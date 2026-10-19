Cuba recibió mucho menos combustible de lo anunciado: EE UU confundió litros con barriles

Adams expone que el error ocurrió al rellenar los formularios de envío en los puertos de Miami y Tampa, donde se ingresaron las cantidades en litros o galones en lugar de barriles.

Madrid/La sorprendente cantidad de combustible que EE UU estaba exportando a Cuba ha resultado ser irreal. El pasado jueves, el Consejo Económico y Comercial EE UU-Cuba (US-Cuba Trade) publicó una escueta nota informando de “correcciones para determinados productos, en respuesta a investigaciones iniciadas por la comunidad de usuarios de datos”. Aunque el dato se centra en la carga con mayores desviaciones –se reportaron 2,5 millones de barriles que, en realidad, fueron 87.000–, el conjunto de envíos de ese mes ascendió a 182.932 al sumar diésel y aceites de Miami y Tampa, frente a los casi 3,2 que se habían informado.

El documento con las rectificaciones es una hoja de cálculo en la que la Oficina del Censo y la Administración de Información Energética estadounidense (EIA) rectifican algunas cantidades erróneas detectadas a lo largo del año en exportaciones e importaciones de combustible y revela que los datos de ventas a Cuba han estado todo el año equivocados, aunque lo más evidente aparece en julio. Las cuentas oficiales revelaron que ese mes la Isla recibió 61,1 millones de dólares en combustibles, y eso es cierto; sin embargo, las cantidades están disparatadamente mal consignadas.

Ahora, con los números rectificados, la oficina afirma que uno de los envíos desde Miami en el que se anotaron 2.530.802 barriles fue en realidad de 87.753. Pero no es el único fallo grave. Otra carga desde ese mismo puerto apuntó 496.677 barriles, que en realidad fueron 87.341. Además, aparece otro cambio ligado al puerto de Tampa de 57.638, que en realidad fueron 4.798 barriles.

Otra carga desde ese mismo puerto apuntó 496.677 barriles, que en realidad fueron 87.341. Además, aparece otro cambio ligado al puerto de Tampa de 57.638, que en realidad fueron 4.798 barriles

El precio, en cambio, coincide a la perfección con lo facilitado, lo que deja claro que el error está al anotar la carga. Pese a la diferencia abismal que revela el error, la noticia ha pasado inadvertida para la mayoría de los medios. Apenas un programa, América Noticias USA –de America TeVé– se ocupó de la información en el espacio La Resistencia, de Miguel Cossío, que conversó con el periodista David Adams, sobre lo que calificaron de “error histórico”. En la charla, Adams expone que el error ocurrió al rellenar los formularios de envío en los puertos de Miami y Tampa, donde se ingresaron las cantidades en litros o galones en lugar de barriles –un barril equivale a 158 litros o 48 galones–.

Adams explica que los datos se entregan al Buró del Censo de EE UU a partir de los recibos de las navieras y puertos y, con ellos, la EIA publica la información. La confusión provocó un reporte de 28 veces más alto de lo real. “Mira, aquí ya saqué el dato. 87.000 barriles es a 2,5 millones el 3,48%. Es decir, que eso representaría el 0,0348, es ridículo. Estamos hablando de un margen de error de más del 96%”.

Si se observan bien los datos rectificados se puede comprobar que la situación dista mucho de circunscribirse a un solo mes. Los datos mal aportados vienen de casi todo el año. Las primeras fallas aparecen en marzo, aunque en esos casos no se trata de alteración en el volumen de lo enviado, sino errores en la clasificación de los productos. El tercer mes del año, por ejemplo, se reclasificó un envío que aparecía unificado como aceites y se dividió en dos partidas distintas por subproducto (1.053 de derivados pesados y 2.203 barriles de destilados ligeros).

Ya en abril aparecen varias partidas recortadas drásticamente, destacando una de 24.730 que se quedó en 4.581 y otra que pasó de 95.392 a 880 reales. También en mayo se reclasificaron varias cargas dando como resultado global una caída considerable, desde los 296.036 barriles conjuntos hasta los 36.321.

En junio, Miami corrigió un registro de aceites pesados que figuraba con 365.103 barriles a solo 56.896, aunque la factura se mantuvo intacta en 9,1 millones de dólares. Además, el puerto de Tampa redujo en ese mismo mes y bajo la misma partida un reporte de 55.761 barriles a tan solo 1.952 barriles, conservando también el precio, en 310.460 dólares.

A pesar de que los datos de agosto aún no se conocen –el valor sí, como publicó este diario el pasado 9 de octubre, de 74,8 millones de dólares–, la fe de erratas de la Oficina del Censo ya señala un nuevo fallo cuantioso, al corregir una carga de 310.753 barriles, que fue en realidad de solo 127.471, desde Miami, y por la que se pagó 23.847.744 de dólares.

La corrección estadounidense explica algunas de las dudas planteadas por expertos, como el investigador de la Universidad de Texas Jorge Piñón, que había compartido con este diario sus inquietudes sobre la capacidad de almacenamiento del combustible supuestamente recibido por el sector privado, ya que solo el Estado –a través de Cimex y Cupet– tienen posibilidades para unos inventarios como los que habían trascendido.

La cantidad facilitada para julio apuntaba a datos increíblemente superiores a los que Venezuela enviaba en algunos momentos a la Isla, durante la época de Hugo Chávez

La cantidad facilitada para julio apuntaba a datos increíblemente superiores a los que Venezuela enviaba en algunos momentos a la Isla, durante la época de Hugo Chávez y antes de que las reservas de la petrolera estatal Pdvsa empezasen a mermar por las sanciones y mala gestión de Nicolás Maduro. Antes del primer año que marcó el punto de inflexión, 2017, Caracas exportaba a la Isla como parte del acuerdo unos 90.000 barriles diarios, lo que suponía alrededor de 2,7 millones al mes. Mucho menos que los 3,2 que, por error, dio EE UU.

EE UU permite a sus empresarios, desde finales de enero –cuando ordenó un bloqueo total del envío de petróleo y derivados a Cuba–, la venta de estos productos siempre que tengan como destinatario al sector privado. El pasado 7 de octubre las autoridades revelaron que habían paralizado 90 cargas que tenían como destino la estatal cubana sancionada Enetec, 71 de ellos fueron detectados en el puerto de Fort Everglades (Florida) y 19 en el de Houston (Texas). En total, las autoridades incautaron 600.000 galones de petróleo (2,27 millones de litros), con un valor de 2,8 millones de dólares.

Este diario ha documentado en multitud de ocasiones, sin embargo, que el combustible que llega a los privados cubanos acaba en manos del Estado, que lo compra a las mipymes importadoras. La pasada semana, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, afirmó en una entrevista a Reuters que lo que llega a la Isla son cantidades ínfimas: “Me atrevería a decir que la cantidad que ingresa al país ni siquiera cubre el 3% de sus necesidades de combustible”.