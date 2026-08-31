Las empresas privadas apadrinarán escuelas en Camagüey para paliar las carencias del Estado

Las escuelas enfrentan numerosas dificultades, entre ellas la falta de maestros, de uniformes, de transporte y de comida

Madrid/La carrera desesperada por garantizar un curso escolar normal, algo que el Gobierno ya ha reconocido que no ocurrirá, ha empujado a las autoridades a acudir a las mipymes. En Camagüey, reporta la prensa oficial, “actores económicos estatales y privados” del municipio de Florida se comprometieron a “apadrinar” a los más de 50 centros de la zona durante “todo el período de clases”.

Ello consistirá, según la nota aparecida en la Agencia Cubana de Noticias, en “labores de reparación, pintura, limpieza y otros mantenimientos en la medida de sus posibilidades”. Con la habitual prosa voluntarista, la funcionaria Marilín Becerra Fernández, subdirectora de Aseguramiento en la Dirección General de Educación en Florida, tras reunirse con los empresarios, “agradeció la disposición” y “ratificó el compromiso de educadores y trabajadores del ramo de garantizar un curso con la mayor calidad posible”.

Camagüey sigue así el llamado de la ministra de Educación, Naima Trujillo, quien en su visita a la provincia la semana pasada llamó a “potenciar las alternativas que existan en cada localidad, y a gestionar de una manera diferente, en pos de desarrollar con éxito el curso”. Este, vuelven a conceder, “será difícil”, de lo que culpan a “la política agresiva del Gobierno de Estados Unidos para asfixiar la economía y el sector energético”.

Todo, insistió la ministra, irá en pos de “la educación de niños, adolescentes y jóvenes, y de una de las conquistas más nobles de la Revolución cubana”

Todo, insistió la ministra, irá en pos de “la educación de niños, adolescentes y jóvenes, y de una de las conquistas más nobles de la Revolución cubana”.

El pasado jueves, sin embargo, Trujillo admitió en rueda de prensa que no podrán garantizar la presencialidad del curso, y que las escuelas enfrentan numerosas dificultades, entre ellas la falta de maestros, de uniformes, de transporte y de comida.

La prensa oficial, no obstante, insiste en publicar notas voluntaristas sobre el inicio de las clases, este martes 1 de septiembre, como el artículo aparecido en Trabajadores con el título de Puntual. “Será un reto volver a la presencialidad en las aulas, pero hay voluntad de lograrlo”, dice la nota.

Esta concluye, azucarada: “Siempre la noche antes de empezar las clases nos acostamos más temprano. El reencuentro con los compañeros y amigos es una fiesta en sí misma. Los uniformes bien limpios y esos libros que a veces no caben en una mochila nos llenan de esperanza. Y lo más importante: llegar puntual. Que significa deseo de aprender, ganas de cono­cer el mundo que nos rodea y amar más a Cuba, que bloqueada económica y energéticamente no renuncia a uno de los derechos humanos más nobles y trascendentales: la enseñanza”.

En Las Tunas, por su parte, las autoridades prometen que “no faltarán las libretas”, y hacen, de paso, una hagiografía de la empresa estatal que las fabrica. Así, según aseguraba al diario oficialista la directora de Gráfica Las Tunas, Marisol Torres Vázquez, este lunes entregarían “las primeras 100.000 libretas de las 200.000 demandadas por el Ministerio de Educación con destino a nuestra provincia”. La misma funcionaria añadía: “No pararemos hasta cumplir la cantidad solicitada”.