Las exportaciones de EE UU a Cuba crecieron un 148% en los últimos cinco años

“Este crecimiento no ocurrió por casualidad. Coincide directamente con la expansión del sector privado cubano, que requiere insumos, equipos y mercancías que la producción nacional no logra cubrir”.

La consultora Auge prevé una expansión del comercio entre los dos países y señala que las remesas "se han convertido en un gran motor de inversión del sector privado"

La Habana/Un puente económico entre Cuba y Estados Unidos se ha consolidado en la sombra pese a que en 2026 la tensión entre ambos países ha llegado a su punto más alto en los últimos años. Impulsado por el sector privado de la Isla y las empresas en Miami, especialmente las de la comunidad cubanoamericana, entre 2021 y 2025, las exportaciones de EE UU a la Isla crecieron un 148%, al pasar de 327 millones a 810,8 millones de dólares, indica la consultora Auge en su más reciente informe.

“Este crecimiento no ocurrió por casualidad. Coincide directamente con la expansión del sector privado cubano, que requiere insumos, equipos y mercancías que la producción nacional no logra cubrir”, dice el texto, firmado por Oniel Díaz Castellanos, fundador de la consultora.

En 2024, Estados Unidos reportó exportaciones a Cuba por valor de 585,2 millones de dólares, mientras la Isla las cifra en solo 51,7 millones. Lejos de ser un error o una falsedad, la brecha –de 533,5 millones de dólares– se explica, cuenta Auge, porque existe un "canal invisible" que las estadísticas no recogen.

Los productos estadounidenses llegan a Cuba por tres vías: "reexportaciones a través de terceros países (Panamá, México, España); donaciones y envíos familiares, que no clasifican como importaciones comerciales; y abastecimiento directo al sector privado, que opera por canales no formales".

"El sector privado cubano, financiado en gran medida por remesas desde EE UU, ha demandado productos específicos que el estado cubano no importa"

El análisis de estos datos, razona la consultora, explica que aunque las importaciones caigan, las exportaciones suban, ya que "el sector privado cubano, financiado en gran medida por remesas desde EE UU, ha demandado productos específicos que el estado cubano no importa en cantidades significativas. Esto ha creado un canal de importación paralelo que no depende de las divisas públicas".

Los vehículos y autopartes (18,9%), junto con alimentos procesados y bebidas (18,8%), representan más de un tercio de todo lo que EE UU exportó a Cuba el año pasado. “Son exactamente los dos insumos críticos que necesita un sector privado en expansión dedicado al transporte (taxis, delivery, carga) y al comercio/gastronomía (tiendas, restaurantes, cafeterías, servicios de catering)”, señala el documento.

En 2025, “solo en vehículos, el rubro con mayor dinamismo”, se importaron 149,4 millones de dólares, “un crecimiento de 122% respecto al año anterior”. En cuanto a los productos agrícolas, la carne de pollo y la carne de cerdo concentran el 90% de las compras, lo que confirma que la Isla “depende críticamente de importaciones de proteína animal desde EE UU para abastecer tanto al sector estatal como al privado”.

Para entender este dinamismo económico, el estudio destaca el envío de remesas y las cadenas de suministro que se han establecido en ambos países. Los envíos de dinero “son un combustible importante de la economía cubana. No solo sostienen el consumo familiar, sino que se han convertido en un gran motor de inversión del sector privado”, dice el texto.

La consultora prevé que las exportaciones estadounidenses a Cuba podrían alcanzar hasta 1.300 millones de dólares en 2028

“Funcionan como capital semilla para la creación de nuevas mipymes, como financiamiento de capital de trabajo para negocios en operación y como préstamos entre familiares y amigos que impulsan emprendimientos, pero, además, las remesas alimentan el poder de compra de los cubanos residentes en la Isla, quienes, de manera creciente, adquieren sus productos básicos en el sector privado, ya sea en la red de comercio minorista o a través de las plataformas de comercio online, generando un ciclo que sostiene al ecosistema empresarial cubano”, remarca el reporte.

Para ello, un actor clave son las agencias de remesas y paquetería, particularmente las que operan en Florida. “Lo que comenzó como simples servicios de envío de dinero y paquetes a través de mulas, se ha transformado en operaciones logísticas complejas que utilizan transporte aéreo y marítimo, ofreciendo una gama cada vez más amplia de productos”, indica Auge.

La participación de la diáspora en el sector privado cubano, que ha operado casi en silencio, podría expandirse a partir de la reforma de marzo pasado, mediante la cual se legaliza la inversión de los cubanoamericanos, es “una realidad que ya existía”, dice Auge, aunque hay reticencias sobre si podrá llevarse a cabo, como se muestra sobre el terreno.

“El anuncio, aunque histórico, enfrenta obstáculos que vienen de lejos. La lentitud en la aprobación de mipymes, el desorden bancario y cambiario agravado por la crisis energética, la falta de confianza en el marco regulatorio y, sobre todo, el peso de las sanciones de EE UU, que afectan especialmente a los cubanoamericanos con ciudadanía estadounidense. Para este perfil de inversionista, cualquier operación debe analizarse con lupa para no violar las regulaciones de la Ofac (Oficina de Control de Activos Extranjeros)”, alerta Auge.

Sin embargo, de mantenerse las condiciones que en el papel están dadas, la consultora prevé que las exportaciones estadounidenses a Cuba podrían alcanzar hasta 1.300 millones de dólares en 2028, “consolidando a EE UU como uno de los principales proveedores de la Isla”. Incluso, el texto señala que, en “un escenario optimista, con flexibilización de licencias Ofac y recuperación económica cubana, podría llevar esa cifra a los 2.000 millones de dólares”, pero advierte que, si no se concretan las reformas anunciadas por el régimen o si Estados Unidos endurece las sanciones, “podría contraer el comercio bilateral a niveles de 400-500 millones de dólares anuales”.