Industriales, primer equipo deportivo cubano en recibir un patrocinio de una empresa privada

El patrocinio de Industriales supone una nueva etapa para una empresa que ha aumentado rápidamente su actividad comercial.

La comercializadora de combustible A granel apoya al conjunto de La Habana en la Serie Nacional y los peloteros reciben uniformes con el logo de la compañía

La Habana/La empresa privada de combustible A granel ha puesto su logo en el uniforme de Industriales para la 65 Serie Nacional de Béisbol, un gran paso para darse a conocer a través de la publicidad, apenas tres meses después de empezar a operar en La Habana.

Una imagen difundida en las redes sociales muestra la camiseta de los Azules con la marca de A granel, mientras nuevas imágenes tomadas este sábado por 14ymedio en las instalaciones de la empresa confirman también una mayor visibilidad del negocio. Sobre la nave, situada en la avenida del Puerto, donde los clientes llegan para comprar combustible, hay ahora un gran cartel con su nombre y la frase “Venta de combustible”.

En el grupo de Facebook Serie Nacional de Béisbol también se confirmó que Industriales será “uno de los primeros equipos” en contar con patrocinio en esta etapa. La publicación señala que esos recursos pueden destinarse a transporte, combustible, alimentación, vestuario y otras necesidades del equipo de La Habana. La imagen que acompaña el mensaje, atribuida a Por La Goma, muestra el uniforme de Industriales con el logotipo de A granel y la frase publicitaria “A tu medida”.

Los recursos pueden destinarse a transporte, combustible, alimentación, vestuario y otras necesidades del equipo de La Habana. / Facebook/ Serie Nacional de Béisbol

La empresa abrió sus puertas el pasado 27 de junio y se promocionó inicialmente mediante un video de la influencer Iraisel Pintueles. Pocos días después, 14ymedio comprobó que la mipyme vendía diésel importado de Estados Unidos a 2,50 dólares el litro desde una nave industrial perteneciente a la Empresa Cubana de Lubricantes (Cubalub), filial de la estatal Cupet, situada al final de la Avenida del Puerto, frente al grupo electrógeno de Regla, según indica la propia empresa en sus promociones. En el interior había entonces decenas de depósitos de unos 1.000 litros y varios vehículos cargando combustible.

El patrocinio de Industriales supone una nueva etapa para una empresa que ha aumentado rápidamente su actividad comercial. Además de combustible en grandes cantidades, A granel ha promocionado después gasolina y diésel en formatos menores, así como entregas mediante camiones cisterna y otros servicios de distribución.

El presidente de la Federación Cubana de Béisbol, Juan Reinaldo Pérez Pardo, aseguró el pasado 2 de octubre que el organismo trabaja para ampliar los patrocinios de equipos e instalaciones y mencionó expresamente la existencia de “gestiones relacionadas con Industriales”. Según el directivo, organizar una Serie Nacional cuesta más de 600.000 dólares y el desembolso supera el millón al sumar la Liga Élite.

La empresa apareció en un momento en que Washington abrió una vía para vender combustible estadounidense al sector privado cubano

La entrada de A granel ocurre además casi un año después de que Cubadeportes intentara atraer capital privado con paquetes de patrocinio de precios muy elevados para el contexto cubano. En noviembre de 2025, la empresa estatal ofrecía a compañías estatales y privadas modalidades que iban desde unos 24.300 hasta 148.000 dólares. Para Industriales, Santiago de Cuba y Matanzas, un patrocinio de categoría Diamante se fijaba en 56.250.000 pesos, unos 117.000 dólares al cambio empleado entonces.

Cubadeportes prometía a cambio exposición de las marcas en estadios, televisión nacional, plataformas digitales y otros soportes impresos y audiovisuales. En aquel momento, sin embargo, el propio Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación reconocía que no había empresarios dispuestos a invertir en los clubes locales o colocar publicidad en uniformes y estadios.

El panorama ha comenzado a cambiar. Villa Clara anunció esta semana como patrocinadores de sus uniformes a tres negocios locales, La Glorieta, Pastelería 2 Reyes y La Esquina de la Minuta, cuyas marcas aparecerán como parches en las mangas. Tampoco en esos casos se han divulgado los montos o la duración de los contratos.

La normativa vigente permite que los uniformes utilizados en competiciones nacionales, provinciales y municipales porten marcas de patrocinadores previamente autorizados. Las reglas publicadas este año establecen además que los acuerdos deben pasar por las estructuras deportivas correspondientes y otorgan a Cubadeportes funciones de negociación y contratación para los patrocinios de alcance nacional.

La empresa abrió sus puertas el pasado 27 de junio y se promocionó inicialmente mediante un video de la influencer Iraisel Pintueles. / Instagram/ Iraisel Pintueles/ Captura

En el caso de A granel, el crecimiento comercial contrasta con la escasa información pública sobre quién está detrás del negocio. En su presentación, Pintueles sostuvo que el propietario era “una entidad privada con capital de afuera” y que no tenía relación con ningún miembro del Gobierno, pero no identificó a los socios ni el origen de esos fondos.

La empresa apareció en un momento en que Washington abrió una vía para vender combustible estadounidense al sector privado cubano y La Habana comenzó, a su vez, a flexibilizar la participación de actores no estatales en un negocio que durante décadas estuvo monopolizado por Cupet. En julio, fuentes consultadas por este diario señalaban que A granel había sido apenas “la primera de muchas” empresas interesadas en aprovechar el nuevo mercado.

Desde entonces, el Estado ha logrado esquivar las sanciones de EE UU y recurre a algunas mipymes privadas para apropiarse del combustible. Los últimos datos disponibles indican que en julio llegaron por esta vía más de 3,2 millones de barriles, tanto como en época de la bonanza venezolana en tiempos de Hugo Chávez.

Tres meses después, el negocio no solo exhibe abiertamente la venta de combustible desde una instalación estatal. Su marca también se verá sobre el terreno de juego con Industriales. Por ahora, ni A granel ni las autoridades deportivas han informado cuánto vale el acuerdo o si la empresa aportará a los Azules dinero, combustible o una combinación de ambos.