personalmente, esos nexos lo ayudaron a asentarse en Cuba.

Con la vista puesta a la captación de divisas, Variedades Galiano Casalinda comenzará, antes de la propia apertura de puertas del establecimiento, con una tienda online "para compras generadas desde el exterior".

Las primeras reacciones de los lectores de la prensa oficial han mostrado más división de lo habitual para este tipo de establecimientos. Aunque muchos han lamentado que se siga ampliando la oferta para quienes tienen divisas mientras los que solo poseen moneda nacional siguen igual, varios aún confían en que la existencia de este tipo de negocios es bueno para la captación de una moneda que acabará repercutiendo en la población.

En medio de la disputa, un lector señaló uno de los grandes problemas del régimen, reconocido por propios y ajenos. "Que gran trabajo. Seis meses para aprobar la apertura de un comercio. Qué burocracia. Así no se desarrolla un país", espetó.

En cualquier caso, la apertura de tiendas con capital extranjero y en MLC es parte de la nueva política del Gobierno cubano para recaudar divisas como sea y representa una ruptura con la anterior prohibición que impedía la inversión foránea en el comercio mayorista y minorista.

Además, de Italsav y RusMarket, el Gobierno autorizó, en diciembre de 2022, la creación de la empresa mixta Gran Ferretero S.A., nacida de un acuerdo entre la Sociedad Mercantil Albus S.A., propiedad del Estado cubano, y la española Gurea Industrial & Automotive Equipment SL, para comercializar artículos de ferretería y materiales de construcción.

Esa empresa dispone de un local de grandes dimensiones en la calle Fábrica, en La Habana Vieja, pero la apertura del negocio, prevista para el primer trimestre de 2023, se ha retrasado sin ninguna explicación, lo que ha dado pie a sospechas sobre la viabilidad o, incluso, la existencia de la empresa española.

