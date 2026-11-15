El Gobierno cubano admite que 22.000 trabajadores del turismo están afectados por la crisis

El hotel Iberostar Selection La Habana, ubicado en la Torre K, cerró sus puertas en marzo, antes de que la cadena española dejara de operarlo en junio.

El ministro del sector reconoció que la reducción “no responde únicamente a las dificultades más recientes” en la Isla

La Habana/La crisis del turismo ha afectado a unos 22.000 puestos de trabajo públicos en Cuba, según declaraciones del ministro cubano del sector, Juan Carlos García Granda. El funcionario lo atribuye a la actual crisis energética y económica, pero también al “deterioro progresivo de la actividad” desde la pandemia de covid-19.

En el programa televisivo estatal Mesa Redonda, el ministro afirmó que al cierre de 2025 había unos 103.000 trabajadores en la actividad y que actualmente alrededor de 83.000 siguen laborando en sus instalaciones. “Identificamos una afectación de aproximadamente 22.000 trabajadores, muchos de los cuales mantienen su vínculo con el turismo, aunque se han incorporado temporalmente a otras actividades y sectores”, precisó García.

El ministro reconoció que la reducción “no responde únicamente a las dificultades más recientes” en la Isla, marcada por una policrisis con escasez de alimentos, combustible y medicinas, una espiral inflacionaria y dolarización parcial, sino también a un “deterioro progresivo de la actividad y sus niveles de comercialización”. Recordó que antes de la pandemia de covid-19, el sector turístico contrataba entre 140.000 y 150.000 trabajadores.

El economista Ricardo Torres había estimado en junio, en declaraciones a EFE, que entre 20.000 y 30.000 trabajadores podían verse afectados por la caída del turismo este año en Cuba. Torres advirtió entonces que conservar el contrato no evita perder ingresos: muchos trabajadores dependían de las propinas, los pagos ligados al servicio a visitantes extranjeros y otras entradas informales.

El ministro afirmó que al cierre de 2025 había unos 103.000 trabajadores en la actividad y que actualmente alrededor de 83.000 siguen laborando en sus instalaciones

La legislación cubana prevé la figura del trabajador “interrupto” cuando una actividad se paraliza temporalmente y da prioridad a la reubicación. El Decreto 149/2026 establece que, si se agotan las opciones de reubicación y no hay otro empleo disponible, puede aprobarse desde el segundo mes una garantía equivalente al 60% del salario básico diario.

El turismo, una de las tres mayores fuentes de divisas para Cuba, estaba en crisis desde la covid-19, pero la presión estadounidense desde enero ha terminado por demoler el sector, paralizando la llegada de vuelos por la falta de combustible y propiciando la salida de hoteleras extranjeras que operaban en la isla por la amenaza de sanciones secundarias.

Cuba recibió 477.707 visitantes internacionales entre enero y septiembre, un 65,1% menos que en el mismo período de 2025, según cifras oficiales.

A finales de julio, el primer ministro Manuel Marrero afirmó ante la Asamblea Nacional que el 73% de las instalaciones hoteleras estaba cerrado y que unos 25.000 trabajadores se encontraban en situación de disponibilidad.

La retirada de cadenas extranjeras agravó aún más la crisis del sector. Meliá dejó de gestionar todos sus establecimientos en Cuba en julio, después de más de tres décadas de presencia en la Isla. Iberostar, que tenía 18, había dejado 12 en junio y cesó la actividad en los seis restantes en julio. La mayoría de los trabajadores de esos hoteles depende de operadoras estatales cubanas, de modo que la salida de las cadenas no significa por sí sola que todos fueran despedidos.

En junio, el Gobierno aprobó un paquete de 176 reformas económicas que incluye medidas para abrir actividades turísticas a empresas privadas, como la gestión hotelera, las agencias de viaje, el alquiler de autos y los servicios de transporte.

En septiembre entraron en vigor normas que permiten, entre otras cosas, crear agencias privadas y ejercer como guía turístico. La caída de visitantes y el cierre de instalaciones muestran la distancia entre esos cambios y la recuperación efectiva del sector.