A la guerra psicológica de EE UU el régimen cubano responde con una calma fingida

Madrid/Las nuevas sanciones de EE UU no tienen ningún efecto práctico sobre los afectados, se mofa Miguel Díaz-Canel en un post publicado la madrugada de este martes. “En la dirección de nuestro Partido, Estado, Gobierno y sus instituciones militares, nadie tiene activo o propiedad que proteger bajo jurisdicción estadounidense. El Gobierno de EE UU lo sabe de sobra”, destaca el mandatario cubano en su cuenta de X.

A su juicio, esto es tan claro que “ni siquiera hay evidencia que presentar”, pero “la retórica anticubana del odio trata de hacer creer que existen para justificar la escalada de su guerra económica total”, dice Díaz-Canel. El presidente cubano ha restado importancia así a la nueva medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de EE UU, que este lunes incluyó a once altos cargos políticos y militares de la Isla en su lista de sancionados, incluyendo a tres ministros.

El mandatario considera que la decisión, puesto que no tiene implicaciones reales, forma más bien parte de una lista de medidas encaminadas a aumentar la presión sobre las autoridades a través de amenazas a terceros. “Es inmoral, ilegal y criminal la orden ejecutiva que persigue y amenaza a terceros que quieran vender combustible a Cuba y la que extraterritorializa el bloqueo a niveles nunca vistos, penalizando a empresas que quieran invertir en Cuba o simplemente nos provean de bienes básicos como alimentos, medicamentos, aseos u otros”, ha añadido.

“Es inmoral, ilegal y criminal la orden ejecutiva que persigue y amenaza a terceros que quieran vender combustible a Cuba y la que extraterritorializa el bloqueo a niveles nunca vistos, penalizando a empresas que quieran invertir en Cuba"

Díaz-Canel afirma que su Gobierno seguirá “denunciando, de la manera más firme y enérgica el cerco genocida que busca estrangular a nuestro pueblo”, que está siendo sometido a un “acto de genocidio que debe ser condenado por organismos internacionales”, además de pedir que sus “prmotores” sean encausados “penalmente”.

Esa tarea de denuncia la lleva a cabo con constancia Cubadebate, que desde hace semanas lamenta que los medios estadounidenses se hagan eco de filtraciones como un elemento más de presión sobre el régimen. Este martes, en uno de los ya frecuentes análisis que realiza el digital sobre el papel de la prensa, se centra en las publicaciones realizadas por Axios, que desde febrero ha estado filtrando información de fuentes del Departamento de Estado: desde las conversaciones secretas reveladas en febrero –y que el Gobierno cubano admitió un mes después– a las más recientes, de este mismo fin de semana, sobre la presunta compra de drones, sin dejar de lado la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana.

Cubadebate considera que Axios ayuda a mover el debate de lo político a lo militar, de manera que “el relato no gira alrededor de un diálogo entre Estados, sino alrededor de una interlocución dirigida hacia quienes EE UU considera ‘poder real’”. El medio oficialista ha analizado con la herramienta Zeeschuimer las 1.642 reacciones generadas por el más reciente artículo de Axios en redes y concluye que se dividen en varios grupos. El mayoritario es el que considera al medio estadounidense como “aparato de propaganda del Estado”, con un 32% de los comentarios.

Le siguen quienes manifiestan desconfianza hacia la Administración de Trump, con un 26%; los que opinan que Cuba es el verdadero amenazado y tiene derecho a defenderse, 22%; los que consideran que se prepara el terreno para atacar a la Isla ,12%; y, como grupo minoritario, un 8%, los que temen que en efecto Cuba pueda ser una amenaza. Cubadebate admite que a veces los comentarios pueden contener una o varias premisas y esto no es excluyente, aunque no advierte de que una tendencia habitual en redes es responder a lo que desagrada y razonarlo; mientras que el apoyo es más pasivo y se limita a un “me gusta”.

Sea como fuere, el escenario en Cuba está tan abierto y suscita tanto debate que los artículos en la prensa de EE UU no cesan casi a diario, aunque ninguno puede decantarse sobre qué ocurrirá. Este lunes, Político publica una columna de la corresponsal Nahal Toosi, de origen iraní y experta en relaciones internacionales, en la que la reportera sostiene que la idea de un ataque militar en la Isla es ahora más probable que hace meses, ya que la Administración de Trump no ve avances en una estrategia de sanciones que consideraban ganadora a corto plazo.

“La idea inicial sobre Cuba era que el liderazgo era débil y que la combinación de la aplicación de sanciones intensificadas, un bloqueo petrolero y las victorias militares estadounidenses en Venezuela e Irán asustarían a los cubanos para que hicieran un trato. Ahora, lo de Irán se ha torcido y los cubanos están demostrando ser mucho más duros de lo que se pensaba inicialmente. Así que la acción militar está sobre la mesa más que antes”, le dijo un funcionario que participa en las conversaciones.

La fuente de Toosi sostiene que el régimen cubano es más monolítico de lo que se esperaba y que no es consciente de la gravedad de la situación económica siquiera. “Responden a la presión de Estados Unidos ofreciendo ideas como permitir la inversión externa en hoteles cuando sus problemas reales son estructurales, incluso con su red eléctrica en ruinas”, destaca.

La corresponsal afirma, además, que Trump podría ganar poco a nivel interno con este movimiento, puesto que los mayores entusiastas de una acción militar ya están entre sus partidarios

Aunque el Pentágono sigue elaborando posibles planes, nada está decidido. Un ex funcionario de la Casa Blanca que conoce bien Cuba advirtió de que no se puede subestimar el apoyo popular que podría quedarle al régimen y que las cosas no sean tan sencillas. “Hay verdaderos creyentes allí”, dijo. La corresponsal afirma, además, que Trump podría ganar poco a nivel interno con este movimiento, puesto que los mayores entusiastas de una acción militar ya están entre sus partidarios. Sin embargo, la presión no cede, como lo refleja el incesante goteo de noticias relacionadas con el asunto.

La situación continuará mañana, cuando está previsto que se anuncie la acusación formal contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, en 1996. Este lunes, el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba (U.S.- Cuba Trade) publicó un informe abordando posibles escenarios que se abren en esta situación y entre ellos destaca la firme convicción de que Castro no será detenido, como sí ocurrió con Nicolás Maduro en Venezuela.

“El Departamento de Defensa de Estados Unidos no llevará a cabo una operación para extraer a Raúl Castro de la República de Cuba”, señalan, agregando que lo más probable es que el general muera en su casa. “La Administración Trump-Vance no condicionará su reincorporación comercial, económica, financiera, militar, política y social a la extradición de Raúl Castro. Lo pedirán, pero no lo harán. Por lo tanto, la acusación será performativa”, añade el documento. En resumen, Washington sigue dando la prioridad a la guerra psicológica.