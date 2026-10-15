La Fiscalía pide hasta diez años para cuatro opositores mientras Cuba alcanza un récord de 1.351 presos políticos

Entre los nuevos casos figura un tatuador de Sancti Spíritus y su esposa, encarcelados por protestar desde el techo de su casa

La Habana/Cuba cerró septiembre con 1.351 presos políticos, un nuevo récord según el informe publicado este jueves por Prisoners Defenders. La organización registró 50 incorporaciones y 38 bajas durante el mes, lo que eleva en 12 el total de agosto, cuando había contabilizado 1.339 personas privadas de libertad o sometidas a restricciones por motivos políticos.

Entre los incluidos en la lista hay 152 mujeres y 40 personas detenidas cuando eran menores de edad. La organización advierte además de que 476 encarcelados padecen enfermedades y 53 presentan trastornos graves de salud mental. El registro incluye tanto a reclusos como a personas que cumplen medidas de limitación de libertad fuera de las prisiones.

476 encarcelados padecen enfermedades y 53 presentan trastornos graves de salud mental

El nuevo máximo coincide con la continuidad de los procesos contra opositores. En Granma, la Fiscalía solicita penas de entre cinco y diez años de cárcel para cuatro personas vinculadas a Cuba Primero, una organización asentada en Estados Unidos a la que el Gobierno de la Isla acusa de actuar contra la Seguridad del Estado.

Según el expediente fiscal al que tuvo acceso El Toque, se piden diez años para Ariel Eugenio Arzuaga Peña; nueve para su esposa, Yaquelín García Jaén; siete para Daniel Barrios Figueredo, y cinco para Yoalis Mayelin Figueredo Carbonell. Los delitos imputados son “propaganda contra el orden constitucional” y “desórdenes públicos”.

Las pruebas recogidas en el documento incluyen videos críticos con el Gobierno, mensajes de WhatsApp y recargas telefónicas. No se les atribuyen a los acusados actos de violencia ni daños materiales. La Fiscalía menciona incluso que uno de ellos acostumbraba a escuchar música considerada “subversiva” a volumen elevado.

Arzuaga, García Jaén y Barrios permanecen en prisión provisional desde noviembre de 2024, sin haber sido juzgados

Arzuaga, García Jaén y Barrios permanecen en prisión provisional desde noviembre de 2024, sin haber sido juzgados. La Fiscalía ha solicitado que el proceso se celebre en Santiago de Cuba, pero todavía no se conoce la fecha. La situación procesal de Figueredo Carbonell no queda precisada en la documentación.

No es el único proceso contra integrantes de Cuba Primero. En septiembre, ocho opositores vinculados a la organización fueron condenados en Las Tunas a penas de entre siete y ocho años de cárcel por “propaganda contra el orden constitucional”. Varios llevaban más de dos años presos sin juicio.

Oscar Echevarría Rubio y su esposa, Cleidys García, permanecían bajo custodia policial después de que el artista gritara desde el techo de su vivienda “Abajo la dictadura”

A las causas contra estos opositores se suma la detención del tatuador Oscar Echevarría Rubio y su esposa, Cleidys García, en Sancti Spíritus. Ambos permanecían bajo custodia policial después de que el artista protestara el pasado 10 de octubre desde el techo de su vivienda, gritando consignas como “Abajo la dictadura”, “Abajo Raúl Castro” y “Abajo el comunismo”.

La Fiscalía impuso al matrimonio prisión provisional por un presunto delito de desacato. Lidia Echavarría, hermana del tatuador y residente en Estados Unidos, explicó que la familia había recibido información sobre un próximo traslado de ambos a la prisión de Nieves Morejón, donde esperarían el juicio.