Fogones de aserrín y marabú por diésel: algunas soluciones de la llamada “transición energética” en Cuba

Mientras el estadio Sandino y las radiobases de Etecsa incorporan paneles, una panadería estatal sustituye el derivado del petróleo por leña para sobrevivir a los apagones

Madrid/El estadio de béisbol Augusto César Sandino, sede de los Leopardos de Villa Clara, comenzó el montaje de paneles solares para su suministro eléctrico, como preparación para los juegos en la Serie Nacional de Béisbol, en medio de una crisis energética que castiga a toda la Isla con prolongados apagones diarios.

La instalación estatal, adscrita al Instituto Nacional de Deportes (Inder), será sede el 14 de octubre de la subserie entre los Leopardos de Villa Clara y los Cocodrilos de Matanzas. A diferencia de lo que especularon algunos usuarios en la publicación oficial –entre ellos, quienes lamentaron que los recursos se destinaran al deporte y no a la salud o a los servicios básicos–, el encuentro no será nocturno: está programado para las dos de la tarde.

En marzo de este año, un entrenador que trabajaba en el Sandino, Fernando Carvajal Iglesias, fue destituido de su puesto por criticar a dirigentes del Gobierno ante el deterioro de las instalaciones deportivas de la provincia, según denunció entonces el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep). Consultado por el organismo, un funcionario del Inder afirmó que Carvajal había violado el código de ética que firman los entrenadores y que “los compromete a cumplir con los principios revolucionarios”.

La solución que se busca en el estadio ante los apagones se suma a la expansión del uso de los sistemas fotovoltaicos en instalaciones estatales, que los medios oficiales presentan como parte de la llamada “transición energética”.

La panadería de la comunidad José Martí, en San Cristóbal, Artemisa, diseñó su propia solución para para sustituir el diésel por marabú. / El Artemiseño

También en Santa Clara, la Empresa Agroforestal de Villa Clara abrió La Casa del Forestal, “la primera tienda de su tipo en Cuba”, según indica el anuncio oficial. Entre la madera y las plantas, el local ofrece "alternativas para la cocción de alimentos ante la contingencia energética, como fogones que utilizan aserrín y raíces de pino para facilitar el encendido del carbón".

En San Cristóbal, Artemisa, la solución en la panadería estatal José Martí ha sido sustituir el diésel por marabú. Sus trabajadores retiraron el quemador y construyeron una fragua que genera vapor fuera del horno y lo conduce hacia el interior mediante un ventilador. La administradora del centro, Damarys Trujillo Hernández, contó que llegaron a ese diseño después de varias pruebas. “La idea era crear una fragua, que pudiéramos trabajar con ella usando la leña, pero mantener la estructura original del horno, para retomar su uso cuando las condiciones mejoren respecto al combustible”, apuntó Trujillo.

La falta de harina y azúcar, sin embargo, sigue limitando la producción. Como “soluciones” a estos “obstáculos”, la administradora relata cómo la panadería se ha aliado con actores económicos no estatales: “Ahora nos estamos asociando con un cuentapropista y pudiera ser que con una mipyme, para tener más posibilidades de materias primas que nos permitan producir más, para que la población pueda acceder a mejores opciones de pan”.

En julio, el primer ministro Manuel Marrero dijo que se habían instalado ya 4.292 sistemas fotovoltaicos en toda la Isla mediante proyectos estatales. Como parte de esta “transición energética” la empresa estatal de telecomunicaciones Etecsa lleva meses instalando paneles solares en sus estaciones para mantenerlas operativas durante los apagones. Díaz-Canel afirmó el 24 de septiembre que el 25% de las radiobases ya disponía de sistemas fotovoltaicos. En Sancti Spíritus, vecinos de la comunidad de Zaza del Medio tuvieron que reunir 10.000 dólares por su cuenta para comprar los paneles de la radiobase de la empresa estatal.