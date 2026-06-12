Un promedio de 30 cubanos al día entraron en Uruguay desde Brasil por un solo punto fronterizo

En 10 meses ingresaron 11.000 nacionales de la Isla de la ciudad brasileña de Sant’Ana do Livramento y la uruguaya de Rivera

La Habana/Un total de 11.000 cubanos entraron de enero a octubre por un punto fronterizo entre Brasil y Uruguay, el que separa la ciudad brasileña de Sant’Ana do Livramento y la uruguaya de Rivera. "Un promedio de 30 por día", destaca el informe Tráfico de migrantes en Brasil, un análisis de inteligencia, elaborado por la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El reporte alerta sobre "un gran aumento" de nacionales de la Isla ingresando al país "a través de redes de coyotes". Este jueves, interceptaron a 35 migrantes de la Isla cruzando el puente Macuxis en Cantá, Roraima Norte, hacia Boa Vista. El grupo se suma a los 108 detenidos el pasado lunes en Boa Vista.

Abin concluye que el combate a estas redes “requiere una estrecha coordinación internacional, mayores inversiones en prevención y políticas públicas integradas que permitan enfrentar el fenómeno del tráfico de migrantes y reducir los riesgos asociados a estos desplazamientos irregulares”.

De acuerdo con cifras del diario uruguayo El País, el año pasado ingresaron más de 22.000 cubanos, de los que se quedaron 14.900. Entre ellos, “familias enteras, abuelos y niños con desnutrición”.

Las redes de coyotes que operan en la ruta de Cuba a Guyana y el traslado a Brasil han sofisticado sus esquemas. Según el informe, existen “coordinadores, personas a las que nunca conocen los migrantes y se encargan de definir los costos de los trayectos, los pagos a intermediarios y los sobornos”. Estos llegan a ofrecer traslados de la Isla a Brasil por 10.000 dólares y la suma se incrementa a 12.000 dólares si es a Uruguay. Aunque también hay travesías de Brasil a EE UU por 18.000 dólares.

Los coyotes llegan a ofrecer traslados de la Isla a Brasil por 10.000 dólares y la suma se incrementa a 12.000 dólares si es a Uruguay

Algunos optan por los traslados con coyotes de Guyana a Roraima con un costo en promedio de 2.800 dólares, que fue lo que pagaron cada uno de los 108 cubanos detenidos el pasado lunes en las inmediaciones de Boa Vista.

La operación es acordada por “reclutadores” que enganchan a las personas a través de grupos de WhatsApp con mensajes. “Los cubanos contactan, piden costos, conocen la ruta y muy pocos buscan saber de los riesgos”, señala el documento. El acuerdo incluye “compra de boletos, transporte entre destinos intermedios, alojamiento y comida”, pero “no hay garantías”, varios grupos han sido abandonados en el recorrido.

En el trayecto, la red de tráfico emplea a “transportistas”, que son los que en colaboración con los coyotes trasladan en vehículos de renta a los migrantes. Algunos ofrecen documentos a las personas, por lo que hay también “falsificadores”, que entregan desde “visas, pasaportes hasta un carnet de identidad”.

“Los migrantes se dividen en pequeños grupos para evitar llamar la atención de las autoridades fronterizas”, expone Abin. La agencia ha detectado la falta de fuerzas de seguridad en la carretera BR-401, “lo facilita el paso por puestos de vigilancia en las salidas de los puentes sobre el río Branco, en Boa Vista, y el río Tacutu, en Bonfim”.