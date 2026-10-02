La Fiscalía cubana pide ocho y diez años para los creadores de El4tico

El Tribunal Provincial de Holguín ordena la apertura de juicio oral, que se celebrará en un plazo mínimo de 10 días, aunque no hay fecha fijada

Madrid/Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, integrantes del proyecto El4tico, se enfrentan a ocho y diez años de pena de prisión por los delitos de propaganda contra el orden constitucional, difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, e instigación a delinquir. Martí Noticias tuvo acceso a las conclusiones provisionales de la Fiscalía Provincial de Holguín, que ha enviado la petición a la Sala Primera de lo Penal del Tribunal. Este, a su vez, ha ordenado la apertura de juicio oral, que se celebrará en un plazo mínimo de 10 días, aunque no hay fecha fijada.

En declaraciones al medio, con sede en Miami, la madre de Medina se mostró convencida de que habrá una sentencia condenatoria. “Quizás se les rebaje un poco la condena, pero que van a ser condenados no nos cabe la menor duda. Sabemos que en Cuba no existe un Estado de Derecho, no tenemos ninguna garantía jurídica, prevalece la opinión de ellos y los condenarán porque ejercieron el derecho de la libertad de expresión. Son jóvenes que tienen derecho a decir lo que piensan, aportando lo que, desde su perspectiva, consideran que sería bueno para nuestro país", dijo.

Mileydis Medina Machín afirmó que la Seguridad del Estado es, técnicamente, lo único que funciona bien en un país en el que casi todo va mal. “Es la forma de perpetuarse en el poder”, adujo.

Mileydis Medina Machín afirmó que la Seguridad del Estado es, técnicamente, lo único que funciona bien en un país en el que casi todo va mal. “Es la forma de perpetuarse en el poder”, adujo

En el documento, la Fiscalía sostiene que los acusados actuaron desde el 7 de noviembre de 2025 para establecer e implementar el proyecto de comunicación digital denominado El 4tico, para lo que “acondicionaron un local de filmación en el inmueble residencial de Ricardo Medina, ubicado en el reparto Piedra Blanca de la ciudad de Holguín, desde donde producían y difundían contenidos en redes sociales”.

El texto, continúa Martí Noticias, cita ejemplos de contenidos en los que se hacen críticas al Partido Comunista de Cuba, las organizaciones de masas y el Ministerio del Interior, además de pedir a los agentes de este organismo y miembros de las Fuerzas Armadas que desconocieran “el orden legal establecido”.

Para divulgar los contenidos, contaron con tecnología comprada en el exterior, sostiene la Fiscalía, incluyendo computadoras, teléfonos, micrófonos, cámaras y otros accesorios. El Ministerio Público vincula esas adquisiciones a conversaciones entre los jóvenes con opositores exiliados en España, entre ellos Yunior García Aguilera, Carolina Barrero y Amelia Calzadilla, a quienes presuntamente pidieron asesoramiento, formación técnica y guiones.

“Son medios comunes. No son artículos de tecnología avanzada ni sofisticados. Por supuesto, no le incautaron armas, propaganda, volantes, carteles", remarca Medina Machín, que también se ha referido a la relación con los exiliados. “Son personas que, en algún momento de la historia, han planteado también su desacuerdo con ciertas cosas que pasan en este país, pero eso no prueba nada. Hablan de guiones que sí fueron enviados, editados en el exterior, de personas que alguna vez les saludaron, pero no significa que ellos editaron algún guion”, argumentó.

Medina y Zayas fueron detenidos el 6 de febrero de este año –llevan, por tanto, ocho meses en prisión preventiva– tras varios registros domiciliarios. Los jóvenes permanecen recluidos en la Prisión Provisional de Holguín y han recibido el apoyo de organizaciones como Cubalex, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa y Prisoner Defenders, además de las internacionales Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"Querían incentivar el pensamiento crítico entre las personas. Nos hemos acostumbrado durante muchos años a que nos impongan una forma de pensar, pero las nuevas generaciones ya no aceptan eso”, reivindicó Medina.

"Querían incentivar el pensamiento crítico entre las personas. Nos hemos acostumbrado durante muchos años a que nos impongan una forma de pensar, pero las nuevas generaciones ya no aceptan eso”

Durante su estancia en prisión, Kamil Zayas escribió en una carta una reivindicación de sus convicciones: "Ha valido la pena. No se rindan. Construyamos ahora un pueblo, uno justo y bueno. Contamos con ustedes. Viva Cuba Digna".

Ricardo Medina, por su parte, divulgó a través de su madre una misiva manuscrita en la que denunció que la Seguridad del Estado lo presionaba para retractarse mediante un video. El joven se negó y recalcó que arrepentirse "sería una mentira".

La noticia llegó el mismo día en que se conoció la condena en juicio oral para Anna Sofía Benítez, conocida en redes como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente. Para cada una de ellas se han pedido "dos años de limitación de libertad", aunque está pendiente el fallo del Tribunal.