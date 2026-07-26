Sin la Guiteras, el sistema roza el récord de déficit, mientras derrochan recursos por el 26 de julio

La Guiteras salió del sistema debido a una "avería en el economizador de su caldera"

La Habana/El sistema eléctrico cubano rozará su máximo déficit histórico este domingo, luego de la enésima salida de la mayor termoeléctrica del país, la Antonio Guiteras, mientras el Gobierno despilfarra recursos en las celebraciones en Pinar del Río por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

De acuerdo con el parte diario de la Unión Eléctrica (UNE), la planta en Matanzas, que aporta 220 MW al SEN, “salió del sistema eléctrico nacional debido a una avería en el economizador de su caldera”. El reporte justifica la nueva inoperancia debido a “una fuga en esta pieza”, lo que “provoca un sobreconsumo de agua que obliga a la detención de la unidad para evitar daños mayores”.

La nueva salida de la Guiteras, que acumula un sinfín de desperfectos y arrastra al menos 20 averías en lo que va de año, se da en un mes en el que se han registrado tres apagones nacionales en la Isla.

En cuanto al resto de las unidades, se informó que la 6 de la termoeléctrica de Mariel, la 6 de Nuevitas, la 2 de la Felton y la 3 de la CTE Renté “se encuentran en avería”, mientras que siguen en “mantenimiento” la 3 de la Santa Cruz, la 5 de Nuevitas y las unidades 5 y 6 de Renté.

Siguen en “mantenimiento” la 3 de la Santa Cruz, la 5 de Nuevitas y las unidades 5 y 6 de Renté

En total, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas. Esta fuente es responsable del 40% del mix energético y se nutre de crudo nacional. El otro 40% del mix está a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por las sanciones del Gobierno estadounidense.

A ello se suman averías en transformadores y redes de distribución, particularmente en La Habana. De acuerdo con la Agencia Cubana de Noticias, en la capital realizan una campaña intensiva de “reparación, mantenimiento y sustitución de transformadores eléctricos monofásicos”. Estas interrupciones se llegan a contabilizar con un promedio diario de 25, aunque en determinadas jornadas la cifra superó los 60 equipos dañados.

Según las autoridades, las averías se producen debido al aumento del consumo por altas temperaturas y las prolongadas horas de déficit energético en este verano.

Con ese panorama, la situación nacional para este domingo 26 de julio pinta crítica. A las 6:00 de la mañana, la disponibilidad del SEN era de apenas 900 MW frente a una demanda de 2.724 MW. En ese momento ya había 1.698 MW afectados, y para el horario del mediodía la UNE estimaba una afectación de 1.550 MW.

Para el horario de máxima demanda, cuando ya la energía solar no aporta nada al SEN, la empresa estatal calcula una afectación prevista de 2.330 MW

El pronóstico para la noche es aún peor. Para el horario de máxima demanda, cuando ya la energía solar no aporta nada al SEN, la empresa estatal calcula una afectación prevista de 2.330 MW, rozando el récord de déficit registrado en la primera semana de julio, de 2.341 MW, una cifra que, en su momento, se justificó que fue “superior a lo planificado debido a la no entrada de unidades previstas”. Ello supuso la ausencia de más de tres cuartas partes de la energía necesaria para el país (75,5%).

En cuanto a este sábado, la situación tampoco fue la mejor. La UNE detalló que “se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1.883 MW a las 21:40 horas”.

Pese a la crisis energética del país, se realizó “una gala” por el 26 de julio y se conmemoró el centenario del natalicio de Fidel Castro, con un espectáculo que no tuvo inconvenientes energéticos para su realización en tierras pinareñas. El mismo, según Cubadebate, inició con Voces del pueblo, una producción que contó con la participación de la Orquesta de Cámara Éxtasis, la Compañía Lírica Ernesto Lecuona y estudiantes de la Escuela Nacional de Danza, bajo la cinematografía de Yamila Pérez Jarvis.

Pese a la crisis energética del país, se realizó “una gala” por el 26 de julio y se conmemoró el centenario del natalicio de Fidel Castro

“El repertorio incluyó desde la trova y las décimas hasta un emotivo popurrí de canciones del pueblo que recordaron la gesta heroica: Siempre es 26, Cabalgando con Fidel, Girón, la Victoria y Y en eso llegó Fidel", reseñó el medio estatal, que publicó fotos en las que se puede apreciar la asistencia de Miguel Díaz-Canel y su esposa, Lis Cuesta.

La precaria situación energética en el país ha provocado que, en muchos puntos del país, los apagones alcancen más de 20 horas consecutivas, lo que ha generado, marcadamente desde marzo, una ola de protestas en varios puntos del país.

La Isla se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, que se explica por la conjunción de un factor estructural, el sistema energético profundamente obsoleto, y el bloqueo iniciado a finales de enero.

Expertos independientes consideran que el saneamiento completo del SEN precisaría de 10 años y hasta 10.000 millones de dólares, una cifra fuera de las posibilidades de Cuba, que se encuentra sumida en una grave crisis económica desde hace más de seis años.