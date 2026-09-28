La Guiteras vuelve a romperse: ocho días de reparaciones para solo 16 horas de servicio

La central acumula más de 20 salidas del sistema este año y a veces apenas logra mantenerse en línea durante media hora

La Habana/La alegría duró 16 horas y diez minutos. La termoeléctrica Antonio Guiteras, de Matanzas, sincronizó con el sistema eléctrico nacional (SEN) a las 6:55 de la mañana del domingo y a las 11:05 de la noche ya estaba nuevamente fuera. El periodista de Radio Rebelde José Miguel Solís informó de la desconexión y, citando datos de la Unión Eléctrica, señaló como causa un “salidero en la pared frontal de quemadores”.

La víspera, las cuentas en redes sociales de la termoeléctrica habían anunciado que, después de completar el lavado de la caldera y alcanzar un “pH neutro”, el bloque generador pasaba al “proceso de arranque”. Poco después de conectarse al SEN, la planta aportaba unos 160 megavatios (MW) y los técnicos esperaban elevar progresivamente la generación hasta cerca de 200 MW.

La incorporación cerró ocho días de reparaciones en los que, según explicó a Solís el director de la planta, Román Pérez Castañeda, se realizaron “más de 200 acciones correctivas”. La “ruta crítica”, señaló, estuvo en la reparación del economizador, dañado tras el colapso del sistema eléctrico nacional del 18 de septiembre.

Para muchos usuarios, la entrada en funcionamiento de la termoeléctrica no fue siquiera perceptible"

Para muchos usuarios, la entrada en funcionamiento de la termoeléctrica no fue siquiera perceptible en una jornada de domingo en que numerosos barrios habaneros encadenaron más de 20 horas seguidas de apagón.

El periódico provincial Girón detalló ayer que una combustión secundaria en el economizador obligó a inutilizar casi 50 de sus 136 serpentines, los tubos encargados de aprovechar el calor de los gases para precalentar el agua de la caldera.

Hace cuatro días, una prueba hidráulica reveló “imperfecciones ante presión de trabajo” en el economizador, por lo que brigadas de soldadores laboraron en turnos que cubrían las 24 horas del día para corregirlas.

La nueva salida encaja en una rutina que la Guiteras sigue arrastrando durante 2026. 14ymedio contabilizó hasta agosto más de 20 salidas del sistema por averías y otros problemas técnicos. A finales de mayo acumulaba ya 12 desconexiones y el 24 de junio alcanzó la número 16.

Algunas incorporaciones duraron muy poco. Ese mismo 24 de junio volvió a fallar apenas dos días después de regresar al SEN. El 17 de julio el episodio fue todavía más breve: sincronizó a las 16:54 y volvió a salir a las 17:20, apenas 26 minutos después.

Resultaron excepcionales los 44 días consecutivos en línea que consiguió mantenerse conectada"

Por eso resultaron excepcionales los 44 días consecutivos en línea que consiguió mantenerse conectada desde el 4 de agosto hasta el colapso del 18 septiembre, su período de estabilidad más prolongado documentado este año. Durante ese tramo generó alrededor de 185 MW como promedio.

Sin esa racha extraordinaria, el comportamiento es muy distinto. Un cálculo a partir de los períodos de funcionamiento documentados durante 2026 sitúa en unos seis días el tiempo medio entre una reincorporación y la siguiente salida.

Inaugurada el 19 de marzo de 1988, la Guiteras tiene ya 38 años y superó incluso el extremo superior de los 30 a 35 años de vida útil habitual para una central de este tipo. Pese a su deterioro, sigue siendo el mayor bloque unitario de generación de Cuba, con una potencia instalada de 330 MW, y una de las piezas más importantes del SEN. Su ubicación en el occidente, donde se concentra buena parte de la demanda eléctrica, y la posibilidad de recibir crudo nacional directamente por oleoducto aumentan su peso dentro del sistema.

Girón señaló además que la termoeléctrica tiene previsto un mantenimiento mayor que la mantendría entre 25 y 30 días fuera de servicio, una parada que dependerá de que otras unidades puedan sostener el SEN durante ese período.