La paradoja de las relaciones EE UU-Cuba: crecen las exportaciones a medida que aumentan las sanciones

Entre enero y julio, el valor acumulado alcanzó los 674 millones de dólares, un 61,8% más que en el mismo período de 2025.

La Isla depende cada vez más del combustible, de los vehículos y las medicinas enviados por "el imperio", aunque la compra de alimentos registra un pequeño descenso

Madrid/Las exportaciones de EE UU a Cuba alcanzaron en julio un récord mensual de 148,9 millones de dólares, según los nuevos datos del U.S. Census Bureau, que registra el comercio de bienes entre ambos países desde 1992. La cifra supera ampliamente los 117,6 millones de junio y es más del doble de los 73,2 millones contabilizados un año antes, en julio de 2025.

El salto del último mes confirma la tendencia desde enero: las ventas estadounidenses a la Isla están creciendo con rapidez a la par del endurecimiento de las sanciones de Washington contra el régimen cubano. Entre enero y julio, el valor acumulado alcanzó los 674 millones de dólares, un 61,8% más que en el mismo período de 2025.

La cifra acumulada en este periodo ya equivale al 83% de los 809,6 millones de dólares que EE UU exportó a Cuba durante todo el año pasado. Si el ritmo actual se mantiene, 2026 podría convertirse en uno de los años de mayor intercambio de bienes entre ambos países en las últimas décadas.

El combustible se ha convertido en uno de los principales motores del aumento

La campaña de presión de Washington ha llevado a que la Isla dependa de EE UU para importar alimentos, combustible y medicinas. Axios llegó a describir esta situación como la de una Cuba convertida en una "colonia renegada de facto" de Estados Unidos.

El combustible se ha convertido en uno de los principales motores del aumento, después de que Washington autorizara a comienzos de año las ventas de derivados petroleros al sector privado cubano. En el mes de junio se alcanzó la cifra récord de 47.842.674 dólares, el doble que en el mes anterior y la mitad del total acumulado en 2026. En total, las exportaciones estadounidenses de combustibles y aceites habían alcanzado 95,7 millones de dólares entre enero y junio, según los registros recopilados por el Consejo Económico y Comercial EE UU-Cuba.

En cambio, las compras cubanas de alimentos a Estados Unidos han descendido con respecto al año anterior. En los primeros seis meses de 2026, las exportaciones estadounidenses de productos agrícolas y alimentarios sumaron 218,8 millones de dólares, un 10% menos que durante el mismo período de 2025. El pollo continúa siendo el principal producto de las compras cubanas, pero las ventas de otros alimentos han disminuido durante los últimos meses.

En el primer semestre, las exportaciones de automóviles, camiones, motocicletas, bicicletas y otros vehículos habían superado los 41 millones de dólares

Los vehículos constituyen el otro gran componente del nuevo patrón comercial. En el primer semestre, las exportaciones de automóviles, camiones, motocicletas, bicicletas y otros vehículos habían superado los 41 millones de dólares. El valor de estas ventas se ha disparado desde 2022, cuando Washington comenzó a autorizar determinadas exportaciones de vehículos a ciudadanos cubanos y empresas privadas. Para 2025, las ventas de vehículos ya habían alcanzado unos 149,4 millones de dólares.

El fenómeno refleja la creciente demanda del sector privado cubano, que recurre a proveedores estadounidenses para adquirir productos que el Estado cubano no consigue importar en cantidades suficientes.

El aumento resulta significativo porque se produce mientras Washington mantiene el embargo comercial sobre Cuba. Pero este esquema no supone una prohibición total de las exportaciones estadounidenses. Las regulaciones del Departamento de Comercio permiten determinadas operaciones, entre ellas las ventas de productos agrícolas y –mediante licencias– de medicamentos y dispositivos médicos. Además, la excepción Support for the Cuban People, en los reglamentos de exportación, autoriza ciertos bienes destinados a mejorar “las condiciones de vida” y respaldar la actividad económica privada.

EE UU ha vendido 674 millones de dólares en mercancías a Cuba entre enero y julio

La estadística del Census Bureau contabiliza el valor total de las mercancías exportadas y no permite determinar qué proporción corresponde directamente a las mipymes, al Estado cubano o a otros compradores.

La relación comercial entre ambos países sigue siendo, además, muy desequilibrada: mientras EE UU ha vendido 674 millones de dólares en mercancías a Cuba entre enero y julio, las importaciones estadounidenses procedentes de la Isla apenas alcanzaron unos 500.000 dólares en ese período.

Un análisis publicado en abril por la consultora Auge señalaba que las exportaciones estadounidenses a Cuba aumentaron un 148% entre 2021 y 2025, desde 327 millones hasta unos 810 millones de dólares, en paralelo con la expansión de las mipymes y el aumento de las remesas procedentes de EE UU. Auge estimó entonces que las exportaciones estadounidenses podrían alcanzar hasta 1.300 millones de dólares en 2028 si se mantienen las condiciones actuales y se amplían las posibilidades de comercio.