Marco Rubio advierte de que La Habana "no tendrá escapatoria" y que EE UU será implacable

"Cuando termine esta Administración, como mínimo Cuba estará en una trayectoria irreversible hacia un futuro diferente", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio.

Madrid/Las sanciones estadounidenses contra el régimen cubano no harán más que endurecerse. Así quiso dejarlo claro Marco Rubio, secretario de Estado de EE UU, en declaraciones a Axios.

La campaña de presión ha llevado a que Cuba dependa de EE UU para importar alimentos, combustible, medicinas y hasta dólares, que llegan a través de las remesas y de las mulas. A partir de esta constatación, Axios llega a afirmar que Cuba se ha convertido en una "colonia renegada de facto" de EE UU.

"Lo que estamos tratando de enseñarles es que no hay válvulas de escape", dijo Rubio al medio estadounidense, al explicar la estrategia de presión de Washington contra el Gobierno cubano.

Sobre la reciente apertura económica en Cuba, que supuestamente permitiría una actividad empresarial privada mayor que en cualquier otro momento desde 1959, Rubio sostuvo que el régimen solo está ganando tiempo al simular reformas mientras busca formas de evadir las sanciones.

"No pueden limitarse a esperar a que se nos pase. Esto no va a desaparecer en los próximos dos años y medio"

"Cada vez que crean un nuevo mecanismo para tratar de zafarse del nudo corredizo, nosotros simplemente se lo cerramos", dijo Rubio. "No pueden limitarse a esperar a que se nos pase. Esto no va a desaparecer en los próximos dos años y medio".

El secretario de Estado también anunció que seguirá endureciendo las sanciones y aseguró que la Administración estadounidense no tiene prisa. "Hemos aprendido el concepto de paciencia y persistencia", afirmó, antes de añadir: "Estoy convencido de que, cuando termine esta Administración, como mínimo Cuba estará en una trayectoria irreversible hacia un futuro diferente".

El medio revela también que en EE UU persisten las dudas sobre Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro –conocido como El Cangrejo–, como interlocutor para un posible cambio de Gobierno en Cuba. Un funcionario estadounidense dijo a Axios: "Cuando Raúl [Castro] ya no esté, ¿cuál será su estatus? ¿Quién lo protegerá?".

Según el medio, aunque EE UU ha intentado establecer vínculos con otros funcionarios cubanos y explorar cómo formar una coalición favorable, la misma fuente ya citada reconoció que "es difícil sacar conclusiones porque ese sistema [cubano] es muy paranoico".

"Estoy convencido de que, cuando termine esta Administración, como mínimo Cuba estará en una trayectoria irreversible hacia un futuro diferente"

Sobre el "grupo de trabajo secreto de la CIA" que operaría en Cuba, cuya existencia fue filtrada el miércoles por funcionarios de la comunidad de inteligencia estadounidense, un alto funcionario de la Administración aseguró a Axios que "no hay nada nuevo en esto, más allá de hacerle saber al régimen que lo estamos vigilando".

Respecto al reciente informe del Departamento de Estado titulado Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI, funcionarios estadounidenses reconocieron que el documento "sienta las bases" para una mayor acción contra Cuba. Rubio, sin embargo, no quiso precisar qué podría significar eso. Según Axios, Donald Trump tampoco ha descartado una acción militar contra la Isla.

El medio revela además que, como consecuencia del endurecimiento de la campaña de presión estadounidense contra el régimen cubano –con sanciones a más de 40 entidades vinculadas al Estado, tanto cubanas como extranjeras, y a 38 personas sujetas a restricciones de visado y revocaciones de residencia–, durante los primeros seis meses del año las exportaciones de combustible de EE UU a Cuba aumentaron hasta los 96 millones de dólares, según el Consejo Económico y Comercial EE UU-Cuba (US-Cuba Trade).

"Trump y Rubio han iniciado el programa de sanciones más eficaz contra un país objetivo que cualquiera de sus predecesores", afirmó el presidente del Consejo, John Kavulich. "Existimos desde 1994 y nunca habíamos visto algo así".

"Trump y Rubio han iniciado el programa de sanciones más eficaz contra un país objetivo que cualquiera de sus predecesores"

Un empresario vinculado al comercio de combustible aseguró a Axios que algunas empresas cubanas han llegado incluso a enviar mulas humanas a Miami, cargados con gruesas cadenas de oro para utilizarlas como moneda de cambio, debido a que las restricciones bancarias de EE UU imposibilitan las transacciones financieras con La Habana.

Desde que Venezuela dejó de suministrar combustible a Cuba, el pasado 3 de enero, la Isla apenas logra sostener el funcionamiento de su sistema eléctrico. El Gobierno de Maduro enviaba a la Isla unos 100.000 barriles diarios de petróleo, de acuerdo con Axios. Según Rubio, el régimen cubano revendía aproximadamente la mitad del petróleo venezolano para obtener divisas.

"Por primera vez en la historia de Cuba, al país le faltan dos cosas en las que siempre ha confiado: un patrocinador externo y la falta de atención de EE UU como máxima prioridad", dijo Rubio. "No van a conseguir un patrocinador en los próximos dos años y medio, así que esa es la dinámica que ha cambiado", añadió. "Eso los ha obligado a caer en una situación muy difícil".