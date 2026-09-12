Supermarket comienza a vender gasolina y diésel ‘online’ para recoger en La Habana

La Rotonda de la Shell, en Guanabacoa, es uno de los puntos de recogida del combustible vendido por Supermarket.

La Habana/La dolarización del combustible en Cuba ha dado un nuevo paso. La plataforma digital Supermarket, especializada en compras desde el extranjero para destinatarios en la Isla, comenzó a vender gasolina y diésel que pueden pagarse en línea y recogerse posteriormente en varios servicentros de La Habana. La modalidad abre por primera vez la posibilidad de que un familiar o conocido fuera del país pague directamente el combustible que terminará en el tanque de un vehículo cubano.

Según pudo comprobar 14ymedio este sábado en la plataforma, la gasolina Regular B90 se comercializa a 3,20 dólares el litro, mientras que el diésel cuesta 2,40 dólares. Las ofertas aparecen vinculadas a distintos establecimientos, entre ellos servicentros de Santiago de las Vegas, Guanabacoa, Cotorro y Boyeros.

El comprador no recibe el combustible a domicilio, una opción obviamente imposible para un producto de estas características. "Solo disponible para recogida", advierte Supermarket. Al completar el pago, el cliente debe designar a la persona que retirará el pedido en un punto físico. De esa manera, el dinero puede salir de una tarjeta en Miami, Madrid o cualquier otro lugar mientras la gasolina termina abasteciendo un automóvil en La Habana.

La novedad amplía un proceso de dolarización del combustible que hasta ahora había avanzado fundamentalmente mediante el pago presencial

La plataforma ofrece también una opción mucho mayor: 1.000 litros de diésel por 2.300 dólares, equivalentes a 2,30 dólares el litro, con recogida en el servicentro Perla, en Boyeros. La cantidad y el precio sugieren una oferta destinada principalmente a negocios y clientes con necesidades de consumo elevadas.

La novedad amplía un proceso de dolarización del combustible que hasta ahora había avanzado fundamentalmente mediante el pago presencial. En mayo, las autoridades pusieron en marcha una red de gasolineras que venden exclusivamente en dólares y, en julio, la Regular B90 llegó a costar 2,50 dólares por litro en El Jardín, ubicado en Zapata y 4, El Vedado, después de haberse vendido a 1,80 dólares apenas dos meses antes. Mientras tanto, la corporación Cimex había suspendido desde febrero las ventas en pesos cubanos debido a la escasez.

El precio de Supermarket resulta todavía más elevado: sus 3,20 dólares por litro de B90 representan 70 centavos más que los 2,50 observados en julio en la red dolarizada presencial. Para quienes reciben ayuda familiar desde el exterior, sin embargo, la ventaja está en otro lugar: ya no es necesario hacer llegar primero el efectivo o las divisas al beneficiario para que pueda comprar el combustible, ni esperar en largas colas virtuales por un turno para repostar en alguna gasolinera de la capital cubana.

La venta digital de gasolina y diésel llega, además, cuando el mapa del suministro de combustible a Cuba está cambiando

Supermarket ya había ensayado una fórmula semejante con otro producto energético. En mayo comenzó a ofrecer cilindros de 22 libras de gas licuado de petróleo (GLP) por 29 dólares, pagaderos desde el extranjero y fuera del sistema racionado. Aquella modalidad permitió a los clientes con familiares fuera de Cuba acceder a un producto cuya distribución estatal llevaba meses marcada por escasez, restricciones y largas colas. Pero también levantó muchas ronchas entre quienes solo tienen acceso al peso cubano, a través de sus salarios y pensiones.

La venta digital de gasolina y diésel llega, además, cuando el mapa del suministro de combustible a Cuba está cambiando. Las exportaciones estadounidenses destinadas al sector privado de la Isla alcanzaron en julio 61,1 millones de dólares, un 27,7% más que el mes anterior. Desde que fueron autorizadas esas operaciones, las empresas cubanas habían adquirido hasta julio productos derivados del petróleo por 156,8 millones de dólares, con importantes partidas de gasolina y diésel extra ligero.

La posibilidad de comprar combustible desde el extranjero profundiza así una brecha que ya resulta visible en alimentos, electrodomésticos, gas licuado y otros productos básicos. Para un conductor sin acceso a divisas, se reduce a apelar al mercado informal donde supera los 3.000 pesos el litro. Para quien tiene una tarjeta extranjera detrás, en cambio, ahora basta una operación en internet y acudir después al servicentro indicado.