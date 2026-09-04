El canciller cubano califica de "agresión cruel y despiadada" las sanciones contra un nieto de Raúl Castro y el Banco Exterior

El Banco Exterior de Cuba está desde ayer incluido en la lista de entidades sancionadas por EE UU.

"El Secretario de Estado de EE UU lleva dos días consecutivos mintiendo sobre Cuba nuevamente. Una manía de la que no se desprende", dice Rodríguez

La Habana/El canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó este jueves al Gobierno de Estados Unidos de "agresión cruel y despiadada" contra el pueblo de la Isla y de aplicar medidas para inducir "una crisis humanitaria".

Así reaccionó el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba a las nuevas sanciones anunciadas por el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, contra Fidel Ernesto Castro Calis, nieto del ex presidente cubano Raúl Castro, la entidad financiera estatal Banco Exterior de Cuba y varias empresas energéticas.

Rodríguez afirmó en las redes sociales que "el Secretario de Estado de EE UU lleva dos días consecutivos mintiendo sobre Cuba nuevamente. Una manía de la que no se desprende".

"Es su manera y la de su Gobierno de intentar justificar una agresión cruel y despiadada contra el pueblo cubano que no admite excusa política o moral"

"Es su manera y la de su Gobierno de intentar justificar una agresión cruel y despiadada contra el pueblo cubano que no admite excusa política o moral", sostuvo el jefe de la diplomacia.

Asimismo recalcó que "el castigo colectivo es un crimen" y que también "lo es provocar sufrimiento a toda una población con medidas fríamente calculadas para inducir una crisis humanitaria".

"Basta de abuso. Acaben de poner fin al bloqueo y permitan a Cuba vivir en paz, con sus propios esfuerzos y el concurso unido de su noble y bravo pueblo", exigió el canciller.

Rubio afirmó en un comunicado que las nuevas designaciones impuestas este jueves a Cuba "reflejan la visión inquebrantable del presidente Trump de una Cuba libre".

Washington ha impuesto en los últimos meses sanciones a entidades estatales y autoridades cubanas, incluido el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, así como miembros de la familia Castro, el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Álvaro López Miera, y viceministros de esa cartera.

El presidente Trump estableció el pasado 1 de mayo una Orden Ejecutiva mediante la cual amenaza con sanciones a toda aquella persona o entidad que apoye financiera, material o tecnológicamente al Gobierno cubano o que opere en sectores claves de la Isla, como la energía, la defensa, las finanzas y la minería.

También incluye la prohibición de entrada al territorio estadounidense a personas extranjeras que hayan mantenido o mantengan relaciones con entidades gubernamentales cubanas

También incluye la prohibición de entrada al territorio estadounidense a personas extranjeras que hayan mantenido o mantengan relaciones con entidades gubernamentales cubanas, estén implicados en violaciones de derechos humanos o en actos de corrupción.

Desde entonces, se han sucedido cada dos semanas las tandas de sanciones anunciadas por EE UU que comenzaron por el conglomerado empresarial de las FAR, Gaesa, y su presidenta, Ania Guillermina Lastres.

Después ha sumado, a los ministros de Comunicaciones, Mayra Arevich, y de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, los ministerios de Turismo y de la Construcción, y empresas de la minería como Moa Nickel S.A.. Geominera S.A., Cubapetróleo y la Siderúrgica José Martí (Antillana de Acero), entre otros funcionarios y entidades.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agudizada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., con apagones de más de 20 horas la Habana y hasta 72 horas seguidas en el resto del país, y que ha agravado la crisis económica que arrastra la Isla desde hace seis años.