Un informe de Cuba Siglo 21 sostiene que La Habana intensifica sus campañas de influencia y desinformación en EE UU tras la derrota republicana en las legislativas

Madrid/El objetivo del régimen cubano frente a Estados Unidos es ganar tiempo y, aprovechando la derrota republicana en las elecciones de medio mandato, sobrevivir hasta el final del mandato de Donald Trump, en enero de 2029. Al menos así lo estima el analista Juan Antonio Blanco, en un informe publicado este jueves por Cuba Siglo 21, en el que advierte de que La Habana intenta frenar las decisiones de Washington mediante campañas de influencia y desinformación.

El dossier, titulado ¿Puede Raúl Castro vencer a Trump? Paisaje después de las elecciones, sostiene que la derrota en los comicios del pasado 3 de noviembre no garantiza, sin embargo, un alivio para el Gobierno cubano. Aunque el nuevo equilibrio en el Congreso puede dificultar la agenda interna del presidente estadounidense, indica Blanco, sus facultades en política exterior siguen siendo amplias.

La Habana, según este análisis, espera que las divisiones políticas en Estados Unidos y otros conflictos internacionales desvíen la atención de Cuba y permitan al régimen resistir la presión estadounidense durante los próximos dos años.

"No les falta razón a quienes afirmaron que la guerra de Vietnam no se perdió en sus junglas, sino en los medios de comunicación"

Al mismo tiempo, Blanco considera que el Gobierno cubano ha intensificado una estrategia de guerra cognitiva para influir en la opinión pública, los medios, los círculos académicos y los responsables políticos estadounidenses. El objetivo sería sembrar dudas sobre las consecuencias de una eventual actuación contra el régimen y retrasar cualquier decisión que pueda poner en peligro su continuidad.

Entre los argumentos que utiliza La Habana, figuran el riesgo de una guerra civil, el coste económico de una transición, la reacción de los aliados internacionales de Cuba y las implicaciones jurídicas de una intervención estadounidense. El informe compara esta estrategia con el Reflex Control, un concepto de la doctrina militar soviética que busca inducir al adversario a tomar decisiones aparentemente propias, pero favorables a quien desarrolla la operación.

El éxito de La Habana, prosigue el analista de Cuba Siglo 21, no se mide por las sanciones que consigue evitar, sino por las decisiones estadounidenses que logra retrasar o impedir. En ese sentido, considera que la reproducción de determinados argumentos en medios de comunicación y sectores políticos estadounidenses forma parte de una campaña destinada a paralizar la toma de decisiones en Washington.

"No les falta razón a quienes afirmaron que la guerra de Vietnam no se perdió en sus junglas, sino en los medios de comunicación, universidades, centros culturales e instituciones democráticas occidentales", dice Blanco. Es el modelo que aspira a repetir el régimen cubano, y a esto se debe la generosidad súbita de La Habana para otorgar visados a numerosos medios estadounidenses para que cuenten los efectos devastadores de las sanciones de Washington sobre la población cubana. No importa que los periodistas ya no caigan con tanta facilidad en las trampas habituales de las dictaduras supuestamente de izquierda y publiquen entrevistas en las que se echa la culpa principal del desastre social al Gobierno de la Isla, más que a Trump. Al final, lo que ve el público de EE UU es un país devastado que merece ser ayudado.

En cuanto a una futura reconstrucción del país, el analista defiende que Cuba cuenta con recursos para impulsar una recuperación económica sin depender de un gran programa de ayuda federal estadounidense

La estrategia exterior del régimen contrasta, según el dossier, con su pérdida de credibilidad dentro de Cuba. El deterioro de los servicios públicos, los apagones, la pobreza y la desigualdad han erosionado las promesas de bienestar del discurso oficial. También ha contribuido a ese desgaste el creciente conocimiento sobre el poder económico del todopoderoso Grupo de Administración Empresarial militar (Gaesa), y el control de los principales recursos del país por parte de una élite.

El informe cuestiona además los procesos de negociación que, a su juicio, puedan terminar en reformas parciales sin modificar el control político y económico del régimen. Blanco considera que una oposición sin respaldo externo suficiente tendría escasa capacidad para imponer condiciones a las autoridades.

En cuanto a una futura reconstrucción del país, el analista defiende que Cuba cuenta con recursos para impulsar una recuperación económica sin depender de un gran programa de ayuda federal estadounidense. Entre ellos menciona la proximidad a Florida, el capital de la diáspora y el potencial emprendedor de los cubanos.

La conclusión del informe es que el desenlace dependerá, en buena medida, de las decisiones que tome Trump en los próximos meses.