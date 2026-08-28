El Gobierno cubano reconoce que no podrá garantizar la presencialidad del curso escolar

La ministra de Educación de Cuba, Naima Trujillo, habla durante una rueda de prensa, este jueves en La Habana.

La ministra de Educación admite que solo el 73% de las plazas docentes están cubiertas y que los uniformes “no estarán disponible para todos los estudiantes”

La Habana/A pesar de que muchas madres dudan de si es práctico enviar a sus hijos a las escuelas, y de que el país atraviesa su mayor crisis económica posterior a 1959, las autoridades siguen promocionando el reinicio del curso escolar el próximo 1 de septiembre. A diferencia del tono triunfalista de días pasados, sin embargo, esta vez el Gobierno reconoce abiertamente las dificultades. Las principales: la escasez de profesores, la falta de uniformes y la imposibilidad de garantizar la presencialidad debido a la crisis.

Este jueves, la ministra cubana de Educación, Naima Trujillo Barreto, anunció durante una conferencia de prensa que la nueva matrícula atenderá a alrededor de 1.400.000 niños y adolescentes en los diferentes niveles de enseñanza. Una cifra que el presidente Miguel Díaz-Canel encontró apropiado aumentar hasta “más de 1.500.000”, para utilizar el regreso a las aulas como argumento frente a quienes hablan de un “colapso” en Cuba.

El entusiasmo del mandatario contrasta con las cifras que reconoce la ministra de Educación. “Actualmente Cuba cuenta con un 73% de cobertura total con personal de plantilla formado”, admitió Trujillo Barreto. “La situación más compleja” en este sentido está en La Habana, dijo la funcionaria, donde “están llegando desde el oriente del país alrededor de 3.000 profesores” para apoyar en los centros educativos.

Para enfrentar este déficit se continuará aplicando, indicaron, la Resolución 10, que permite remunerar la carga docente adicional asumida por los maestros, pero la funcionara no especificó dichos sistemas de gratificación. También se reajustarán claustros y se incorporarán a la docencia estudiantes universitarios y profesionales de otros sectores que actualmente no realizan sus actividades habituales.

“Sin corriente no hay taller que pueda funcionar, sin combustible, no podemos llevar el tejido de un lugar a otro del país, sin dinero y sin posibilidades de importación, tampoco entran tejidos”

Otro de los principales problemas se centra en la elaboración de uniformes escolares. La industria llegó a agosto con una producción de alrededor del 12% para la enseñanza primaria y algo superior para secundaria. “El uniforme escolar no estará disponible para todos los estudiantes el primer día de clases”, admitió la ministra. “Sin corriente no hay taller que pueda funcionar, sin combustible, no podemos llevar el tejido de un lugar a otro del país, sin dinero y sin posibilidades de importación, tampoco entran tejidos”, describió la ministra al respecto.

Una vecina de Luyanó confirmó a 14ymedio que a los estudiantes de Noveno y Décimo les han autorizado a ir a clases con “ropa de calle”: pantalón largo y pulóver blanco, azul o rojo.

Los estudiantes podrán asistir con su pañoleta –en el caso de la primaria– aunque no tengan el uniforme, confirmó la ministra. Las escuelas deberán ser flexibles y no podrán imponer determinadas combinaciones de colores o vestimenta a quienes no dispongan de las prendas reglamentarias. Según Trujillo, en algunos territorios se han habilitado jornadas adicionales para coser las prendas y se ha recurrido a la confección desde los hogares.

Para las edades que atiende la Educación General, menores que la Educación Superior, se priorizará la presencialidad, explicó Trujillo. Sin embargo, “las condiciones actuales obligan a organizar el proceso de manera diferente”. La ministra refirió que habrá “cortes en determinados momentos, intensivos de compensación y cierres” dentro de cada uno de los tres períodos en que se organiza el curso escolar.

“Hay centros con recursos para 15 días, otros para 20 y otros donde todavía se trasladan suministros”

La organización tendrá en cuenta las características de cada comunidad. Algunas instituciones podrán mantener doble sesión todos los días, mientras otras lo harán determinados días de la semana. En otros casos será necesario modificar los horarios de entrada o la frecuencia con que los estudiantes permanecen en los centros.

El transporte constituye precisamente uno de los principales factores que determinarán cómo funcionará cada institución, debido a que hay estudiantes y profesores que deben recorrer largas distancias para llegar a sus centros.

La alimentación es otra preocupación. La ministra aseguró que en las instituciones seminternas e internas que iniciarán sus actividades están garantizadas las condiciones básicas, aunque la cobertura varía según el territorio. “Hay centros con recursos para 15 días, otros para 20 y otros donde todavía se trasladan suministros”.

De acuerdo con un testimonio del gobierno local de Luyanó, no se están repartiendo pipas a los vecinos que llevan días sin servicio y las están reclamando porque "se está priorizando la distribución de agua en camiones cisternas para las escuelas y garantizar así el reinicio del curso escolar".

La ministra indicó que la presencialidad no llegará a ser igual a la que existía antes de las “dificultades que comenzaron a agudizarse en febrero de este año”

De igual manera, para sacar adelante las necesidades las autoridades cuentan con el sector privado. Según explicó Trujillo Barreto, “quienes anteriormente apoyaban determinados procesos de manera casuística pasarán ahora a asumir compromisos establecidos mediante relaciones contractuales”.

El curso anterior terminó de forma anticipada en junio y varios niveles tuvieron que adoptar la semipresencialidad debido a la crisis energética. Sobre las alertas de la Unesco de que la educación en la Isla “está en riesgo por la crisis energética”, la ministra cubana respondió que esta generación “no va a estar en riesgo de no ser educada” y van a tratar de tener “las mejores condiciones posibles”.

La funcionaria reconoció que en el pasado curso escolar entre 17.000 y 23.000 estudiantes tuvieron que permanecer “más distantes” de sus centros educativos. Para este curso, el Ministerio asegura haber modelado una respuesta para unos 17.000. Sin embargo, la ministra indicó que la presencialidad no llegará a ser igual a la que existía antes de las “dificultades que comenzaron a agudizarse en febrero de este año”.