Una familia se roba una lancha del puerto del Mariel para intentar llegar a EE UU

Una familia de cubanos robó el pasado viernes una lancha del puerto de Mariel, perteneciente al Gobierno de la Isla, con el objetivo de abandonar el país y dirigirse hacia Estados Unidos. Según Daniel Calvo, residente en Miami, no tiene detalles de qué forma sustrajeron la embarcación, lo único que sabe es que su hermano Evelio salió junto familiares y que "hay muchos menores de edad".

Calvo manifestó al periodista Mario J. Pentón, su preocupación ante la falta de información sobre su hermano, quien sustrajo la lancha. "No sé qué fue lo que pasó. No se sabe nada hasta ahora. El Gobierno de Cuba no dice nada y los guardacostas de los Estados Unidos tampoco".

Los agentes de la Seguridad del Estado, señaló Calvo, están creando rumores sobre el suceso. Entre los señalamientos que está difundiendo la policía política cubana, están que los guardacostas de la Isla persiguieron la lancha, luego la retornaron al lugar donde la mantienen habitualmente y que a los tripulantes fueron llevados a Villa Marista.

"Yo lo que creo es que fueron rescatados por el guardacostas americano y ellos mismos devolvieron la embarcación", confió Calvo. "En cualquier caso, tememos por la vida de mi hermano".

Calvo manifestó su temor porque su hermano y las personas que iban con él sean castigados por el Gobierno cubano, y como ha sucedido en ocasiones anteriores, "tomen la violencia para castigar a quienes intentan irse del país por esta vía".

A la memoria llega aquel fatídico 11 de abril del 2003, cuando Lorenzo Copello, Bárbaro Sevilla y Jorge Martínez fueron encontrados culpables y condenados a muerte por el delito de terrorismo, mientras que a otros siete detenidos fueron sentenciados por participar en el intento de secuestro de la lancha Baraguá, que hacía el trayecto entre Regla y La Habana Vieja, con el fin de llegar a Estados Unidos.

La abogada cubana Laritza Diversent precisó que en el proceso legal que se siguió contra Copello, Sevilla y Martínez "hubo una violación completa" de sus derechos. "Los jueces que firmaron la sentencia, y los intelectuales que expresaron su aprobación en un documento que se hizo público en aquel momento, apañaron una tremenda injusticia", afirmó a Radio y Televisión Martí.

Copello, Sevilla y Martínez fueron fusilados nueve días después de su arresto. Ramona Copello, madre de uno de los acusados, desveló al mismo medio de prensa en 2016, que los familiares de los jóvenes nunca fueron notificados de la sentencia. "Un coronel me dijo el jueves que había que esperar que los papeles bajaran del Consejo de Estado, sin embargo, al día siguiente, viernes, amanecieron muertos", precisó.

La fuga de cubanos por mar no ha disminuido pese a la temporada de huracanes. De acuerdo con cifras del año fiscal iniciado en octubre de 2021, el número de 6.052 balseros interceptados en su intento por llegar a EE UU ya supera al total de los cinco años precedentes. En 2017 detuvieron a 1.468; en 2018 fueron 259; en 2019, 313; en 2020, 49; y en 2021, 838, según cifras oficiales.

Este lunes, la Patrulla Fronteriza informó que el pasado fin de semana fueron puestos bajo custodia 50 cubanos luego de tocar tierra en Cayo Hueso. Las tres embarcaciones improvisadas en que llegaron a Florida pusieron en peligro sus vidas, advirtió el oficial Walter Slosar.

Los datos son aún más alarmantes si se considera que desde el pasado octubre 180.000 cubanos han ingresado por tierra a EE UU y ningún registro toma en consideración aquellos que han emigrado a Europa y a América Latina.

