La Fiscalía cubana pide seis años de cárcel para un residente de Villa Clara por criticar al Gobierno en redes

Madrid/La Fiscalía Provincial de Villa Clara pide seis años de prisión para un cubano de 33 años que publicó mensajes contra el Gobierno en Facebook, ha informado la agencia EFE, que tuvo acceso a la petición.

El hombre, cuya identidad no ha sido facilitada, está acusado de los delitos de propaganda contra el orden constitucional y desacato, de acuerdo con el documento, fechado en noviembre de 2025.

Los hechos ocurrieron en distintos momentos de 2024, cuando el acusado –vecino de Ranchuelo– creó un "perfil falso" en la red social "para incitar a sus vecinos a que mediante actos de violencia tomaran las vías públicas para poner fin al sistema político del país".

La Fiscalía también lo acusa de haber reclamado a través de sus publicaciones al gobierno municipal que evitara "los prolongados cortes del servicio eléctrico".

Además, se le reprochan específicamente dos publicaciones. Una de ellas es una imagen editada del presidente, Miguel Díaz-Canel, colgado y con un texto: "La solución". En la otra, insta a la población a concentrarse frente a la sede del Partido Comunista de Ranchuelo para pedir sus derechos "como pueblo".

El imputado se encuentra en prisión provisional desde septiembre de 2025, de acuerdo con el documento.

A finales de diciembre, Alexander Verdecia Rodríguez, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), fue condenado a siete años de prisión por “propaganda contra el orden constitucional” e “instigación a delinquir”, en un caso muy similar a este. La Fiscalía había pedido para el activista 10 años, afirmando que “en el mes de enero de 2024, concibió la idea de perturbar la tranquilidad ciudadana en el municipio de Río Cauto, provincia de Granma, y estimular en los ciudadanos residentes en este territorio el ánimo de crear desconcierto e irrespeto contra el orden social y el Estado socialista cubano, mediante la realización de publicaciones en su perfil de la red social Facebook”.

También en marzo de 2025 un tribunal cubano impuso siete años de cárcel a Alexander Mario Fábregas, ex preso del 11J, por subir a redes sociales videos en los que, según el fallo, "cuestionó el sistema del Estado cubano y atacó al presidente" del país. El activista, juzgado también en Villa Clara, había realizado varios directos en Facebook en los que abogó por salir a las calles a protestar, aseguró que la desobediencia civil "es un derecho, no un delito" y pidió apoyar a los "presos políticos".

Desde 2019, Cuba cuenta con un instrumento –Decreto Ley 370– que penaliza la difusión "a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas". La norma ha sido descalificada por organizaciones de derechos humanos internacionales, así como la ONU y el sistema Interamericano.

Pero además, desde 2022, el nuevo Código Penal incorporó el concepto de difusión a través de redes sociales –que no existían en el anterior, de 1987– como agravante para varios delitos, entre ellos los relacionados con el orden público y el derecho al honor.

Según el Primer Informe Integral sobre la Vigilancia Digital en Cuba elaborado por Prisoners Defenders, con sede en Madrid, y difundido esta semana, Cuba ha consolidado un sistema de vigilancia digital diseñado para "neutralizar el disenso" basado en leyes "punitivas".

En el texto, basado en 200 testimonios de víctimas dentro y fuera del país, un 98,5% de los encuestados afirmó haber sufrido "sanciones o amenazas" de la Policía por el contenido de sus conversaciones o publicaciones en internet.