EE UU reconoce que el régimen cubano desvía combustible destinado al sector privado

El Departamento de Estado estadounidense celebra que la política de Washington hacia la Isla “ha roto el monopolio del régimen cubano sobre el combustible”.

Un portavoz del Departamento de Estado sostiene que el Gobierno de La Habana “ahora debe recurrir al subterfugio y la ilegalidad” para conseguir carburante

Madrid/El Gobierno de EE UU admite que parte del combustible que exporta al sector privado cubano puede acabar en manos del régimen. Así lo expresa un portavoz del Departamento de Estado en una declaración enviada al periodista David Adams, a la que tuvo acceso 14ymedio.

“No podemos descartar cierto desvío hacia figuras o entidades vinculadas al régimen, pero seguiremos reprimiendo sus esfuerzos por evadir las sanciones, apuntando a cualquier empresa que suministre al régimen a sabiendas”, señala el texto firmado por la Oficina de Prensa del Departamento de Estado, y agrega que “el régimen ahora debe recurrir al subterfugio y la ilegalidad solo para conseguir una pequeña parte del combustible que llega al país, en lugar de controlar todo el mercado”.

La declaración celebra que la política de Washington hacia la Isla “ya ha provocado la mayor privatización de la historia de la economía cubana”, y recuerda que, después de que Venezuela cortara el suministro de petróleo gratuito al régimen –parte del cual se revendía en el exterior por divisas, según el texto– la Administración de Donald Trump mantuvo las exportaciones de combustible a empresarios privados cubanos. Estos, afirma, “ahora importan y venden a otros privados, ONG humanitarias y establecimientos diplomáticos”, de modo que “se ha roto el monopolio del régimen sobre el combustible”.

“La Administración de Trump sigue tomando como objetivo fuentes clave de ingresos del régimen cubano ilegítimo mediante la imposición de sanciones. Asimismo, estamos combatiendo la elusión de sanciones por parte del régimen”, subraya el Departamento de Estado.

El régimen ahora debe recurrir al subterfugio y la ilegalidad solo para conseguir una pequeña parte del combustible que llega al país, en lugar de controlar todo el mercado

Esta declaración se ha emitido en el contexto de la ofensiva de Washington contra los envíos de combustible destinados al sector estatal. El 7 de octubre, agencias del Departamento de Seguridad Nacional anunciaron la confiscación de 90 cargamentos de biodiésel, 71 en Port Everglades (Florida) y 19 en Houston (Texas). Su valor rondaba los 2,8 millones de dólares y su destino era la estatal Enetec, incluida en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos de EE UU (Ofac) el 13 de julio.

La admisión de Washington confirma lo que este diario viene documentando desde abril, cuando las autoridades comenzaron a alquilar gasolineras estatales a mipymes como la de Acapulco, en Nuevo Vedado, para despachar combustible comprado en EE UU. Desde entonces se podía constatar que la plataforma Ticket, gestionada por Cimex –corporación del conglomerado militar Gaesa, sancionada por la Ofac–, ya vendía gasolina y diésel en dólares en La Habana cuando solo los privados podían importarlos desde EE UU.

Un mes después, este diario comprobó que en la antigua Shell de Guanabacoa se abastecían vehículos de Transmed y otras empresas estatales en bombas alquiladas por privados, que la norma estadounidense prohíbe expresamente.

En septiembre 14ymedio reveló este vínculo de una forma más inquietante: la gasolinera El Eficiente, a una cuadra de Villa Marista, surtía a vehículos de la estatal Sepsa, a camiones de los llamados boinas negras –brigadas especiales del Ministerio del Interior– y a las motos Suzuki de la Seguridad del Estado. Hacía más de cinco meses que había llegado el último tanquero con hidrocarburos a Cuba –el Anatoly Kolodkin, proveniente de Rusia– y que el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, declarara públicamente: "No tenemos absolutamente nada de fuel, no tenemos absolutamente nada de diésel”.

Entre los documentos que evidencian este vínculo, existe una factura del 21 de septiembre de Cimex-Mariel a un servicentro Oro Negro por más de 23.000 litros de gasolina

Hace apenas unas semanas, un incidente volvió a dejar en evidencia este vínculo: el incendio en un tanque de combustible en la empresa Azutecnia, subsidiaria de la estatal Azcuba, en Granma. La información oficial no precisa qué tipo de carburante ardió ni su procedencia, pero Cuba no tiene condiciones para producir combustible refinado a partir de su crudo nacional.

Al día de hoy, la plataforma Ticket, que continúa vendiendo combustible en los servicentros estatales, sigue siendo la señal más visible. No solo sigue activa la venta de gasolina y diésel en las provincias, sino que además los precios han disminuido con el paso de los meses.

Una investigación de ADN Cuba y Martí Noticias, publicada este viernes, ha confirmado que Cimex compra combustible a 21 proveedores, al menos 16 de ellos mipymes, y lo revende en su red de servicentros. Entre los documentos que evidencian este vínculo, existe una factura del 21 de septiembre de Cimex-Mariel a un servicentro Oro Negro por más de 23.000 litros de gasolina. Cimex no figura como importadora directa, sino como compradora de combustible suministrado por mipymes cubanas.

De enero a agosto de este año, el acumulado de productos derivados del petróleo exportados desde EE UU hacia la Isla ascendió a 231,74 millones de dólares, cifras sin precedentes en toda la historia de las relaciones comerciales entre ambos países.

Estos datos concretos no impidieron que De la O Levy afirmara en una entrevista reciente con Reuters sobre esas importaciones: “Me atrevería a decir que la cantidad que ingresa al país ni siquiera cubre el 3% de sus necesidades de combustible”.

“Ninguna empresa estatal cubana ha logrado conseguir un contrato de combustible, ya sea por pequeñas o grandes cantidades”, dijo entonces el ministro.