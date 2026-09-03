Desde enero, la economía cubana cae al doble del ritmo registrado en el peor momento del Período Especial

La subida de los precios agrava mucho más la caída de la producción de bienes este 2026.

El economista Pedro Monreal estima una contracción del PIB de hasta el 31% este año, tres veces más que la previsión de la Cepal14:15

Madrid/La caída del producto interno bruto podría duplicar a la que se produjo en 1993, considerado como el peor año del Período Especial. El cálculo es del economista cubano residente en España Pedro Monreal, que se basa en los datos sobre la Producción Estatal de Bienes y Servicios en el primer semestre de 2026, publicados este martes por la Oficina Nacional de Estadística e Información. Proyectando las cifras facilitadas, el experto estima que el PIB puede caer este año entre un 26% –en el mejor de los escenarios– y un 31% en el peor.

Monreal califica la situación de una “recesión que ya no cabe en las previsiones”. Los números duplican la caída del 14,9% del PIB que se produjo en 1993 y triplican la estimación realizada por la Cepal, de un 10,3 % para este año.

Para realizar la cuenta, el economista ha tomado el valor –publicado en moneda nacional– de la producción de bienes y servicios del sector estatal, que sumaron 495.353 millones de pesos –20.639,7 millones de dólares al cambio oficial de 24 pesos por dólar–, un 13,4% menos que el pasado año. En el primer semestre de 2025, la cifra fue de 571.760 millones de pesos –23.823,3 millones de dólares–, pero la inflación cambia el panorama.

Monreal estima dos posibles deflactores para completar el cálculo basándose en el mismo período de 2025. Si los precios hubieran subido un 15%, el PIB se habría hundido un 26,4%, mientras que si la inflación fuera del 20%, el dato escalaría hasta el 30,7%.

Estimaciones de Monreal para el PIB de este año. / P.M.

El especialista cree que estos datos pueden marcar la pauta del resto del año, ya que nada apunta a una mejoría. Aunque la fotografía de la economía cubana está incompleta al no haber información del sector privado –que cada vez tiene mayor peso en el país–, la pauta hasta ahora la siguen marcando el sector estatal, que han concentrado por décadas la mayoría de la actividad nacional.

Monreal ya había advertido hace un año y en más de una ocasión de que los datos de la economía cubana ponían en evidencia que se estaba alcanzando un punto peor que el de los años 90, cuando la caída de la Unión Soviética y con ello el fin de los subsidios dejaron a la intemperie al Estado cubano. Sin embargo, el empeoramiento ha dado un salto de gigante a partir del secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela y las sanciones de EE UU, como el economista destaca.

“La economía cubana ya arrastraba una crisis estructural con distorsiones internas —baja productividad, patrón distorsionado de inversiones, desequilibrios fiscales, red eléctrica precaria y reformas incompletas y fracasadas—, pero el agravamiento a corto plazo se explica sobre todo por el recrudecimiento de las sanciones estadounidenses en 2026”, resume el especialista.

A su juicio, el bloqueo petrolero ha cortado “el acceso a los combustibles que sostenían la generación eléctrica, transporte y distribución de alimentos; el amplio grupo de entidades ‘designadas’ en las listas de sanciones, y las presiones secundarias expulsaron hoteleras, aerolíneas y canales de pago”. Con este contexto, el turismo, el combustible y las divisas, que ya habían entrado en terreno negativo en 2019, se han derrumbado, lo que implica una crisis humanitaria que se muestra agravada con respecto a la de los 90 , "particularmente en cuanto a servicios vitales, desigualdad y desesperanza".

“Aunque el dato exacto del PIB del semestre aún no está estadísticamente confirmado, la contracción ya se traduce en hambre, apagones, colapso sanitario y éxodo, un deterioro que las sanciones estadounidenses de 2026 no crearon solas, pero sí dispararon al multiplicar las fallas internas de una economía estructuralmente frágil”, afirma.