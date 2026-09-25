Más de 200 barcos procedentes de Estados Unidos han entregado mercancía a Cuba este año

Casi 327.000 toneladas se han enviado a la Isla este año desde puertos estadounidenses, entre combustibles, alimentos, vehículos y sistemas de energía solar.

La paradoja de las sanciones hace que casi todo el tráfico marítimo de la Isla y la mayoría de sus importaciones procedan ahora de Florida, Texas y Luisiana

Madrid/Unos 45 buques de carga han realizado más de 200 viajes desde puertos de EE UU a Cuba este año, con mercancías que van desde combustible, alimentos y paneles solares hasta automóviles y motocicletas, según datos comerciales revisados por Bloomberg. El volumen y el valor de estas exportaciones hacia la Isla no tienen precedente desde antes de 1959 y rebasan ahora las compras a sus dos principales socios comerciales, España y China. La paradoja es que esto sucede justo cuando Washington ha recrudecido sus sanciones contra el régimen.

Los registros consultados por 14ymedio permiten identificar algunas de las embarcaciones que ejecutan estas exportaciones. Además del Regula, operado por Crowley Maritime –que hizo 18 viajes este año–, el Quetzal, también con Crowley, ha realizado entre julio y septiembre 12 escalas en los puertos de Florida antes de dirigirse a Cuba: los informes más recientes muestran que el 3 y el 18 de septiembre salió de Port Everglades con tanques de gasolina y diésel con destino a puertos cubanos. Otro buque gestionado por Crowley, identificado como 455-4, también ha repetido frecuentemente la misma ruta entre agosto y septiembre –y el más reciente, hace sólo dos días–, también con tanques de combustible.

Los registros del sistema de identificación automática (AIS, por sus siglas en inglés) muestran además viajes repetidos –al menos cinco entre agosto y septiembre– del buque de carga Ultramarine, entre Port Everglades y Mariel, con escalas en Santiago de Cuba. El Seaboard Ranger, operado por Seaboard Marine –otra importante naviera de Florida–, también ha hecho tres viajes de ida y vuelta entre ambos puertos entre el 28 de agosto y el 12 de septiembre, llevando, entre otros, tanques de combustible. Estos son solo algunos de los 45 buques que han participado este año en el creciente flujo de mercancías entre EE UU y Cuba.

El volumen y el valor de estas exportaciones hacia la Isla no tienen precedente desde antes de 1959 y rebasan ahora las compras a sus dos principales socios comerciales, España y China

Este aumento coincide con la presión de Washington vía sanciones contra los principales socios comerciales vinculados al régimen cubano, lo cual ha llevado a dos importantes compañías navieras, CMA CGM y Hapag-Lloyd, a suspender sus servicios a Cuba. La Habana insiste en que unos 7.000 contenedores han quedado “varados” en puertos de Jamaica, Panamá y Colombia como consecuencia de estas sanciones. Bloomberg señala que parte de esa carga está siendo redireccionada hacia la Isla a través de puertos estadounidenses.

La agencia económica interpreta este crecimiento de las exportaciones como parte de una estrategia de Washington para hacer a Cuba depender financieramente de EE UU, como lo fue de la Unión Soviética durante la Guerra Fría y de Venezuela en las últimas décadas. Un portavoz del Departamento de Estado consultado por Bloomberg dijo que EE UU permite estas exportaciones porque el Gobierno de la Isla no está cubriendo las necesidades básicas de su población. Las sanciones, añadió, están dirigidas contra las fuentes de ingresos del régimen, sus élites y personas vinculadas al poder, no contra el sector privado.

Las empresas estadounidenses han aprovechado también la autorización Support for the Cuban People del Departamento del Tesoro para aumentar el volumen de mercancías que pueden enviar a la Isla. Bloomberg apunta además que el Gobierno estadounidense estaría permitiendo el aumento de este flujo comercial para evitar una crisis humanitaria y migratoria.

Las exportaciones estadounidenses a Cuba alcanzaron 674 millones de dólares entre enero y julio, un 61,8% más que en el mismo período de 2025 y el 83,2% de todo lo exportado a la Isla durante 2025. Solo en julio llegaron productos por valor de 148,9 millones de dólares. Hasta finales de agosto, los buques que operan desde Miami, Houston, Nueva Orleans, Jacksonville, Wilmington y otros puertos de EE UU habían enviado a Cuba unos 720 millones de libras de mercancías –casi 327.000 toneladas–, según Bloomberg.

"La complejidad del comercio con Cuba ha cambiado de manera bastante extraordinaria en los últimos meses"

El combustible se ha convertido , en valor, en el principal componente de este creciente flujo comercial. En junio, EE UU envió a Cuba 778.000 barriles de derivados del petróleo, un 63,4% más que en mayo y el máximo mensual registrado hasta entonces en 2026, según datos de la Administración de Información Energética de EE UU (EIA). En los seis primeros meses del año, los envíos sumaron 1,67 millones de barriles.

También ha aumentado el envío de sistemas de energía renovable: solo en julio se mandaron unas 15.000 paneles solares, casi el doble de todas los exportados durante los dos años y medio anteriores.

El Regula, de Crowley Maritime, es uno de los buques que realiza viajes regulares desde Port Everglades hasta el puerto de Mariel. Según Bloomberg, esta embarcación ha transportado alrededor de 4.000 toneladas en sus viajes más recientes, más del doble de lo que llevaba a comienzos de año. En lo que va de 2026, el buque ha transportado 45.000 toneladas métricas en sus 18 viajes a la Isla.

"La complejidad del comercio con Cuba ha cambiado de manera bastante extraordinaria en los últimos meses", dijo a Bloomberg Jay Brickman, vicepresidente de servicios a Cuba de Crowley Maritime.

Entre las mercancías transportadas por este buque figuran contenedores con alimentos –pollo y cerdo congelados, además de lácteos–, motocicletas y miles de paquetes enviados como “regalos”, camiones y automóviles usados, y muchos tanques de gasolina y diésel.

Sectores más radicales del exilio reclaman un bloqueo total para forzar al régimen cubano a abandonar el poder

El aumento de las exportaciones estadounidenses ha abierto una polémica entre los cubanoamericanos de Florida: sectores más radicales del exilio reclaman un bloqueo total para forzar al régimen cubano a abandonar el poder. Armando Labrador, propietario de una clínica de cirugía plástica en Miami y dirigente de un grupo opositor cubano, considera que el aumento de las exportaciones está ayudando al Gobierno de la Isla a evitar un colapso.

"Sé que la gente en Cuba está sufriendo muchísimo porque hay escasez de todo", dijo Labrador a Bloomberg. "Pero al final, esto solo ayuda a mantener al régimen con vida".

Por su parte, la embajadora de Cuba en Washington, Lianys Torres Rivera, reconoció que las importaciones estadounidenses están ayudando a aliviar la escasez, aunque consideró que el volumen todavía es insuficiente. "Es positivo", dijo a Bloomberg, “pero Estados Unidos no debería restringir ninguna importación a Cuba”.

Un piloto de puerto en Port Everglades expresaba a Bloomberg su asombro ante este fenómeno. Relata que en todos los años que llevaba trabajando allí, solo de vez en cuando aparecía algún barco que llevaba a la Isla unos pocos contenedores de pollo o paquetes de ayuda, pero “era raro, casi no iba nada en esa dirección”. Ahora, y cada vez más, muchos barcos van hacia el puerto de Mariel. “De repente, Cuba está en el boom”, dijo.