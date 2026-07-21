Vuelven a salir del sistema las dos principales termoeléctricas del país

La Guiteras y Felton están fuera de servicio, a una semana de que el país sufriera su tercera desconexión total del mes

La Habana/Una semana después de que el sistema eléctrico nacional (SEN) sufriera una desconexión total, que significó el tercer apagón total en julio, las dos principales plantas termoeléctricas cubanas, la unidad 1 de la Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, de Felton, en Holguín, y la Antonio Guiteras, en Matanzas, vuelven a estar, por enésima vez, inoperativas.

De acuerdo con el parte diario de la Unión Eléctrica (UNE) de este martes, la Felton, que aporta 200 MW al SEN, “quedó fuera de servicio esta mañana, lo que suma una baja más al complejo escenario energético que enfrenta el país”. Sin mencionar la causa de la salida del sistema, la UNE se limitó a señalar que esta “se suma a las de otras unidades térmicas en avería o mantenimiento”, lo que “agrava las afectaciones que ya se reportan en todo el territorio nacional”.

De manera discreta, casi escondida en el parte de la UNE, también se menciona que la Antonio Guiteras, que se reincorporó al sistema apenas el sábado pasado, generando apenas 150 MW de los aproximadamente 220 MW de capacidad debido a la “limitada por alto consumo de agua”, frenó actividades “por salidero en caldera”. La termoeléctrica en Matanzas acumula un sinfín de desperfectos y acumula al menos 19 averías en lo que va de año.

Además, las unidades 5 y 6 de la Termoeléctrica de Mariel, la 2 de Santa Cruz del Norte, la 2 de Felton y la 3 de Renté tampoco funcionan, pues “se encuentran en avería”, mientras que la 3 de Santa Cruz del Norte, la 5 de Nuevitas y las 5 y 6 de Renté están en mantenimiento.

Las unidades 5 y 6 de la Termoeléctrica de Mariel, la 2 de Santa Cruz del Norte, la 2 de Felton y la 3 de Renté tampoco funcionan, pues “se encuentran en avería”

En total, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas. Esta fuente es responsable del 40% del mix energético y se nutre de crudo nacional. El otro 40% del mix está a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por las sanciones del Gobierno estadounidense.

Con ese panorama, la situación nacional para este martes no pinta mejor. A las 6:00 de la mañana, la disponibilidad del SEN era de apenas 1.156 MW frente a una demanda de 2.737 MW. En ese momento ya había 1.738 MW afectados, y para el horario del mediodía la UNE estimaba una afectación de 1.550 MW.

El pronóstico para la noche es aún peor. Para el horario de máxima demanda, cuando ya la energía solar no aporta nada al SEN, la empresa estatal calcula una afectación prevista de 2.150 MW, aún lejos del récord registrado la semana pasada, de 2.341 MW, “una cifra superior a lo planificado debido a la no entrada de unidades previstas”, justificó en ese entonces la Unión Eléctrica en su reporte diario. Ello supuso la ausencia de más de tres cuartas partes de la energía necesaria para el país (75,5%).

La empresa estatal calcula una afectación prevista de 2.150 MW

La precaria situación energética en el país ha provocado, marcadamente desde marzo, una ola de protestas en varios puntos del país. Las más recientes se registraron el viernes pasado en el barrio de Lawton, en el municipio capitalino de Diez de Octubre. Decenas de vecinos exigieron que se restableciera el servicio a cacerolazos, con la quema de basureros y bloqueos en las calles.

Tras la ruidosa protesta, los residentes de Lawton recibieron finalmente un oasis de luz que duró apenas 10 horas, un privilegio para una ciudad que vive entre apagones consecutivos de 22 horas, con “alumbrones” de dos o tres.

La isla se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, que se explica por la conjunción de un factor estructural, el sistema energético profundamente obsoleto, y el bloqueo iniciado a finales de enero.

Expertos independientes consideran que el saneamiento completo del SEN precisaría de 10 años y hasta 10.000 millones de dólares, una cifra fuera de las posibilidades de Cuba, que se encuentra sumida en una grave crisis económica desde hace más de seis años.