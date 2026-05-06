La Guiteras se rompe “según lo previsto” y agrava los apagones en Cuba

Madrid/“Ya ellos aseguraron su Primero de Mayo; el Día de las Madres les da igual”, dice una madre holguinera, agotada por apagones que vuelven a desordenar la vida familiar. La nueva salida de la termoeléctrica Antonio Guiteras, el mayor bloque unitario de generación del país, ocurrió este martes 5 de mayo, a las 9:12 de la mañana, según la Unión Eléctrica (UNE). La empresa estatal la presentó como una parada “según lo previsto”, pero en el propio parte se admite que la unidad salió por avería en la caldera y que el sistema perdería unos 140 megavatios. La previsión oficial era que estuviera fuera durante unos cuatro días.

El sábado, mientras hablaba ante delegados extranjeros, el mandatario Díaz-Canel admitió que el petróleo ruso procedente del tanquero Anatoly Kolodkin –que alivió durante apenas dos semanas la crisis eléctrica– estaba a punto de agotarse. También reconoció que el Gobierno no sabe cuándo volverá a entrar combustible al país. Setenta y dos horas después, la Guiteras volvió a salir del sistema.

En La Habana, este miércoles se observa humo en la patana de Regla, una señal de que se mantiene operando. Esto sugiere que la central flotante aún dispone de fueloil, aunque no permite calcular cuánto combustible le queda ni por cuánto tiempo podrá sostener la generación.

“Hoy solo hemos tenido electricidad desde las 2:45 de la madrugada hasta las 6:25 de la mañana”

En la capital cubana, donde durante años los apagones han sido menos prolongados que en el resto del país, la crisis también golpeó este miércoles. “Hoy solo hemos tenido electricidad desde las 2:45 de la madrugada hasta las 6:25 de la mañana”, contó a este diario un residente de Plaza de la Revolución. En el camino al trabajo, añadió, encontró “toda la parte de El Vedado” a oscuras, con semáforos apagados, bancos cerrados y oficinas de trámites sin servicio.

La última vez que la Guiteras había salido del sistema eléctrico nacional (UNE) fue el pasado 6 de abril, también por una avería en la caldera, descrita por la prensa oficial como una “ponchadura”. La central volvió a sincronizar el 10 de abril, tras cuatro días detenida. Es decir, entre aquella reincorporación y la nueva rotura, la planta funcionó menos de 25 días.

En Holguín, donde los cortes eléctricos ya forman parte de la rutina, la noticia se recibió sin sorpresa, pero con más irritación. Un jubilado del reparto Vista Alegre asegura que su bloque se está viendo “más afectado de lo normal” por las Romerías de Mayo, el festival cultural que se celebra en la ciudad del 2 al 8 de mayo. “Ellos siempre priorizan sus cosas. Ahora le están dedicando las Romerías a Fidel Castro, que ya está muerto y nunca sufrió un apagón. Tienen que garantizar luces y audios para sus conciertos y homenajes y el resultado es más apagones para nosotros”, se queja.

Mientras tanto, fuera de los escenarios, la electricidad sigue siendo un lujo intermitente. Para el horario pico del martes, la UNE calculó un déficit de 1.650 megavatios (MW) y una afectación prevista de 1.680 MW. Es decir, más de la mitad de la demanda nacional quedó sin respaldo. Para el horario pico de este miércoles, se prevé un déficit aún mayor, de 1.720 MW y una afectación prevista de 1.750 MW.

La holguinera que mira acercarse el Día de las Madres sin corriente no habla de megavatios ni de calderas, sino de frustración

Además de la Guiteras, se encuentran averiadas la unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, la unidad 2 de la Lidio Ramón Pérez –Felton– y las unidades 3 y 5 de la Antonio Maceo –Renté–. A eso se suman tres bloques en mantenimiento: la unidad 5 de Mariel, la 6 de Renté y la 5 de Nuevitas. Como si no bastara, la generación térmica arrastraba otros 254 MW fuera de servicio por “limitaciones", un lastre adicional para un sistema incapaz de cubrir la demanda en el horario pico.

En 2025 la central sufrió media docena de paradas técnicas y averías cortas, especialmente por problemas recurrentes en la caldera. Desde enero de 2025 hasta ahora, la planta acumula más de una decena de interrupciones relevantes del SEN, una cifra conservadora porque no todos los eventos breves quedan documentados con el mismo detalle.

Para los vecinos de Holguín y del resto de las provincias la estadística se traduce en refrigeradores apagados, comida perdida, teléfonos sin carga, ancianos sofocados y niños dormidos a medias. La holguinera que mira acercarse el Día de las Madres sin corriente no habla de megavatios ni de calderas, sino de frustración. El jubilado de Vista Alegre tampoco discute la ingeniería de la Guiteras, denuncia que, mientras se iluminan tarimas y homenajes, su cuadra completa queda a oscuras. El calendario político del Gobierno parece tener electricidad garantizada; el doméstico, casi nunca.