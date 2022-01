El café falta en las bodegas cubanas por problemas con las navieras, explican las autoridades

Los cubanos no salen de un disgusto para entrar en otro: el café que se vende de forma racionada no ha llegado aún a los mercados en este mes de enero. El producto lleva semanas sin aparecer en las bodegas debido a "las dificultades existentes con las navieras", justificó el Gobierno este sábado.

El Grupo Empresarial de la Industria Agroalimentaria recalcó en sus redes sociales que el café de la canasta familiar "presenta problemas de distribución en los meses de diciembre y enero", debido a que parte del producto debe ser importado desde otros países, tras la caída en picada de la cosecha nacional del grano.

No obstante, el mensaje oficial precisa que aún cuando se cumplió "la producción nacional", un plan que cada año se ajusta a la baja para poder lograrlo, "hay un nivel que se asegura con café importado que no ha arribado al país por las dificultades existentes con las navieras".

La producción anual de café de Cuba era de 60.000 toneladas en 1959, ha caído en picada desde entonces hasta estar por debajo de las 6.000 toneladas anuales.

La inestabilidad en la distribución del producto ha sido persistente, lo que ha provocado que la indignación entre los consumidores haya ido en aumento, en especial tras los anuncios oficiales de una próxima venta del café que en realidad no se ha concretado en las tiendas que distribuyen la canasta básica normada.

Así sucedió en la segunda semana de enero cuando una dependienta de la bodega de la calle E entre 23 y 21, en El Vedado habanero, optó por poner dos grandes carteles con la frase: "No hay café", cansada de repetírsela con su voz a los clientes que entran preguntando por el producto y sin tener idea de cuándo va a haber.

Una dependienta de la bodega de la calle E entre 23 y 21, en El Vedado habanero, optó por poner dos grandes carteles con la frase: "No hay café"

"Puse los carteles para que las personas estuvieran advertidas", dijo entonces con molestia la empleada estatal, al tiempo que recordó que la prensa oficial de la capital publicó a principios de año que la distribución de café por la libreta correspondiente a enero era inminente.

No obstante este panorama, la Industria Agroalimentaria aseguró que ya concluyó "el procesamiento industrial del café" y "se trabaja en la distribución de los territorios faltantes antes del cierre del mes de enero" sin especificar si el producto que ya fue procesado contiene materia prima cien por ciento nacional.

La Empresa Cuba-Café había advertido en diciembre de atrasos en las llegadas de importaciones y en las entregas de los negocios que procesan el grano, lo que perjudicó en ese mes "la distribución minorista del café mezclado para la canasta familiar".

Y no solo hay atraso en la distribución del café, la leche para las personas con dietas médicas sigue sin aparecer. Según justificó la empresa, "no ha sido posible su entrega a partir de no disponer de financiamiento para asegurarlas".

Desde septiembre pasado, el Ministerio de la Industria Alimentaria comunicó que debido al "atraso en los arribos" de leche en polvo no iban a estar incluidas en el reparto las personas que tenían asignada una dieta médica.

La única alternativa que tienen las personas afectadas, dijo el organismo, es depender de la "disponibilidad" de otros productos derivados de la soya que se venden por la libre, una opción consultada, aseguran, con "especialistas del Ministerio de Salud Pública".

Los recortes en la entrega, informó entonces el Gobierno se mantendrán en el mes de octubre, tras aclarar que son los niños la prioridad en la entrega del preciado alimento, pero lo cierto es que las personas con dietas médicas ya van casi medio año sin leche.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.