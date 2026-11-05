Las compras de Cuba a EE UU ya superan los 1.000 millones de dólares este año

Se trata de un aumento del 91% en comparación con los nueve primeros meses del año anterior y los combustibles representan el 30% del total

Madrid/Las ventas de Estados Unidos a Cuba siguen creciendo exponencialmente, a pesar de las sanciones a La Habana, las denuncias por parte del régimen contra el “bloqueo” y los enfrentamientos verbales en sedes internacionales, como el protagonizado la semana pasada en la Asamblea General de la ONU. Si en julio las exportaciones del país del norte a la Isla durante 2026 alcanzaron 674 millones de dólares –desbancando a las de España y China en el mismo período–, para el 30 de septiembre ya fueron 1.096,5 millones, un aumento del 91%, en comparación con el mismo período del año anterior (572,8 millones), según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Agosto y septiembre, de hecho, marcaron nuevos récords de exportaciones a Cuba –desde que el organismo comenzó a contabilizarlas, en 1992–, con 202,5 millones y 220 millones respectivamente. El camino inverso, el de las importaciones desde la Isla, de nuevo apenas alcanza los 600.000 dólares desde enero.

Sin duda, en los números tiene que ver el peso primordial del combustible comprado a EE UU, que ha convertido a Washington –que no ha dejado por otra parte de emitir sanciones, especialmente desde la orden ejecutiva de Donald Trump del 1 de mayo– en el principal proveedor energético de la Isla. En agosto, el combustible representó aproximadamente el 37% del valor total de las exportaciones estadounidenses a Cuba.

Con los datos disponibles desde enero se calcula que los derivados del petróleo representaron el 30% del total de las compras de la Isla

Con los datos disponibles desde enero se calcula que los derivados del petróleo representaron el 30% del total de las compras de la Isla.

Ese mes, el último del que se han publicado cifras detalladas de los envíos de combustible, EE UU exportó a Cuba 562.000 barriles, según la Administración de Información Energética (EIA). El volumen superó los 467.000 barriles de mayo, aunque quedó por debajo de los 778.000 de junio. (Es de suponer que no ocurrirá la equivocación de cálculo de julio, cuando la propia Oficina del Censo detectó un error en uno de los cargamentos enviados desde Miami, inicialmente contabilizado en 310.753 barriles de gasolina y posteriormente reducido a 127.471.)

En términos económicos, las importaciones de combustible procedentes de Estados Unidos alcanzaron en agosto los 74,8 millones de dólares. Entre enero y agosto, el valor de estos envíos ascendió a 231,7 millones, fundamentalmente en diésel, gasolina y lubricantes. El negocio fue autorizado por Washington el pasado febrero siempre y cuando los productos estén destinados al sector privado cubano, aunque ya ha reconocido algo constatado por 14ymedio: que el régimen desvía combustible al sector estatal.

Por otra parte, en los últimos meses han surgido empresas fulgurantes hasta ese momento desconocidas. Un ejemplo es A Granel, una mipyme de capital extranjero que se convirtió en la primera firma privada en promocionarse como vendedora de combustible importado de EE UU en La Habana y en el primer patrocinador deportivo de un equipo deportivo en Cuba, los Industriales, que llevan su logotipo en la camiseta de esta 65 Serie Nacional de Béisbol.Su último hito ha sido incursionar en un nuevo y lucrativo campo, la venta de pipas de agua, en medio de una crisis hídrica sin precedentes en el país. Su prosperidad se nota incluso en su cartel: la noche de este miércoles, mientras gran parte de la capital estaba sumida en el apagón programado habitual, refulgía en la oscuridad el luminoso con el nombre de la empresa.