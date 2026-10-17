En Guantánamo se han robado hasta los paneles solares de la funeraria

Del diésel de un policlínico a los colchones de una universidad: las autoridades exigen “erradicar las causas de tales desmanes” sin mencionar el fondo

Madrid/Paneles solares de una funeraria, vigas para instalaciones fotovoltaicas, colchones de una universidad y hasta 70 litros de diésel de un policlínico: son algunos de los ejemplos de lo robado esta semana de instituciones estatales en Guantánamo, y que las autoridades de la provincia pusieron sobre la mesa en su reunión diaria de control, según informó este viernes Radio Guantánamo.

Entre los objetos sustraídos llaman la atención los paneles solares de la funeraria de Jamaica, en el municipio de Manuel Tames, que afectaron los sensibles procesos funerarios en la localidad. También delicado resulta el robo de aceite dieléctrico, que deja sin electricidad a miles de familias y aun así sigue en aumento, a pesar de las altas condenas.

Según Radio Guantánamo, los ladrones se llevaron además “una cantidad considerable” de colchones de la Universidad de Ciencias Médicas, además de las vigas que se usarían para montar un sistema fotovoltaico en el telepunto de Texa, en la capital provincial, en la intersección de las calles Los Maceo y Aguilera.

Entre los hechos mencionados figura también la desaparición de 70 litros de diésel del policlínico Capitán Asdrúbal López, en el sur de la cabecera provincial. Los dirigentes reconocieron además robos de combustible, de cercas perimetrales y de equipos en parques fotovoltaicos. Desde mayo de 2025, un dictamen del Tribunal Supremo Popular permite juzgar como sabotaje, con penas de siete a 15 años de cárcel, la sustracción de piezas y componentes destinados al sistema eléctrico.

Entre los objetos sustraídos llaman la atención los paneles solares de la funeraria de Jamaica, en el municipio de Manuel Tames

Las autoridades también mencionaron que continúa el sacrificio ilegal de ganado mayor, una práctica que se repite desde hace décadas en los campos de Guantánamo –y de toda la Isla–: en septiembre, 13 personas fueron arrestadas por violentos ataques a fincas campesinas en varios municipios, con robo de ganado vacuno, equino y porcino. Un mes antes, dos hermanos fueron detenidos por sustraer productos del módulo de canastilla para embarazadas en el Centro Comercial La Beba.

La emisora oficial atribuyó los hechos de esta semana al “descuido”, la falta de previsión y de protección, y a las “irresponsabilidades”; y llamó a “erradicar las causas determinantes de tales desmanes”. Sin embargo, las responsabilidades se achacan, fundamentalmente, al descuido de custodios, administrativos y trabajadores de guardia. Mientras se evita aludir a la escasez y el deterioro de las condiciones de vida.

Las autoridades políticas y de Gobierno de la provincia exigieron “reforzar la vigilancia y reponer lo robado”. Que el asunto se repita en estas reuniones y llegue a ser reconocido por la prensa oficial deja ver lo difícil que resulta proteger recursos destinados a servicios básicos, en medio de la peor crisis que castiga a la Isla desde 1959.

Los robos de equipos solares no son novedad en la provincia guantanamera. Hace pocos días, la Policía recuperó cerca de medio centenar de paneles del parque Santa Teresa 4, hallados durante un registro en una vivienda y con detenidos que incluyen a trabajadores vinculados al propio centro. Según el reporte, los equipos se habrían sustraído para venderlos en el mercado informal, y el caso se tramita como presunto “sabotaje”.

En otro caso, dos personas fueron detenidas por el presunto robo de diez paneles destinados al regadío de un campesino de Niceto Pérez; con ayuda de vecinos se recuperaron nueve. En junio ya se había informado de la detención de ocho jóvenes por llevarse lámparas solares del alumbrado público de la provincia.