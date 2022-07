Las guaguas belgas de La Habana 'celebran' el 11J con aire acondicionado

"Encendieron el aire", decía animado un pasajero de la ruta P12 este lunes. El 11J aparecieron de nuevo en las calles de la capital las guaguas belgas que la pasada semana fueron retiradas después de que los viajeros protestaran por el insoportable calor del interior del vehículo.

Los 29 ómnibus fueron donados por Bélgica y llegaron el 24 de junio a La Habana, que incorporó a las rutas P12 y P16 algunos de ellos para intentar paliar el problema de transporte que vive la capital por la falta de vehículos. Carentes de ventanas con las que aliviar el caluroso trayecto en una ciudad que para hoy espera 36 grados centígrados y una sensación térmica de 39, por las rejillas del aire acondicionado apenas salía una leve brisa caliente.

"La primera vez por poco me caigo redondo", contaba a este diario ayer un viajero que se aventuró a subir a la guagua tras preguntar a otro que bajaba si el vehículo había dejado de ser un horno. Las rendijas por las que los pasados 4 y 5 de julio solo salía aire caliente arrojaban por fin cierto frescor. "El aire no está que parte el pulmón, pero ya se siente agradable, porque no se podía estar en la guagua. Tú acercas la mano y ya sale frío. Sencillamente no tenían el aire, lo tenían apagado".

El pasajero descartaba que el regreso de la ventilación tuviera relación con el 11J, pero la coincidencia no dejó de llamar la atención. Las autoridades, sin embargo, no hicieron mención alguna al resurgir del aire frío en los vehículos, pero sí contaron, a través de Tribuna de La Habana, que la Empresa Productora de Ómnibus Evelio Prieto estaba adaptando los vehículos para "lograr la ventilación adecuada".

Para ello, se habilitarán cinco ventanillas en los ómnibus articulados que cubren la ruta P12 y tres en los rígidos que forman parte de la P16.

Leandro Méndez Peña, director general de transportes de la provincia, visitó la empresa, ubicada en Guanajay, Artemisa, para supervisar el proceso, que requiere el desmontaje y adaptación de las ventanas que lleva el ómnibus actualmente para su sustitución.

El funcionario anunció que cuando se pongan en circulación las 20 guaguas, se podrán trasladar varios Yutong que hacían el recorrido de la P12 a otra ruta. "El estado de los viales por los que transita el P13 no son adecuados para los ómnibus belgas, que ya acumulan 14 años de explotación".

Pese a ello, las virtudes con que cuentan las guaguas belgas son las marcas –las alemanas Mercedes Benz y MAN– y su accesibilidad, ya que ambos cuentan con escalones bajos y anchos, además de un sistema de suspensión que se aproxima al contén facilitando que las personas con movilidad limitada suban y bajen.

"Es una ventaja que tienen con respecto a otros donativos anteriores, como los japoneses, que poseen escalones altos", dijo el funcionario.

