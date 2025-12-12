El Gobierno cubano admite que no ha decidido aún cuál será la tasa de cambio oficial del dólar

Los economistas independientes estiman que las nuevas medidas son "más de lo mismo" y solo buscan aumentar el control del Estado sobre las divisas

Madrid/La mayor parte de los cubanos tenía una sola duda este jueves cuando se enteró de que había una nueva legislación que profundiza la dolarización "parcial" de la economía. ¿Cómo queda la tasa de cambio? Esa pregunta, la que más importaba, queda sin respuesta por el momento.

Lo admitió el ministro de Economía Joaquín Alonso Vázquez en una Mesa Redonda para explicar las medidas. “Una pregunta recurrente es si la tasa es al 120 o a qué tasa. Entonces, antes de que usted me la haga, yo creo que el pueblo necesita saber que también estamos trabajando en esa dirección”, divagó, para acabar diciendo que “como ha explicado el primer ministro en otros eventos, se está trabajando en un reordenamiento del mercado cambiario que tiene en cuenta todas las peculiaridades y los problemas y las distorsiones que tiene la economía, como parte del Programa de Gobierno".

Esta nueva Tarea Ordenamiento, que no dice su nombre, es en la práctica una enmienda a la totalidad de la anterior decretada en enero de 2021. Es la opinión, entre otros, del economista cubano Pedro Monreal, que este jueves hizo la primera disección de los documentos publicados unas horas antes. “Una lectura preliminar sugiere que el Gobierno cubano se desentiende tajantemente de la unificación monetaria del ‘ordenamiento’ y automutila su función de defensa del peso cubano”, reprocha el experto. Su primer balance es casi un vistazo rápido a los cambios en la norma, aunque su título no puede ser más revelador: Más dolarización como esteroide para una economía cubana colapsada.

“Una lectura preliminar sugiere que el Gobierno cubano se desentiende tajantemente de la unificación monetaria del ‘ordenamiento’ y automutila su función de defensa del peso cubano”

Es la idea que sostiene también su colega Mauricio de Miranda Parrondo, que considera “lesivo para la soberanía nacional” el desprecio al peso cubano. El experto se apoya en las manifestaciones que ha hecho a lo largo de su trayectoria ante otros experimentos de “dualidad monetaria”, una práctica que va –destaca– contra los mismos principios de la Revolución, por cuanto crea dos clases sociales.

De Miranda Parrondo defiende –como era una evidencia– que en la tarea ordenamiento no se reflejaron las condiciones del mercado y, además, solo sirvió para “esquilmar” a quienes tenían sus divisas depositadas en CUC. Ahora, se llega a este nuevo plan apelando “una vez más” a la dolarización con “nuevos mecanismos burocráticos orientados a continuar con la política de extracción de rentas”.

El economista considera que esta vez el fallo no solo es económico, sino político, por ser “un golpe de muerte al peso cubano como moneda nacional”, al abundar en la depreciación del CUP en la medida en que aumentan los espacios dolarizados. La centralización y la discrecionalidad, hacen el resto. “Nunca ha tenido Cuba una dirigencia tan incompetente, tan irresponsable y tan mediocre, pero que además, ha rebasado todo límite de insensibilidad con la tragedia que vive el país y muy especialmente el pueblo trabajador y los jubilados”, lamenta.

Pavel Vidal, investigador del Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi), firma este viernes un boletín mensual en el que emite sus consideraciones al respecto. "El Gobierno busca debilitar las estructuras del mercado informal, pero sin lanzar todavía una alternativa para la formalización de las operaciones cambiarias de las remesas, de las importaciones de las mipymes y de otros flujos de divisas", destaca. Entre los aspectos con que es más crítico está la discrecionalidad de las medidas –a través de las "autorizaciones especiales"–, la extracción de rentas que, a su juicio, se efectúa sobre los privados y, por supuesto, las dudas que no despeja.

