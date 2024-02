Los fans de Esther la apoyan en su crítica a las nuevas normas del combustible

La Habana/A Esther Pérez Trujillo, a quien el gobierno de Guanabacoa tiene encomendada la organización de las colas en las gasolineras de ese municipio habanero, no le gustan las nuevas reglas para el reparto de combustible. Y no lo disimula. Este martes, en uno de los grupos de Telegram que administra, convocó a la “opinión del pueblo”, con el objetivo de trasladarla al Consejo de Administración Municipal.

En un mensaje enviado temprano en la mañana, Pérez Trujillo “socializó” por qué no convocó a los compradores del Cupet Los Paraguas siguiendo las listas previamente confeccionadas. Según su explicación, el establecimiento recibió a las 2:41 de la madrugada una pipa con 6.500 litros de gasolina regular y al iniciar el turno de mañana, solamente quedaban 2.000 litros. Había, además, una cola “no convocada”.

Acompañando las frases con emoticonos de disgusto, añadía: “Es decir, que entre el tiempo de reposo y cambio turno se vendieron 4.500 litros”, y advertía de que “la próxima convocatoria será cuando entre otra pipa”.

“Opiniones públicas. Grupo abierto”, finalizaba el texto, abriendo la conversación libremente. Los comentarios no tardaron en llegar, casi todos a favor de la labor de Esther y sus subalternas. “No debería suceder. Con el buen trabajo que están haciendo usted y su equipo. Es cierto que no se debe guardar combustible, pero a esa hora no lo amerita”, dijo Roiber Danger Salazar.

En la misma línea se expresaba Mijail Fernández: “Yo soy de la opinión que este sistema organizativo debía extenderse a todos los servicentros” y “organizar mejor con Cupet la entrada de combustible para que no pase esto de la madrugada”.

"No entiendo por qué, si usted y su equipo llevan tan buen trabajo organizativo para evitar coleros y revendedores acaparando el combustible, hacen eso de vender de esta manera"

“Este es el sistema más organizado y ustees han hecho un buen trabajo, pero si no se generaliza va a fracasar, porque en ocasiones la desorganización le conviene a algunos”, abundaba José Luis Castillo, al igual que Izzet: “No entiendo por qué, si usted y su equipo llevan tan buen trabajo organizativo para evitar coleros y revendedores acaparando el combustible, hacen eso de vender de esta manera. Es verdad que no se puede retener combustible, pero con esa decisión lo que hicieron fue faltarle el respeto a usted, que tanto ha luchado contra lo mal hecho y al grupo que está a la espera de su turno disciplinadamente”.

El mismo usuario pide analizar la situación y “tomar medidas”, y como ejemplo pone el Cupet El Tángana, en El Vedado, donde “no retienen combustible pero hay un horario para que el que no pudo servirse en su horario vaya a esa hora”. Y finaliza animando a Esther: “Seguimos cabalgándola, seguidor con ustedes al frente de la tropa”.

Muchos de los comentaristas aluden a la peligrosidad de tener que repostar a altas horas de la noche. “Para los que tenemos motos se ha convertido algo peligrosos los turnos de madrugada, de más está decir el porqué", lamentaba Alberto Borrego. Con más claridad, Abdel Pérez, también motorista, refirió que “las convocatorias de madrugada son MUY PELIGROSAS, por como sabemos está la delincuencia y la violencia en la calle”.

"Igual que no es usual que envíen una pipa de madrugada, la administración del servicentro debió respetar el orden establecido"

Por su parte, Zayda Suárez cuestionó que dada la hora a la que llegó la pipa, “se debió esperar a que amaneciera y convocar a los que estamos en lista”. Y razonaba: “Igual que no es usual que envíen una pipa de madrugada, la administración del servicentro debió respetar el orden establecido”.

Hasta hace poco menos de un mes, las gasolineras organizadas por Esther parecían tener el privilegio de recibir más combustible que otras de la capital. La mujer y sus dos subalternas manejaban “las listas” de clientes a través de Telegram con mano de hierro. Sin embargo, la semana pasada la mandamás de Guanabacoa informaba a sus seguidores que las reglas del juego habían cambiado. Por órdenes “de arriba”, no se guardaría gasolina para quienes no llegara en su turno y, si alguien que no estuviera inscrito en la lista llegara al servicentro, tendría la posibilidad de repostar.

Durante estos días atrás, Esther ha seguido, disciplinadamente, coordinando a los usuarios vía Telegram, sin protesta alguna. La llegada de la pipa de madrugada, fuera de su turno, con la consecuente decepción de los compradores, parece haber colmado su paciencia.

Sus clientes, eso sí, queda claro que están con ella: “Felicidades, no se rinda, deje que los perros ladren, yo la apoyo”.