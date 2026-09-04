El ministro Pérez-Oliva rectifica: la naviera CMA CGM sigue llevando cargas a Cuba

El buque 'Alexandria', de la naviera CMA CGM, en la Terminal de Contenedores de Mariel, en una imagen de archivo.

Pese a las presiones de EE UU, la compañía francesa hizo por lo menos cinco entregas desde julio y tiene tres más programadas en septiembre

Madrid/La naviera francesa CMA CGM, que había suspendido sus envíos a Cuba el pasado 13 de mayo, ha reanudado sus servicios hacia la Isla para alimentos, medicamentos e insumos médicos, según admitió este jueves el viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva Fraga. La programación de la propia naviera muestra escalas regulares en Mariel durante septiembre y hasta octubre.

"Hay empresas extranjeras que han cedido a estas presiones y se han retirado del país. Otras permanecen y siguen trabajando con nosotros", dijo el también ministro del Comercio Exterior e Inversión Extranjera durante una rueda de prensa. El funcionario –sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro– añadió que "hasta la fecha, la naviera francesa CMA CGM reanudó los servicios hacia Cuba solo para alimentos, medicamentos e insumos médicos".

La afirmación cambia la situación denunciada por el propio Gobierno cubano durante el verano. A finales de julio, Pérez-Oliva aseguró que las sanciones de Estados Unidos mantenían retenidos en diversos puertos del Caribe más de 7.000 contenedores con alimentos, recursos para los sectores energético e hidráulico y medicamentos. Una cifra todavía mayor procede de Alfonso Larrea Barroso, administrador de la mipyme Evexcon y cercano al régimen, quien aseguró el 30 de agosto que ya eran más de 10.000 los contenedores varados en puertos del Caribe.

Los sistemas de seguimiento de CMA CGM muestran que buques de la compañía continuaron llegando a Mariel durante julio y agosto

Sin embargo, los sistemas de seguimiento de CMA CGM muestran que buques de la compañía continuaron llegando a Mariel durante julio y agosto. La existencia de esas operaciones quedó expuesta el pasado 21 de agosto, cuando el descarrilamiento de un tren de carga en Camagüey permitió ver entre los contenedores transportados varios pertenecientes a la naviera francesa.

Este diario señaló entonces que algunos de esos contenedores podían corresponder a las cargas que el Gobierno cubano había denunciado como retenidas en Jamaica. En particular, las autoridades habían informado de cinco contenedores con material médico que permanecían en ese país. El sistema de CMA CGM mostraba por esas fechas arribos a Mariel de tres de sus buques procedentes de Kingston: el Alexandria, el 27 de julio; el Ceara, el 28 de julio; y el Iremos, el 15 de agosto.

La actividad de la naviera continuó posteriormente. El Alexandria volvió a hacer escala en Mariel el 25 de agosto y el Iremos lo hizo el 1 de septiembre. La programación publicada actualmente por CMA CGM muestra además próximas escalas de los buques en Mariel los días 9, 20 y 30 de septiembre, mientras que el servicio INDIGO mantiene a Mariel como escala regular en su conexión con Kingston.

No es posible determinar a partir de los sistemas públicos de seguimiento qué mercancías transportan esos contenedores. Tampoco puede establecerse, por ahora, si las cargas que llegaron a Mariel durante julio y agosto habían sido contratadas antes de la suspensión de nuevas reservas de mayo o correspondían ya a operaciones posteriores. La declaración de Pérez-Oliva es la primera confirmación pública de que CMA CGM no ha interrumpido del todo su servicio de carga con destino a Cuba.

La programación publicada por CMA CGM muestra próximas llegadas de los buques en septiembre y el servicio INDIGO mantiene a Mariel como escala regular

A pesar de las aclaraciones del ministro y de las pruebas documentadas de que llegaron varios buques en julio y agosto, miembros de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (Anec) lanzaron este jueves una "recomendación" para que se demande judicialmente a las navieras internacionales que han dejado "varados" en puertos del Caribe a "miles de contenedores" con destino a la Isla.

El doctor en Ciencias Económicas Juan Triana, miembro de la Anec, opinó que el Gobierno cubano debía "estimular, propiciar, coordinar o asesorar una demanda colectiva de las compañías cubanas perjudicadas (privadas y estatales) contra esas poderosas navieras que rompieron sus contratos, alegando cumplir regulaciones de un tercero que no estaba en ese acuerdo".

Según declaró Pérez-Oliva este jueves, CMA CGM mantiene restricciones para otros tipos de cargamentos y puso como ejemplo “componentes destinados a proyectos de energías renovables” que no han podido ser transportados hacia la Isla. "Hoy podemos decir que hay menos energía en Cuba porque hay contenedores con recursos para el sistema electroenergético que no han podido llegar", recalcó, sin aportar una sola prueba sobre la responsabilidad de la naviera y obviando cualquier referencia a los múltiples antecedentes de retrasos por impagos de La Habana.

La interrupción de los servicios de las navieras se ha convertido en una de las explicaciones oficiales para el encarecimiento de productos básicos en la Isla

El funcionario subrayó además que existen “alimentos contratados por empresas estatales y privadas” que no han llegado a Cuba, situación que, según dijo, “ha provocado desabastecimiento de productos de primera necesidad”. La interrupción de los servicios de las navieras se ha convertido así en una de las explicaciones oficiales para el encarecimiento de productos básicos en la Isla, especialmente aquellos que Cuba no produce en cantidades suficientes para el consumo nacional, como el aceite, los huevos o la leche en polvo.

Dos expertos señalaron en un reporte de Reuters que la suspensión de envíos de las navieras podía suponer la pérdida de un 60% del tráfico marítimo para la Isla.

Pérez-Oliva fue incluso más allá al afirmar que esos desabastecimientos "están ocasionando la muerte de personas por falta de medicamentos y recursos básicos del sistema de salud".