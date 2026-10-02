Condenados a 15 y 14 años de prisión por otro robo de aceite dieléctrico en Moa

Uno de los acusados recibió 15 años de cárcel, otros tres fueron sentenciados a 14 años y los tres restantes a 12 años.

Madrid/El robo de 1.248 litros de aceite dieléctrico de un transformador en Moa terminó con siete personas condenadas a entre 12 y 15 años de prisión por el delito de sabotaje, en otro juicio ejemplarizante divulgado por la prensa oficial cubana. Uno de los acusados recibió 15 años de cárcel, otros tres fueron sentenciados a 14 años y los tres restantes a 12 años, según informó el periódico ¡Ahora! de Holguín.

El proceso es el segundo de este tipo celebrado este año en la provincia holguinera, después de que las autoridades endurecieron el tratamiento penal de los delitos que afectan al sistema eléctrico nacional (SEN) y han incrementado la difusión pública de las condenas como advertencia para intentar detener una práctica delictiva que no encuentra freno. La Fiscalía General recordó que todas las personas juzgadas en 2026 por delitos contra el SEN han sido condenadas por sabotaje, en su mayoría a penas de entre nueve y 20 años.

Además de las penas de prisión, el tribunal confiscó una motocicleta, una nevera y 87.100 pesos cubanos, y decomisó cinco teléfonos celulares. La nota oficial justifica la severidad de las sanciones por el perjuicio causado en medio de la crisis energética y del "bloqueo económico y energético recrudecido" por EE UU. La nota oficialista llega a sugerir que en redes sociales los usuarios consideran que estas condenas son "benevolentes" frente a los daños ocasionados al patrimonio estatal y a la población.

Según relatan de estas consecuencias los letrados del tribunal, la extracción provocó el sobrecalentamiento del transformador, que sufrió un cortocircuito y una explosión que lo dejó fuera de servicio. La avería interrumpió la corriente eléctrica a 6.184 viviendas de los circuitos 4 y 11 y afectó además la alimentación secundaria del hospital territorial. El otro transformador de la subestación tuvo que asumir toda la carga y terminó también deteriorado por el exceso de trabajo. El valor de las pérdidas materiales fue calculado por la Empresa Eléctrica en 138.054 pesos cubanos, unos 179 dólares al cambio informal.

La avería interrumpió la corriente eléctrica a 6.184 viviendas de los circuitos 4 y 11 y afectó además la alimentación secundaria del hospital territorial

Los hechos delictivos ocurrieron entre la noche del 12 y la madrugada del 13 de marzo en la subestación Moa Nueva, en una zona despoblada de la entrada del reparto Armando Mestre. Cuatro jóvenes del barrio de Punta Gorda, en el este de Moa, sustrajeron el aceite del transformador, con la ayuda de otros tres hombres procedentes de Sancti Spíritus, que estaban de paso en el municipio para vender productos agropecuarios. Ellos tres facilitaron el transporte y compraron parte del producto.

El vehículo utilizado para el hurto era un camión estatal, conducido por otro de los acusados. El conductor pagó 960.000 pesos al supuesto cabecilla de la operación. El dinero fue repartido entre los cuatro jóvenes de Moa, mientras los tres hombres de Sancti Spíritus se marcharon con el resto del aceite, que no pudo ser recuperado.

Fabián Vega Genicio, director de Distribución de la Empresa Eléctrica de Holguín, insistió ante el medio oficialista en el aumento del robo de aceite dieléctrico en la provincia. En total, la empresa estatal ha contabilizado 65 hechos contra el SEN este año, frente a 42 en igual período de 2025. De los 36 relacionados con el aceite, 12 ocurrieron en subestaciones de alto voltaje y 24 en transformadores de distribución, una modalidad que, según el funcionario, es nueva este año.

Vega Genicio atribuye el incremento de estos delitos a la crisis energética, puesto que el aceite dieléctrico puede utilizarse como combustible para poner en marcha los vehículos. Sin embargo, el director pasa por alto otras posibles causas, como la creciente inflación, la alarmante devaluación del peso cubano y el progresivo deterioro de las condiciones de vida de los cubanos, que han contribuido a llevar la delincuencia a cifras récord en el país.

El director pasa por alto otras posibles causas, como la creciente inflación, la alarmante devaluación del peso cubano y el progresivo deterioro de las condiciones de vida

Según el funcionario, un transformador de subtransmisión puede costar entre 10.000 y 50.000 dólares, mientras que el litro de aceite dieléctrico ronda los 13 dólares. Por otra parte, "todo eso hay que importarlo", insistió, ya que el aceite dieléctrico fabricado en Cabaiguán no puede utilizarse en equipos de ese nivel de voltaje.

El directivo también señala que la oscuridad durante los apagones crea condiciones favorables para estos robos. Admite que en Holguín hay zonas que pueden pasar más de 24 horas sin electricidad y, cuando se producen caídas del SEN, la interrupción supera incluso las 40 horas. En estas condiciones, es difícil mantener la vigilancia en todas las zonas por las que se extiende la red que, según relata el director, cuenta con 13.100 transformadores de distribución y unos 5.000 kilómetros de líneas, muchos de estos equipos ubicados en zonas despobladas.

El funcionario relató otros caso recientes en la provincia: tres subestaciones están afectadas por delitos y más de 800 clientes de la localidad de Frank País llevan más de un mes sin servicio debido a los daños tras un robo en La Camaronera. Las instalaciones de Farallones de Moa y Juan Paz, en Sagua de Tánamo, también esperan aceite para poder volver al sistema.

A mediados de septiembre, también en Holguín, otros dos acusados recibieron ocho y diez años de prisión por sustraer al menos 440 litros de aceite dieléctrico. Los dos compradores del producto sustraído fueron condenados por receptación a penas de cárcel y trabajo correccional.

Desde mayo de 2025, el Tribunal Supremo Popular considera como sabotaje los actos mediante los cuales se sustraigan, dañen o perjudiquen componentes del SEN

Este tipo de delitos continúa extendiéndose en el país a medida que progresa la crisis, pese al riesgo que implica para quienes los cometen –que en ocasiones han terminado heridos o muertos–, a la "mano dura" de las autoridades con las altas condenas impuestas, y pese a las consecuencias que tienen para la población.

Este mismo jueves tuvo lugar otro juicio ejemplarizante en La Habana en el que cuatro personas fueron condenadas a penas de entre 15 y 20 años por sustraer 140 litros de aceite de un transformador que abastecía al Complejo Lácteo.

La Fiscalía General de la República informó en agosto de que entre 2025 y el primer semestre de 2026 se habían iniciado más de 460 investigaciones penales relacionadas con delitos contra el sistema eléctrico. Más de 300 correspondían a denuncias por robo de aceite dieléctrico. Desde mayo de 2025, el Tribunal Supremo Popular considera como sabotaje los actos mediante los cuales se sustraigan, dañen o perjudiquen componentes del SEN y otras infraestructuras consideradas críticas. El Código Penal contempla para este delito penas de entre siete y 30 años de prisión, además de sanciones mucho más severas en determinados casos con agravantes, como la pena de muerte.