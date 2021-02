Exoficiales cubanos llaman a "no cumplir órdenes represivas" contra la población

Un grupo de exoficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior de Cuba han publicado un manifiesto en el que se declaran objetores de conciencia y denuncian que el régimen de la Isla ha desatado "una guerra contra el pueblo y sus iniciativas económicas".

El documento, que fue divulgado por Radio y Televisión Martí, subraya que la élite militar controla "todas las actividades rentables en el monopolio de Gaesa sin que nadie fiscalice sus operaciones e ingresos ni se inviertan las ganancias en beneficio del pueblo".

"Mientras en todo el país se generaliza la pobreza, una casta corrupta de altos oficiales y burócratas han constituido un Estado mafioso y vive a sus anchas", recalcan los firmantes, entre los que se incluyen el ex general de brigada Rafael del Pino, los ex tenientes coroneles Omar Ruiz Matoses (padre de los opositores Ariel y Omara Ruiz Urquiola), Mario Riva Morales y Alfredo Lima Pérez, y el ex primer teniente Ángel Madrazo Giro.

"Nos oponemos a cualquier orden o plan de usar la fuerza militar para reprimir las justas protestas y demandas de la población", indica el texto, en el que aseveran que están en contra de que las armas "sean usadas para agredir al pueblo".

También manifiestan su oposición a que las Fuerzas Armadas continúen reclutando jóvenes para el Servicio Militar en medio de la actual crisis sanitaria por el covid-19

"Nadie debe cumplir órdenes represivas contra nuestras familias, vecinos, amigos y demás ciudadanos. Exhortamos a todo el que pueda hacerlo que solicite su baja o jubilación de esos cuerpos. Basta ya de reprimir mujeres, ancianos, niños y jóvenes que exigen una vida digna".

"El único peligro real e inmediato para la nación es la hambruna general", insisten. "Los núcleos familiares necesitan poder contar hoy con sus jóvenes para que los apoyen en múltiples tareas vinculadas a la supervivencia cotidiana".

Sobre las actividades de Gaesa, piden que las ganancias del conglomerado sean de dominio público. Una élite de militares y civiles corruptos "sigue hablando en nombre de la revolución que ellos mismos enterraron hace mucho tiempo mientras la población -en especial los jubilados- es abandonada a la más terrible miseria. No hay ya una revolución ni socialismo que defender. ¡Basta ya!"

"Lo que queremos y exigimos es "patria y vida", dicen, repitiendo la consigna de la canción de Gente de Zona, Yotuel Romero, Descemer Bueno, El Osorbo y El Funky, que se ha hecho viral. "La patria libre, independiente, soberana, democrática y próspera que soñó José Martí", concluyeron.

El manifiesto fue publicado al conmemorarse este 24 de febrero el 126 aniversario del Grito de Baire, "gesta definitiva por la independencia para iniciar la construcción de la patria que Martí deseaba alcanzar".

