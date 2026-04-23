Cuba necesita cada mes ocho petroleros como el 'Anatoly Kolodkin'

Madrid/La imagen de una Habana iluminada –inusual en meses–, de la que este miércoles se enorgullecía hasta la Embajada rusa en Cuba, será fugaz. Lo sabe la mayoría de los ciudadanos, pero este miércoles lo recordó el ministro de Energía, Vicente de la O Levy en el programa Mesa Redonda. “He visto compañeros que dicen ‘bueno, ya tenemos la solución, llegó un barco’. ¿Cuánto dura un barco? Ocho barcos se necesitan mensualmente”, afirmó, en horario de máxima audiencia.

El funcionario dijo que esa es la cantidad de tanqueros que deberían llegar, cargados con todo tipo de productos: gasolina, diésel, gas licuado y crudo. “Al final son cinco millones de toneladas de combustible que se necesitan por encima de la producción nacional. Actualmente se producen 2,2 millones de toneladas, de un potencial de 4,1. Nosotros estamos proponiendo cerrar este año con 3,3 millones, y marcha bien ese programa”, expuso. Estos datos indican que la producción nacional cubre apenas un tercio de la demanda, lejos del 40% que se manejaba hasta ahora.

De La O Levy hizo una eterna descripción de las labores realizadas el pasado año encaminadas a recuperar capacidad de generación –se alcanzó 1.114 megavatios, muy por debajo de los cerca de 3.000 MW de potencia instalada en el país–, frustradas, admitió en un segundo gran bloque, por la escasez de combustible. El ministro afirmó que el 8 de diciembre entró el último buque con una carga de fueloil, obviando la llegada en enero del Ocean Mariner con 80.000 barriles de combustible procedentes de México, como ya hizo Miguel Díaz-Canel en una ocasión anterior. Después, llegó el Anatoly Kolodkin con sus 100.000 toneladas, que durarán previsiblemente hasta finales de abril, a pesar de que se están racionando.

Después, llegó el Anatoly Kolodkin con sus 100.000 toneladas, que durarán previsiblemente hasta finales de abril, a pesar de que se están racionando

El funcionario explicó la odisea desde la llegada del buque, que por su gran tamaño no puede entrar en la bahía de Cienfuegos, para su descarga, que hubo que trasvasar en otros barcos. “Fue poco a poco, una vuelta, dos vueltas, tres vueltas”, dijo. De la O Levy no explicó por qué no se ha utilizado el oleoducto Amistad, construido por la URSS en los 80 y modernizado por Venezuela en 2007 para el bombeo de grandes volúmenes de petróleo desde Matanzas a Cienfuegos y si los motivos son técnicos o se deben a averías.

Expertos como Jorge Piñón, de la Universidad de Texas, habían señalado que resultaría más veloz adquirir fueloil en vez de crudo, para evitar el largo proceso de refinado, que se complica en la Isla por tener solo una planta operativa. El ministro respondió a esta cuestión –que atribuyó a dudas recurrentes en la población–. “El crudo económicamente es lo más viable. Salen otros productos también que se utilizan en otros destinos”, dijo, y añadió que si se importaran los productos por separado aumentarían los costos en barcos diferentes, fletes y otros conceptos.

El producto se ha almacenado hasta poder distribuirlo de manera uniforme, añadió. “Supongamos que de la refinería salen 1.800 toneladas diarias de diésel. Si se llevan por carretera hacia la generación distribuida “se consumen litro a litro en el mismo día (...) .Por eso se tomó la decisión de no ver el efecto inmediato, sino de levantar los niveles de inventario hasta tener un mínimo indispensable para arrancar todo a la vez”, dijo.

