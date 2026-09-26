Más sanciones y más comercio: EE UU ya es el principal proveedor de Cuba

El volumen acumulado por Estados Unidos en solo siete meses se acerca ya al total de las exportaciones de España a Cuba para todo el año 2025.

Pasó del décimo al primer puesto entre los socios comerciales de la Isla y dejó atrás a España y China, que encabezaban la lista

La Habana/En apenas tres años, Estados Unidos ha pasado de ocupar un lugar secundario en el comercio con Cuba a convertirse en su mayor proveedor, por delante de España y China, al mismo tiempo que la Administración de Trump recrudece las sanciones contra La Habana. En 2023, EE UU ocupaba apenas el décimo puesto entre los socios comerciales de la Isla.

Entre enero y julio de 2026, las exportaciones estadounidenses a Cuba alcanzaron 674 millones de dólares, por encima de las registradas por España y China en ese mismo período. La comparación confirma el vuelco: EE UU, que hace apenas tres años ocupaba el décimo puesto entre los socios comerciales de la Isla, encabeza ahora la lista, aunque solo vende a la Isla y no le compra casi nada.

En otro plano, el volumen acumulado por Estados Unidos en solo siete meses se acerca ya al total de las exportaciones de España a Cuba para todo el año 2025 (682,4 millones de euros) y a los 684,2 millones de dólares que China había enviado entre enero y agosto de ese mismo año.

En los primeros siete meses del año, EE UU había exportado ya el equivalente al 83,2% de todo lo registrado en 2025

El salto estadounidense ha sido vertiginoso. Solo en julio, las exportaciones llegaron a 148,9 millones de dólares, el mayor registro mensual desde que el U.S. Census Bureau comenzó en 1992 a contabilizarlas. En los primeros siete meses del año, EE UU había exportado ya el equivalente al 83,2% de todo lo registrado en 2025.

Entre 2021 y 2025, las exportaciones estadounidenses a Cuba crecieron un 148%, desde unos 327 millones de dólares hasta más de 809 millones.

El creciente intercambio también se hace visible en los puertos. Unos 45 buques de carga han realizado más de 200 viajes desde Estados Unidos a Cuba durante este año. Hasta finales de agosto habían transportado cerca de 327.000 toneladas de mercancías desde Miami, Houston, Nueva Orleans, Jacksonville, Wilmington y otros puertos estadounidenses.

Los cargamentos incluyen alimentos, automóviles, motocicletas, sistemas de energía solar y derivados del petróleo, que han ganado peso en medio de la grave crisis energética cubana. En junio, EE UU envió a Cuba 778.000 barriles de combustible, un 63,4% más que en mayo y el mayor volumen mensual registrado hasta entonces en 2026.

Mientras Estados Unidos exportó a Cuba 674 millones de dólares hasta julio, apenas importó mercancías de la Isla por medio millón (exactamente 515.550 dólares) en ese mismo período

Durante el primer semestre, los envíos sumaron 1,67 millones de barriles. Washington autoriza estas exportaciones de combustible cuando están destinadas al sector privado cubano, aunque 14ymedio ha documentado numerosas ventas ilegales al aparato estatal.

Solo entre enero y septiembre de 2025, la Isla importó productos agrícolas de EE UU por 355 millones de dólares, un 15% más que en el mismo período del año anterior. Entre las compras que más crecieron estuvieron la carne de cerdo, el azúcar, el café, los granos y los piensos.

El comercio, además, discurre en una sola dirección. Mientras Estados Unidos exportó a Cuba 674 millones de dólares hasta julio, apenas importó mercancías de la Isla por medio millón (exactamente 515.550 dólares) en ese mismo período. Del total, 459.543 dólares correspondieron a obras de arte, piezas de colección y antigüedades (el 90%); 52.319 dólares a maquinaria y aparatos mecánicos, y 3.688 dólares a plásticos y manufacturas de plástico, según el U.S. Census Bureau.

Bloomberg señaló que a raíz de las restricciones impuestas por Washington a las grandes navieras europeas, parte de las exportaciones de terceros países deben pasar por puertos de Estados Unidos.