"Habrá que ver si el Gobierno adelanta alguna información sobre el funcionamiento del mercado de divisas y la futura tasa de cambio flotante: si la nueva tasa partirá de niveles cercanos o no al mercado informal; el grado de flexibilidad y de discrecionalidad del Banco Central en el manejo de la tasa; si se van a habilitar operaciones cambiarias bancarizadas para la población (o solo en efectivo); si impondrán límites cuantitativos a la compraventa; los objetivos recaudatorios que persigue el Gobierno; el grado de transparencia que ofrecerán; y si el lanzamiento del esquema viene acompañado de otras medidas coercitivas contra el mercado informal", resume.

La consultora Auge, de Oniel Díaz Castellanos, que asesora a empresas y cuentapropistas se lo está pensando. Para este viernes, ha convocado a un encuentro online en el que se discutirá cómo afectan al sector los cambios. También desde La Habana, la emprendedora Yulieta Hernández lo tiene claro: “Es más de lo mismo”. A su juicio, hay discrecionalidad en las medidas, a falta de más aclaraciones, pero el mayor problema es que aumentará el número de negocios en divisas. “Esto crea un terreno desigual y empuja aún más a la informalidad del mercado cambiario”, subraya, ya que hay escasez de unas divisas que van a ser más demandadas. La cofundadora de la plataforma virtual Te Enteraste augura “más pobreza para las familias” y se pregunta, como tantos, a qué precio comprará el banco la moneda.

El paquete normativo entra en vigor el próximo día 17, justo uno antes de que se celebre la versión acortada de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. La cita parlamentaria ha sido reducida –a imagen y semejanza de la del Comité Central del Partido y siguiendo, por una vez, la demanda ciudadana– a una sola jornada en la que podría haber pistas sobre la famosa tasa flotante que Marrero prometió para 2025 y que, hoy más que nunca, el pueblo demanda conocer.

Las explicaciones del ministro anoche en Televisión Cubana no ofrecieron más luz que la propia lectura del documento, aunque Alonso dio razones de peso para aprobarlo, que van desde la necesidad –no disimulada– de recaudar divisas a facilitar el encadenamiento y la legalización de las cuentas en divisas para las mipymes –previa autorización– para adquirir materias primas y depositar los ingresos obtenidos con la exportación de sus productos.

El paquete normativo entra en vigor el próximo día 17, justo uno antes de que se celebre la versión acortada de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional

Sin embargo, las nuevas medidas se aplican de manera diferenciada en función de la propiedad de la empresa. "Para los actores del sector externo", incluyendo las compañías de capital mixto, "la regla es que retienen el 100% de las divisas que generan o aportan". En cambio, las empresas estatales, que reciben subsidios del Estado, tendrán "esquemas de autofinanciamiento caso por caso, que les permiten retener las divisas necesarias para su reproducción simple, es decir, para mantener su ciclo productivo y continuar exportando".

"La regla general para las formas de gestión estatal es que pueden retener el 80% de los ingresos en divisa por exportaciones o encadenamientos productivos", agrega Alonso. Las mipymes y los cuentapropistas, que no reciben financiación del Estado, solo podrán quedarse con el 80% de las divisas ingresadas y deberán entregar el saldo a cambio de moneda nacional, a una tasa que aún no está definida.

El ministro también señaló como triunfo de la nueva normativa cuánto podrá ayudar a los negocios privados con un ejemplo. “Si un extranjero sin pesos quiere pagar en dólares, el restaurante, al no estar autorizado a operar en divisa, debe depositar esos dólares en su cuenta bancaria, donde se le acreditará su equivalente en pesos a la tasa de cambio oficial correspondiente. Esto, aunque en el momento actual pueda ser menos rentable para el dueño que aceptar dólares a una tasa del mercado ilegal, busca establecer disciplina”, señaló, sin tener en cuenta, entre otras cuestiones la desconfianza de la población hacia un Gobierno que se ha enmendado a sí mismo en tantos experimentos económicos fallidos.