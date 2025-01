A falta de reses y gallinas, los mataderos de Holguín reducen su personal

Holguín/Los empleados de las empresas estatales holguineras atraviesan tiempos de incertidumbre. Las sucesivas reducciones de plantilla parecen no tener fin y para este mes de febrero se espera otro recorte. Las entidades más afectadas son las vinculadas a la elaboración y procesamiento de alimentos, golpeadas por la baja producción agrícola y ganadera, según confirman a 14ymedio fuentes del sector.

"Cada vez que llego al trabajo pienso que va a ser el último día que voy a ir". Más de 20 años trabajando en el Combinado Cárnico Felipe Fuentes Fernández, perteneciente a la Empresa Cárnica de Holguín, han hecho de Gerardo, de 45 años, uno de los empleados más veteranos de la entidad estatal. Sin embargo, la permanencia en su puesto pende de un hilo. "El año pasado se hizo una reducción de plantilla y ya nos anunciaron otra para febrero. Ahora mismo somos unos 200 trabajadores y ese número podría quedarse en la mitad”.

La razón para el recorte de personal es "la poca entrada de animales para procesar", advierte Gerardo. "Nos pasamos casi todo el año pasado con los brazos cruzados porque no nos entraban reses, en ese tiempo nos pusieron a chapear áreas verdes y a hacer labores de embellecimiento de los alrededores, pero la carne, lo que es la carne, casi ni la tocamos".

La empresa recibe, fundamentalmente, reses que deben entregar los campesinos holguineros como parte de sus compromisos con el monopolio estatal Acopio. Aunque la cantidad se pacta a inicios de cada año, cada vez es más frecuente que los productores no cumplan con lo acordado y justifiquen sus recortes a partir de la sequía, la falta de alimento animal y el flagelo del hurto y sacrificio ilegal sobre su masa ganadera.

Solo en 2023, se perdieron en la provincia más de 7.400 cabezas de ganado por hurto y sacrificio ilegal, según datos ofrecidos por el diario local ¡Ahora!. En total, teniendo en cuenta otros factores como las condiciones del terreno, las enfermedades y la alimentación, de 307.053 cabezas con las que contaba la provincia en enero de ese año, se dieron de baja 38.319 en apenas once meses.

De esas reses "descontadas" del inventario provincial, el 19% correspondió a delitos de hurto y sacrificio ilegal, mientras que el 52% se clasificó como muertes por distintos factores. Esto se tradujo en la pérdida de casi tres millones de toneladas de carne y más de 4,5 millones de litros de leche que pudieron haberse destinado al consumo de la población.

"Nuestra empresa suministra al turismo, a los hogares maternos y a los hospitales”, prosigue Gerardo. “Cuando los animales llegan se separan en ‘reses de primera’ para los hoteles y en las que van para encargos sociales, pero ahora tenemos falta de ganado para los dos destinos, así que la mayoría de los hoteles de esta provincia se están abasteciendo con productos importados que le dan más estabilidad en el suministro y mayor calidad, mientras que no podemos cumplir tampoco los compromisos sociales”.

"En ese tiempo sin animales, pintamos, dimos mantenimiento, parecíamos una brigada constructora en lugar de trabajadores de un lugar de donde deben salir boliches, picadillo, costillas, filetes y hasta huesos". Para finales del pasado año "entraron unos pocos animales, todos bastante flacos, porque dicen los guajiros que no tienen casi comida para darles. En los días que más recibimos fueron 15 o 20 vacas, cuando hace unos años eran más de 100 cada jornada".

El malestar por los tijeretazos en la empleomanía se agravan en el Combinado porque "no están reduciendo por igual entre los administrativos y directivos, aquí están sacando trabajadores del área de corrales, neveras, del matadero y de la empacadora pero en las oficinas no se ha tocado a nadie. Los burócratas van a seguir en sus sillas y los que estamos en la parte productiva somos los principales afectados".

Otra de las empresas estatales que hace aguas por todas partes y prepara un recorte de personal es el principal matadero de aves de la provincia, ubicado en San Rafael Adentro, en el kilómetro 5 y medio de la carretera a Mayarí. "Esta empresa nunca tuvo 15", ironiza Yaquelín, una de las empleadas que espera quedar fuera de la plantilla en pocos días, cuando se anuncien los nuevos despidos.

"Pertenecemos al Ministerio de la Agricultura y estamos entre las empresas en las que los trabajadores tienen salarios más bajos", explica a este diario la empleada. "Aquí la mayoría de los sueldos no pasan de los 2.500 pesos mensuales, ni un cartón de huevos se puede comprar con ese dinero". "Van a reducir plazas y los equipos, como los carros de los directivos, los van a pasar para la sede principal de la Empresa Avícola de la provincia".

"Nos avisaron que va a quedar el 50% de los trabajadores, ahora somos unos 60 así que se mantendrán si acaso unos 30". Hasta el momento, los trabajadores han recibido la propuesta de ser reubicados como personal de seguridad en otras empresas vinculadas al sector avícola. "He hecho varias guardias nocturnas ya, como preparación, en un almacén de huevos perteneciente a Acopio, pero no voy a quedarme en ese puesto porque es peligroso y allí de noche no se ven ni las manos".

A mediados del año pasado, el matadero saltó a las noticias porque en sus instalaciones tuvieron que ser sacrificadas al menos 54.000 gallinas ponedoras debido a la imposibilidad de mantenerlas por la falta de alimento animal. "Antes uno pasaba cerca de estas naves y el sonido de los animales casi no te dejaba ni escuchar lo que otro trabajador decía", recuerda Yaquelín. Ahora, el silencio se extiende y con esa calma también se expande el temor entre los trabajadores. "Esto va a terminar desmantelado si sigue así".