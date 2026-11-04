Cuba importó en agosto 562.000 barriles de combustible de EE UU, según datos oficiales

Madrid/Los envíos de gasolina de EE UU a Cuba crecieron en el mes de agosto en comparación con el mes anterior, aunque la bajada con respecto a junio es notable. En total, según datos de la Administración de Información Energética estadounidense (EIA), se exportaron a la Isla 562.000 barriles a lo largo del mes, más que los 467.000 de mayo y mucho menos que los 778.000 de junio. La cifra podría, no obstante, ser provisional, ya que podría sufrir una corrección del mismo tipo que la que se produjo el mes anterior.

En julio, la información oficial levantó una enorme polvareda, ya que se difundió el envío de 3,2 millones de barriles, una cantidad muy superior incluso que la que la Venezuela de Hugo Chávez llegó a mandar en sus mejores tiempos. A mediados de octubre, la Oficina del Censo y la propia EIA rectificaron los datos, dejando el récord en todo lo contrario: apenas se exportaron, en realidad, 182.932 barriles, la cantidad más baja desde febrero. El error ocurrió al rellenar los formularios de envío en los puertos de Miami y Tampa, donde se ingresaron las cantidades en litros o galones en lugar de barriles –un barril equivale a 158 litros o 48 galones–.

Aclarada la situación, que solo afectaba al volumen y no al importe, las cifras de agosto suponen una fuerte recuperación, ya que triplican la cantidad exportada en julio una vez depurados los errores. Pese a que las correcciones fueron difundidas en un documento de Excel disponible en la Oficina del Censo, los cambios no han sido introducidos en la página web de la EIA, donde aún se observa el desproporcionado pico del mes previo.

Pese a que las correcciones fueron difundidas en un documento de Excel disponible en la Oficina del Censo, los cambios no han sido introducidos en la página web de la EIA, donde aún se observa el desproporcionado pico del mes previo

En esa misma hoja de cálculo de la Oficina del Censo ya venía anunciada la rectificación de un cargamento correspondiente a agosto que llegó a Cuba desde Miami. El despacho anotado inicialmente era de 310.753 barriles de gasolina, pero estaba rectificado a 127.471. Puesto que el EIA no ha introducido las rectificaciones de julio, es posible que tampoco lo haya hecho con la del mes posterior, lo que supondría rebajar la cantidad a 378.718 –al descontar a los 562.000 la diferencia de 183.282 mal anotados según la Oficina del Censo–.

De este último organismo proceden, además, los datos económicos. En agosto ascendieron a 74,8 millones de dólares los gastados por los privados cubanos en importar el combustible durante aquel mes. En los ocho primeros meses del año, EE UU exportó a Cuba estos productos por valor de 231.744.309 dólares, la mayoría en diésel, gasolina y lubricantes.

La publicación de los datos se da a la vez que un informe del centro de reflexión Cuba Siglo 21 en el que coincide, paradójicamente, con el análisis de un ministro del régimen cubano, al señalar que EE UU se ha convertido en el sujeto del cual la Isla depende a nivel energético. La opinión del mismo hecho difiere, sin embargo, ya que mientras para el titular de Inversión Extranjera, Carlos Luis Jorge Méndez, es “inaceptable” –“Uno no puede hacer otra cosa que pensar que es una manera de someternos a la dependencia”, consideraba–, para Emilio Morales representa la oportunidad de “controlar” el suministro.

El informe elaborado por Morales señala que hay una aparente contradicción en que las mipymes sean importadoras y comercializadoras y que las gasolineras sigan siendo de Cimex –único que posee la infraestructura, por ahora, para manejar esos productos–, además de que los pagos se realicen a través de las tarjetas de Fincimex, cuyos ingresos acaban en el Banco Financiero Internacional (BFI), vinculado al conglomerado militar Gaesa y sancionado por EE UU.

El informe elaborado por Morales señala que hay una aparente contradicción en que las mipymes sean importadoras y comercializadoras y que las gasolineras sigan siendo de Cimex

El informe de Cuba Siglo 21 hace hincapié en la cantidad de entidades a las que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) ha colocado en su lista negra, entre ellas Cupet, Coreydan y Enetec. A esta última se le confiscaron 90 cargamentos que sumaban unos 600.000 galones de combustible valorados en 2,8 millones de dólares, afirmaron las autoridades estadounidenses. “Estas operaciones muestran que Washington no se limita a controlar el suministro energético, sino que busca identificar las redes empresariales utilizadas para evadir las sanciones y controlar los destinos finales de los cargamentos”, afirma el documento.

El informe argumenta que Gaesa ya no controla las reglas del juego energético y que es ahora Washington quien le disputa tanto el control como la capacidad de decidir quién lo posee y se beneficia con sus ingresos. “Washington enfrenta, no obstante, un delicado equilibrio: impedir que el combustible fortalezca al aparato represivo sin provocar un colapso aún mayor de los servicios esenciales de los que depende la población cubana”, concluye.