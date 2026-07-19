Los vecinos de Lawton se lanzan a la calle por segunda noche consecutiva al grito de "¡Queremos luz!"

Un residente del barrio de Diez de Octubre relata su experiencia en el cacerolazo del pasado viernes

La Habana/“Todo se arregló mediante un festival de cazuelas y quema de basuras”, cuenta a 14ymedio un residente de avanzada edad del barrio de Lawton, en el municipio capitalino de Diez de Octubre, sobre los cacerolazos del pasado viernes, durante los cuales decenas de vecinos quemaron basureros, bloquearon las vías y exigieron el restablecimiento del servicio. El vecino remata con orgullo: “¡Este anciano pudo participar en el ‘festival’, no podía perdérmelo por nada!”.

Según relata, la indignación de los manifestantes se debía a las justificaciones de la empresa estatal para mantener el barrio tantas horas apagado. “Todos los días era por una rotura en la Estación Apolo que, sumada a la caída del sistema eléctrico nacional, ya duraba mucho más que la paciencia y la ‘tranquilidad ciudadana’”. A su juicio, con el restablecimiento del servicio tras la protesta “quedó demostrada la mentira de tales roturas”.

“Todo se arregló mediante un festival de cazuelas y quema de basuras”

Tras la sonada protesta, los residentes de Lawton recibieron finalmente un oasis de luz que duró diez horas, un privilegio para una ciudad que vive entre apagones consecutivos de 22 horas con “alumbrones” de dos o tres. Con orgullo, el vecino cuenta: “A partir del ‘festival’ no hemos tenido cortes eléctricos y pudimos dormir plácidamente toda la noche, como bebés, lo que no ocurría desde meses anteriores”.

Este diario pudo documentar los restos del cacerolazo del viernes: montículos de desperdicios chamuscados y basureros quemados en la calle Dolores, entre las calles 12 y 14.

En la noche de este sábado, el barrio de Lawton fue escenario de nuevas protestas para reclamar el servicio eléctrico. A gritos de “¡Queremos Luz!” y “¡Libertad!”, decenas de vecinos hicieron sonar cazuelas y quemaron basureros. Según videos difundidos en redes sociales por la activista Elsa Morejón, la Policía hizo presencia en el lugar y grabó a los manifestantes, una práctica que utiliza para intimidar e identificar a los implicados de cara a posteriores actos de represión.

“A partir del ‘festival’ no hemos tenido cortes eléctricos y pudimos dormir plácidamente toda la noche, como bebés, lo que no ocurría desde meses anteriores”

La nueva protesta de Lawton se suma a otras registradas durante las últimas semanas en distintos puntos de La Habana, denunciando los prolongados apagones y la distribución desigual del servicio eléctrico. A medida que la crisis energética se agrava, también se multiplican las denuncias de cobros ilegales y otras prácticas corruptas dentro de la empresa eléctrica, una problemática que la propia Unión Eléctrica (UNE) ha reconocido públicamente.

El deterioro del sistema eléctrico nacional (SEN), que ha sufrido cinco colapsos totales en lo que va de 2026 –tres de ellos solo en julio– y diez desde finales de 2024, vuelve a reflejarse en las previsiones de la UNE para esta noche. Aunque la empresa estatal anunció el sábado la reincorporación de la termoeléctrica Antonio Guiteras –tras permanecer apenas 26 minutos sincronizada el día anterior antes de sufrir una nueva avería–, y este domingo incorporó la unidad 8 de la CTE Máximo Gómez, en Mariel, prevé para esta noche un déficit de 2.032 MW para una demanda nacional de 3.200 MW, un panorama que anticipa más apagones en gran parte del país.