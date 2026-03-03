La Fiscalía de Cuba acusa de terrorismo a los seis detenidos de la lancha rápida

La lancha de Florida, según la versión oficial, transportaba diez hombres, 1,8 toneladas de carga y un motor fuera de borda de 250 caballos.

También se pidió prisión provisional para los seis supervivientes del incidente, que fueron arrestados

La Habana/La Fiscalía General de la República (FGR) de Cuba informó este martes que ha instruido cargos por delitos de terrorismo contra los seis detenidos por el incidente de la lancha rápida con armas que entró en aguas territoriales de la Isla la semana pasada.

La FGR indicó además en un comunicado que pidió prisión provisional para los seis supervivientes del incidente, que fueron arrestados. En la embarcación viajaban otras cuatro personas que murieron durante un intercambio de disparos.

"La Fiscalía General de la República continuará actuando de conformidad con su encargo constitucional, en el marco de la legalidad, en la defensa de nuestro pueblo y las instituciones del país", escribió la FGR.

Según la reconstrucción de los hechos difundida por el Ministerio del Interior de Cuba, los diez tripulantes –todos cubanos residentes en EE UU– partieron de madrugada de Florida en dos embarcaciones, pero una de ellas debió ser abandonada a medio camino después de que le fallara el motor.

De acuerdo al Ministerio del Interior, los cinco integrantes de esa nave y las armas y munición que transportaban se trasladaron entonces a la otra embarcación, la que acabó entrando a Cuba, una lancha rápida con matrícula de Florida, FL7726SH.

Esta embarcación entró a las 7:10 hora local en aguas territoriales cubanas, según el Ministerio, y despertó sospechas "a partir de los medios técnicos de las Tropas Guardafronteras”.

El centro de mando envió entonces a una embarcación para verificar e identificar. El encuentro se dio a cerca de dos kilómetros de la costa, a más de 10 millas marinas adentro de las aguas territoriales cubanas, según el relato de las autoridades de la Isla, que explicaron que primero abrieron fuego desde la lancha rápida.

El tiroteo se produjo a unos 20 metros de distancia. Los representantes del Interior hablaron de 21 impactos de bala en la lancha rápida y 13 en la de la guardia fronteriza.

Pável Alling Peña, Michel Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Héctor Duani Cruz Correa fueron identificados oficialmente como los cuatro muertos en el enfrentamiento. Más allá de la etiqueta de “terroristas” usada por el Ministerio del Interior, las trayectorias que emergen de cada nombre muestran perfiles diversos y, en algunos casos, contradictorios con el relato oficial.

Entre el material decomisado hay 14 fusiles y cerca de 13.000 balas, además de "pertrechos militares", once pistolas, 134 cargadores, chalecos antibalas, escopetas, una planta eléctrica, un equipo satelital, un dron, uniformes, diez módulos militares completos, cuchillos y herramientas, entre otros.

El fiscal jefe de Dirección de la FGR, Edward Roberts Campbell, ya había adelantado la semana pasada que los arrestados se enfrentaban a cargos con un "marco sancionador elevado" que va de los 10 años "hasta la privación de libertad perpetua y la pena de muerte".

Por su parte, poco después de conocerse el hecho, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, respondió de manera inmediata a la información oficial por parte del Ministerio del Interior cubano, anunciando la apertura de una investigación. "He ordenado a la Oficina Estatal de la Fiscalía que trabaje con nuestros socios federales, estatales y de aplicación de la ley para empezar una investigación", escribió en sus redes sociales. Y apostilló. "No se puede confiar en el Gobierno cubano y haremos todo lo que esté en nuestro poder para que estos comunistas rindan cuentas".

El suceso se produjo en un momento de especial tensión entre EE UU y Cuba tras la imposición de Washington de un asedio petrolero a la Isla y las demandas de negociación y cambio a La Habana.