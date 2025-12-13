En la Estación 19 de Noviembre, en La Habana, nadie sabe cuándo volverá el servicio de trenes

Después de años de abandono, el "renacer" de la terminal de la calle Tulipán tarda en hacerse realidad

La Habana/La Estación 19 de Noviembre de la calle Tulipán, en la capital cubana, debería lucir como en las fotos que publicó hace tres semanas Tribuna de La Habana, al anunciar el "renacer" de la terminal justo el día del 188 aniversario de la primera vía férrea del país. En aquella nota, entre adjetivos jubilosos y frases de consagración patriótica, se aseguraba que el inmueble "recuperaba su esplendor para brindar un servicio eficiente y seguro a la población".

Pero basta acercarse a la terminal para que el espejismo se quiebre.

Aunque la fachada luce recientemente pintada en tonos azulados, varios obreros aún laboran en la estructura exterior. Sobre un andamio improvisado, trabajadores aplican pintura, colocan refuerzos y terminan elementos que, en una inauguración formal, deberían estar concluidos. "A esto todavía le faltan días para estar terminado", confirma a 14ymedio uno de los operarios.

La estación tampoco está operativa. No se anuncian salidas ni entradas de trenes, y los empleados consultados afirman que no existe una fecha para restablecer los servicios. En el salón principal, el único espacio que parece completamente remozado, este lunes había solo tres personas: todos trabajadores de la terminal. Los bancos metálicos que en las fotografías oficiales del acto de inauguración están repletos de funcionarios y dirigentes partidistas ahora están casi en su totalidad vacíos.

Solo hay ir y venir de gente en la oficina de los servicios de reservación Viajero que, por la calle lateral, se ocupa de la venta de pasajes nacionales lo mismo para viajar en ómnibus que en los trenes que salen desde otras estaciones. Cerca de las festividades de fin de año, la demanda de estos boletos se dispara y es común que, desde la madrugada, comience la cola a las afueras del local.

Un joven entra en la terminal y pregunta por el tren con destino a Pinar del Río. La respuesta que recibe contradice de lleno la celebración oficial de hace dos semanas: "No, no está saliendo. Manténgase viniendo porque todavía no tenemos fecha para el restablecimiento", explica una empleada. El intercambio ilustra el desfase entre la narrativa institucional y el estado real del servicio ferroviario.

Según Tribuna de La Habana, la reinauguración marcaba "un paso firme hacia la recuperación del transporte ferroviario", un sector cuya precariedad ha sido reconocida públicamente por el propio Gobierno en repetidas ocasiones. La presencia del ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, en el acto del 19 de noviembre, trató de reforzar la idea de avances en un sector que, últimamente, solo genera titulares con sus frecuentes accidentes y cancelaciones de itinerarios.

La cafetería, anunciada como parte de la rehabilitación, tampoco ha iniciado operaciones. El local está cerrado y una tabla de menú, colocada a la entrada, permanece completamente en blanco. No se exhibe ningún producto ni precio, lo que evidencia que la instalación no está lista para recibir público. Las puertas se mantienen aseguradas con candados y las áreas exteriores muestran un nivel de terminación muy inferior al del salón principal.

En un costado del edificio se encuentra una placa de "Reconocimiento al Fondo de Desarrollo del Ministerio del Transporte", fechada el mismo día de la inauguración. Nadie entiende por qué la entidad se felicita a sí misma por cumplir con su deber de renovar un local deteriorado por largos años sin inversiones. El contraste entre ese gesto de protocolo y el visible estado inacabado de las obras refuerza la percepción de que la actividad oficial se realizó antes de concluir la restauración prometida.

El patio y las áreas secundarias confirman también esa impresión. Las vigas del techo están expuestas, los marcos metálicos aguardan por recubrimiento y varias puertas permanecen cerradas, sin señales de uso. En algunas zonas el piso aún presenta manchas de obra reciente y fragmentos de materiales. No hay indicios de que esos espacios hayan estado listos para la apertura que celebraron las autoridades.

En los alrededores de la estación, algunos vecinos comentan a este diario que la obra se aceleró en los días previos a la visita ministerial. Un trabajador de la construcción que participaba en las labores externas confirma, bajo anonimato, que "se inauguró porque tocaba la fecha, no porque estuviera lista la terminal".