Cuba recibió 778.000 barriles de combustible de EE UU en junio

Cupet de la llamada Rotonda de la Shell, en Guanabacoa, una de las gasolineras que surte combustible importado de EE UU.

Madrid/Los datos desglosados por producto de la U.S. Energy Information Administration (EIA), la agencia de energía estadounidense, muestra hasta qué punto el aumento de las ventas de combustible a Cuba es exponencial. Si los datos del Consejo Económico y Comercial EE UU-Cuba (US-Cuba Trade) arrojaban un aumento del 30% teniendo en cuenta el valor de las exportaciones, los de volumen reflejan un aumento mucho más importante.

En junio, el último mes que por el momento registra la EIA, los envíos de derivados del petróleo desde EE UU se dispararon y llegaron a 778.000 barriles. Esto no solo supuso el máximo del año, sino un 63,4% más que los 476.000 barriles de mayo.

La trayectoria de estas ventas ha sido ascendente desde principios de año, cuando EE UU intervino en Venezuela, capturó a Nicolás Maduro e impuso un cerco petrolero a Cuba. La diferencia comienza a notarse en febrero, mes que Washington autorizó la venta de combustible limitada a la Isla.

El permiso estaba condicionado a los privados, pero tal y como ha comprobado 14ymedio, las gasolineras cubanas surten desde hace meses también al sector estatal. Incluso una de ellas, El Eficiente, en La Habana, situada a una cuadra de Villa Marista, el centro de detención de la Seguridad del Estado, surte a todo tipo de vehículos pertenecientes al Ministerio del Interior, es decir, al aparato represivo del régimen.

La ampliación de este “abanico” de clientes coincide con la curva ascendente de las exportaciones de EE UU a Cuba

La ampliación de este “abanico” de clientes coincide con la curva ascendente de las exportaciones de EE UU a Cuba. De los 1.000 barriles de enero, se pasó a 19.000 en febrero, y de ahí, hay un salto del 900% en marzo, con 190.000 barriles, y una ligera subida hasta los 210.000 en abril. En los seis primeros meses de 2026, pues, los envíos acumulados ascienden a 1,67 millones de barriles.

Puesto que EE UU no exporta crudo a la Isla, se trata únicamente de productos refinados, especialmente diésel, que acumuló en el primer semestre unos 1,08 millones de barriles. En junio se importó en Cuba 648.000 barriles de diésel estadounidense, frente a los 187.000 de mayo (250% más que el mes anterior) y los 43.000 de abril.

La segunda partida más importante es de gasolina, aunque ha registrado una baja del 58% en junio (110.000 barriles) en comparación con el mes anterior, cuando alcanzó los 262.000 barriles. En abril llegaron 161.000, después de registrar apenas 6.000 en marzo y 1.000 en febrero.

A estos productos se suman, en junio, 5.000 barriles de gases licuados de hidrocarburos, todos ellos correspondientes a propano, además de 1.000 de queroseno y 13.000 de lubricantes.

La compra a EE UU por parte de “privados” es, queda acreditado, la única fuente exterior de combustible en la Isla, que recibió el 9 de enero el último petrolero mexicano, el Ocean Mariner, con 80.000 barriles.

Mientras tanto, observa el experto de la Universidad de Texas Jorge Piñón en comentarios a este diario, ocho de los diez petroleros con bandera cubana han permanecido fondeados durante al menos los últimos noventa días.

Solo el Vilma y el Esperanza se encuentran en tránsito, con ruta de Matanzas a Cienfuegos y después a Nipe, en Holguín. “Cabe destacar que no hay actividad en los alrededores de La Habana. Solo tres petroleros de cabotaje están en tránsito, todos entre terminales de crudo cubano”, dice Piñón. Tampoco hay movimientos de buques cisterna de gas GLP.

La mayoría de los movimientos, estima el especialista en energía, “corresponden a mezclas de crudo cubano”.