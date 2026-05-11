Entra la termoeléctrica Guiteras, sale la Felton: Cuba vuelve a rozar los 2.000 MW de déficit

Se anunció la que la salida de la Unidad 1 de la planta de Felton para un mantenimiento de 96 horas

“Sin esperanza en la ciudad de Matanzas, con apagones ya de más de 24 horas y solo dos de corriente”, se quejan en redes sociales

La Habana/“Sin esperanza en la ciudad de Matanzas, con apagones ya de más de 24 horas y solo dos de corriente cuando la pone”. La queja de un usuario en las redes de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) evidencia la desesperación de la población, ante un déficit energético que, tras la tregua de varias semanas proporcionada por el crudo ruso del Anatoly Kolodkin, vuelve a subir como la espuma, rozando los 2.000 megavatios (MW).

Después de cuatro días sin la central termoeléctrica Antonio Guiteras –que volvió a funcionar el sábado pero presentó esa misma noche otra falla que la sacó del sistema hasta el domingo por la mañana–, ahora se informó de la salida de la Unidad 1 de la planta de Felton para un mantenimiento de 96 horas.

La previsión es solo la continuación de lo vivido el domingo. “En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1.887 MW a las 22:00 horas, superior a lo planificado por la salida imprevista de la unidad 4 de la CTE Cienfuegos”, informaron las autoridades.

El Día de las Madres, que recibió una cobertura prácticamente homogénea en los medios estatales, terminó en la penumbra en la Isla. “Estamos prácticamente sin internet y no hay electricidad en casi todo Luyanó”, en La Habana, contaba un vecino a 14ymedio. No es el único afectado. En ese barrio, el dueño de un local está en la búsqueda de alquilar otro lugar debido a que tendrá que cerrar porque nunca tiene corriente.

“Estamos prácticamente sin internet y no hay electricidad en casi todo Luyanó”

Este domingo, el director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Lázaro Guerra Hernández, informó temprano que el país sufriría con prolongados apagones debido a que el sábado por la noche se alcanzó una afectación máxima de 1.770 MW, “incluso fuera del horario habitual de máxima demanda”. El funcionario aseguró que la “avería tecnológica” en la Guiterasde sábado a domingo agravó un sistema que ya operaba con fuertes limitaciones.

La última vez que esta central había salido del sistema eléctrico nacional (SEN) fue el pasado 6 de abril, también por una avería en la caldera, descrita por la prensa oficial como una “ponchadura”. La central volvió a sincronizar el 10 de abril, tras cuatro días detenida. Es decir, entre aquella reincorporación y la nueva rotura, la planta funcionó menos de 25 días.

El panorama no pinta para mejorar pronto. Según la UNE, además de la salida de la Unidad 1 de Felton, hay “averías” de la Unidad 2 de la misma planta, así como la Unidad 5 de la Antonio Maceo (Renté), y las unidades 2 y 3 de la central Ernesto Guevara. Asimismo, están fuera de servicio, por “mantenimiento”, la Unidad 5 de Mariel, la Unidad 6 de Renté y la Unidad 5 de Nuevitas. A ello se suman 425 MW fuera de servicio por “limitaciones en la generación térmica”.

El 40% del mix energético en el país se nutre de crudo nacional y no está afectado por el bloqueo petrolero. Sin embargo, el otro 40% estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía precisa diésel y fueloil importado.

En medio de los anuncios de las autoridades y las quejas ciudadanas por nuevas jornadas de apagones,la intervención del ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, este lunes, no puede ser más inoportuna. A través de X, plataforma donde es muy activo, remarcó que Cuba “avanza en su programa de transición energética para lograr más soberanía en ese sector, bajo la dirección de nuestro Partido y Gobierno”.

Cuba “avanza en su programa de transición energética para lograr más soberanía en ese sector”

El mensaje, acompañado de una fotografía en la que se ven paneles solares, dijo que “se estima que este año debe alcanzarse un 15% de penetración de las energías renovables, alcanzando un 24% en 2030. Para el 2035 se prevé llegar al 40%, lo que permitiría eliminar la importación de combustibles”. Según él, “el plan contempla llegar al 100% de uso de energía renovable en 2050”.

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un elemento coyuntural, el cerco petrolero de Estados Unidos, acción que el Gobierno cubano ha denunciado reiteradamente como de “asfixia energética”, y un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto que precisa al menos 6.612 millones de dólares solamente para sanear su capacidad de generación eléctrica, según un informe del centro de investigación estadounidense Cuba Study Group publicado en marzo pasado.

El estudio, realizado por el economista cubano Ricardo Torres, recuerda que “la recuperación técnica” del sistema eléctrico nacional “depende de condiciones institucionales y económicas que permitan inversiones sostenidas y fiabilidad operativa” y, en términos generales, una “transformación económica”.

El saneamiento, señala Torres, implica, por un lado, recuperar la generación de las termoeléctricas y la generación distribuida (motores de diésel y fueloil) y, por otro, promover una transformación del mix energético potenciando las renovables (solar, eólica terrestre y bioeléctricas basadas en la biomasa de la caña azucarera).