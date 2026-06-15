Se establecen en Canarias 63.800 cubanos de los 295.590 que residen en España

Entre la población de la Isla es predominante la presencia de adultos de entre 50 y 64 años, ligados a procesos de recuperación de ciudadanía

La Habana/Pese a que el año pasado la llegada de migrantes cayó en españa un 42,6%, Canarias se ha consolidado como un refugio clave para los cubanos. De los 63.800 nacionales de la Isla establecidos, unos 15.000 han conseguido el pasaporte español al ser descendientes de canarios, según datos oficiales del portal Instituto Nacional de Estadística (INE).

Es el caso de Griselle Lavandero, una habanera de 58 años que llegó a Tenerife en 2004. La mujer emigró al lado de su madre y su marido cansada de los apagones, la falta de fármacos, la escasez de combustible. “La situación en Cuba es desesperante. Queremos que esto se acabe ya, que este sistema termine”, señaló al diario local La Provincia. Y lamentó: “El poder, concentrado en los Castro, no parece tener la menor intención de llevar a cabo avances hacia una apertura democrática”.

El mismo medio recogió el sentir de Daly Rivas, una cubana de 48 años con antepasados de Granadilla de Abona y Los Realejos, ahora residente en Canarias. El régimen “es bueno en espiar a la población y hacer desaparecer a quienes tengan un discurso crítico”, pero lucen inoperantes ante “un problema gravísimo: la expansión de una serie de virus que se está llevando por delante a muchos cubanos. No hay tratamientos, no hay medicinas”.

“La realidad migratoria en Canarias tiene la mirada claramente marcada hacia Latinoamérica”, declaró Arancha Méndez, del departamento de Cooperación Fraterna y Movilidad Humana de Cáritas Tenerife, al diario Huffington Post. La especialista se refería a que buena parte de la población en el archipiélago español, además de personas nacidas en Cuba, son de Venezuela (88.600 personas) y Colombia (54.300). “Nosotros emigramos mucho a la Isla o Caracas en su momento, y desde entonces tenemos una conexión muy grande”, agregaba.

La agencia italiana de noticias ANSA destacó que la población cubana en Canarias “es sobre todo adulta, personas de entre 50 y 64 años

Llama la atención la multiplicación del volumen de colombianos en el archipiélago canario en los últimos años. Entre 2021 y 2025, pasaron de de 16.308 censados a 32.381, es decir, se duplicó, y de entonces a ahora, han aumentado en más de 20.000. De los 54.300 residentes actuales, el 57,22% son mujeres, dedicadas en su mayoría a los sectores de los cuidados y del hogar.

La agencia italiana de noticias ANSA destacó que la población cubana en Canarias “es sobre todo adulta, personas de entre 50 y 64 años, ligadas a procesos de recuperación de ciudadanía, y jóvenes de 25 a 39 años de llegadas más recientes”.

Además, cerca de 50.000 personas en Canarias podrían verse beneficiadas del proceso de regularización extraordinaria de migrantes recientemente aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que otorgará “papeles” a más de medio millón de personas en todo el país.

De acuerdo con datos del INE, un total de 14.390 cubanos obtuvieron la ciudadanía española durante el pasado año, una cifra que coloca a Cuba como la sexta nacionalidad de origen más frecuente entre los nuevos españoles, solo superada por Marruecos, Colombia, Venezuela, Honduras y Perú. Al menos 8.100 personas de la Isla llegaron a España durante el primer cuatrimestre de este año, con lo que al mes de abril se contabilizan 295.590 cubanos.