La entrega por Hapag-Lloyd de kits solares a cafetaleros desmiente las denuncias del régimen sobre el bloqueo

Los paneles solares llegaron en un contenedor naranja con el nombre de la naviera europea Hapag-Lloyd.

Los productores del oriente del país reciben 1.000 de las 2.000 unidades previstas, financiadas en un 50% por la FAO, para apoyar a un sector en dificultades

La Habana/Los primeros mil kits fotovoltaicos destinados a familias cafetaleras del oriente cubano han llegado a Santiago de Cuba en un contenedor con el logotipo de Hapag-Lloyd, la naviera alemana que en mayo pasado anunció la suspensión de sus servicios con la Isla por temor a las sanciones estadounidenses.

Las fotografías difundidas por BioCubaCafé –empresa mixta cubano-italiana– muestran a varios trabajadores descargando las cajas de un contenedor naranja con el nombre de la empresa europea, un detalle llamativo en medio de las reiteradas denuncias del Gobierno sobre los miles de cargamentos supuestamente varados en puertos extranjeros.

El pasado 18 de mayo, Hapag-Lloyd y la francesa CMA CGM suspendieron sus servicios con Cuba. Se trata de dos navieras que concentraban alrededor del 60% del tráfico marítimo de la Isla. Ambas justificaron su decisión por los riesgos asociados a las nuevas sanciones de Washington. Desde entonces, las autoridades cubanas han denunciado que más de 7.000 contenedores permanecen inmovilizados en distintos puertos del Caribe.

La mercancía consiste en pequeños sistemas solares que BioCubaCafé distribuirá entre productores de las zonas montañosas de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo. / Facebook/ Biocubacafé

En agosto, el descarrilamiento de un tren de carga en Camagüey dejó al descubierto varios contenedores de CMA CGM, supuestamente impedida de operar con Cuba. En septiembre, el viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva Fraga admitió entonces que la naviera francesa había reanudado parcialmente sus servicios, aunque limitados a alimentos, medicamentos e insumos médicos.

En esta ocasión, la mercancía consiste en pequeños sistemas solares que BioCubaCafé distribuirá entre productores de las zonas montañosas de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo. Los mil equipos recibidos constituyen la mitad de un programa de 2.000 unidades, cuyo costo será financiado parcialmente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), según anunció la empresa.

Los kits no serán gratuitos. Cada uno tiene un valor declarado de 360 dólares, de los cuales el organismo internacional cubriría la mitad. Los cafetaleros deberán pagar los otros 180 dólares, aunque no necesitarán desembolsarlos inmediatamente, ya que el importe se descontará de una parte de los ingresos en divisas que reciban por la venta de sus cosechas.

BioCubaCafé asegura que durante la campaña 2026-2027 abonará 60 centavos de dólar por cada lata de café arábica de primera calidad y 30 centavos por la de robusta. Con esas tarifas, el precio del equipo equivale a los ingresos por 300 latas de arábica o 600 de robusta (una lata contiene entre 4 y 6 libras de café limpio, según la variedad).

Los cafetaleros deberán pagar los otros 180 dólares. / Facebook/ Biocubacafé

Los sistemas tienen prestaciones modestas. Funcionan con un panel de 12 voltios en corriente directa y no necesitan inversor. Incluyen una caja de distribución, cinco bombillos, dos puertos USB, un ventilador con lámpara y una batería para almacenar energía durante la noche. También incorporan 20 metros de cable y herramientas básicas para el montaje, que, según la compañía, podrá realizar la propia familia sin ayuda especializada.

No obstante, los equipos no tienen capacidad para sostener el consumo habitual de una vivienda ni alimentar un refrigerador convencional. BioCubaCafé asegura que trabaja en una versión más potente, con dos baterías, pero no ha anunciado cuándo estará disponible.

La distribución tampoco dependerá exclusivamente de las necesidades eléctricas de las familias. Tendrán prioridad los productores que superaron los compromisos de entrega de café durante la cosecha anterior, una fórmula que la empresa presenta como estímulo a la productividad.

La iniciativa llega en un momento especialmente difícil para el sector. Santiago de Cuba, principal provincia cafetalera del país, espera recoger apenas 1.390 toneladas durante la campaña 2026-2027, frente a las cerca de 4.000 que proyectaba hace solo dos años. El desplome se produce pese a los programas de cooperación internacional y las inversiones millonarias destinadas a recuperar los cafetales.