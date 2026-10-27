Félix Navarro lleva 66 días en aislamiento con una "grave situación" de salud

La Habana/El preso político cubano Félix Navarro vive una “grave situación” de salud luego de permanecer más de dos meses en aislamiento en una celda de la enfermería de la prisión de Agüica, en Matanzas. El centro de asesoría legal Cubalex denunció este lunes que “su estancia en dicha celda no responde a tratamiento médico alguno, utilizándose como medida punitiva encubierta”.

Durante 66 días, agregó la organización, Navarro no ha recibido “la atención médica requerida” y alertó que, “en el caso de una persona de 73 años con diabetes y otros padecimientos, las autoridades deben valorar de manera particular los riesgos que la separación prolongada puede representar para su salud. Si el aislamiento no responde a una necesidad médica real, si no existe supervisión sanitaria adecuada o si se utiliza como castigo, la situación plantea preocupaciones adicionales sobre la legalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida”.

Asimismo, Cubalex remarcó que la atención médica en prisión “no puede depender de la voluntad de los funcionarios ni utilizarse como mecanismo de presión”. En un extenso informe, añadió que “las personas privadas de libertad conservan su derecho a la salud, y el Estado tiene la obligación de garantizarles una atención equivalente, en lo esencial, a la disponible en la comunidad, sin discriminación por sus opiniones políticas o por la naturaleza de los cargos que se les atribuyen”.

Por ello, la ONG remarcó que el trato a Navarro “evidencia la persistencia del aislamiento penitenciario y la negligencia médica como mecanismos represivos sistemáticos”. Y prosigue: “Cuando una persona enferma permanece aislada durante semanas sin recibir la atención que requiere, no se trata únicamente de una cuestión disciplinaria o administrativa: están en juego su salud, su dignidad y su derecho a recibir un trato humano”.

El trato a Navarro “evidencia la persistencia del aislamiento penitenciario y la negligencia médica como mecanismos represivos sistemáticos”

La organización informó que solo en octubre de este año ha documentado 18 incidentes vinculados a celdas de castigo o aislamiento en el país, lo que sitúa al mes entre los de mayor incidencia del año. “Un total de 95 personas han sido víctimas de estas prácticas en las cárceles cubanas, con reiteraciones alarmantes en presos políticos como Danisbel Labrada, Fausto René Ramos, Ediolvis Marín Mora y Virgilio Mantilla”, detalló Cubalex, que insistió en que estas prácticas violan “de manera flagrante” las Reglas Mandela de la ONU –que guían a los Estados en el trato de las personas privadas de la libertad– y la Convención contra la Tortura.

Félix Navarro, quien cumple una condena de nueve años de prisión, acusado de “atentado, desacato y desórdenes públicos”, fue víctima de “brutal golpiza” en abril pasado en la cárcel de Agüica.

Saylí Navarro, hija del activista, también presa, sentenciada a ocho años por los mismos delitos que su padre, más el de “desobediencia”, divulgó en una llamada telefónica que su padre fue arrastrado más de 100 metros “esposado, con las manos a la espalda, hacia una celda de castigo en la zona conocida como el Vivac”. Ahí lo golpearon y le dieron una patada en el pie derecho. “Navarro fue confinado en una celda de aislamiento durante cerca de dos horas” después de ello.

El opositor quedó con el rostro “desgarrado en la mejilla derecha, la marca de la mano del oficial al intentar callarlo por la fuerza y marcas en las muñecas debido a la presión excesiva de las esposas”, describió su hija en ese entonces en una nota publicada por Martí Noticias.

El opositor quedó con el rostro “desgarrado en la mejilla derecha, la marca de la mano del oficial al intentar callarlo por la fuerza y marcas en las muñecas”

Por esa agresión, Amnistía Internacional (AI) exigió días después la “liberación inmediata e incondicional de Félix Navarro, garantías urgentes para su vida e integridad, contacto inmediato con su familia y justicia ante esta grave violación de derechos humanos”.

La organización señaló en X que la represión en Cuba ahora tiene “otra dimensión: el castigo contra las familias que buscan información, cuidan, acompañan y denuncian”.

También externó que “las personas presas de conciencia en Cuba enfrentan encarcelamientos arbitrarios, incomunicación, amenazas, castigos y otras formas de maltrato por ejercer pacíficamente sus derechos. Sus familiares, especialmente las mujeres, suelen cargar además con hostigamiento, angustia, desgaste emocional y abandono institucional”.

Tanto Félix Navarro –quien formó parte en 2003 de los presos de la Primavera Negra– como su hija, fueron detenidos la mañana del 12 de julio de 2021, cuando se presentaron en la Unidad Policial del municipio matancero de Perico para interesarse por la suerte de los detenidos el día anterior, tras las históricas manifestaciones del 11J.