Aunque la refinación apenas tarda 48 horas, contó el ministro, la logística es más compleja. El fuel que sale de la refinación debe ir a termoeléctrica de Mariel y a la planta de motores de Moa, y no puede transportarse por carretera, sino por barco –otro bien escaso en la Isla–. “Estamos sacando 800 toneladas diarias de 1.600 que consumimos para tener una disponibilidad muchísimo mayor y unas afectaciones muchísimo menores. Estamos distribuyendo la mitad de lo que estamos consumiendo, también con el objetivo de alargarlo”, dijo. Además, añadió que se está “haciendo lo impensable para que haya un poco más de continuidad de combustible”, una frase que complementa a la referencia que Díaz-Canel hizo en una entrevista con el periodista brasileño Breno Altman a otro envío de Moscú.

En estos momentos, las aplicaciones de monitoreo de barcos ubican al petrolero ruso Universal en medio del Atlántico, y aunque no se conoce su destino final, la llegada está prevista para el 5 de mayo

En estos momentos, las aplicaciones de monitoreo de barcos ubican al petrolero ruso Universal en medio del Atlántico, y aunque no se conoce su destino final, la llegada está prevista para el 5 de mayo.

El ministro de Energía habló largo y tendido de los efectos del bloqueo petrolero, pero también del embargo estadounidense que, según sus explicaciones, repercute en la generación térmica hasta tal punto que pidió un programa con ejemplos concretos. Él mismo puso varios. En un caso, indicó que no se pudo acceder a una aplicación informática para el buen funcionamiento del generador de la unidad 4 de la central termoeléctrica (CTE) Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, por lo que hubo que diseñar una nacional.

También indicó que la Antonio Guiteras, de Matanzas, sufre desde que empresas estadounidenses adquirieron fabricantes vinculados a la construcción de esta CTE, lo que ha supuesto un obstáculo para asistencia técnica y servicios. “En algunos casos, [algunos especialistas] cerraron sus maletas de herramientas y abandonaron el país tras una llamada telefónica”.

En todo caso, el plan para este año es recuperar unos 570 megavatios en estas centrales, de los que ya van más de la mitad, aunque para alimentarlas habrá que mantener y aumentar la producción de crudo nacional o, incluso los mejoradores del producto que la prensa nacional dijo esta semana que están en fase de pruebas, décadas después de trabajar con un petróleo altísimo en azufres muy dañinos para las calderas de las CTE.

"La participación porcentual de la renovable siguió creciendo, hasta superar el 60%", agregó. "Eso no es malo para el sistema. Lo que está incompleto todavía es que no tenemos las baterías"

Uno de los asuntos a los que también dedicó atención De la O Levy fue a la fotovoltáica, ya que se hacía necesario ampliar las explicaciones sobre las restricciones a la producción. “La gente pregunta: ‘Si hay más de 1.000 MW instalados, ¿por qué solo se generan 500?”, se planteó en la Mesa Redonda. El ministro indica que cuando el país alcanzó los 900 MW en energía solar, aún funcionaban en el país la CTE de Mariel y los motores de Moa, además de las patanas turcas, pero al retirarse por la falta de combustible la Isla se quedó sin potencia para controlar las fluctuaciones de las renovables, que dependen esencialmente de las horas de sol.

"La participación porcentual de la renovable siguió creciendo, hasta superar el 60%", agregó. "Eso no es malo para el sistema. Lo que está incompleto todavía es que no tenemos las baterías". Esa fluctuación, si no se controla, “podía tumbar incluso todo el sistema”.

Mientras el resto de energías son constantes, las renovables varías con las condiciones meteorológicas y solo pueden compensarse con las fuentes tradicionales de electricidad o mediante baterías. Cuba carece de ambas, aunque los primeros equipos han empezado a llegar e instalarse.

“Cuando tengamos el primer emplazamiento de baterías de 50 MW, nosotros soltamos los paquetes y volveremos entonces a valores mucho más altos. Con 100 MW de baterías (dos emplazamientos), hay una total robustez. Y a partir de ahora, los nuevos parques que se inauguren —15 emplazamientos más pequeños, de entre 5 y 21 MW— vendrán cada uno con su propia batería y subestación”, afirmó.