La UNE reconoce el caso de corrupción destapado por vecinos de Calabazar

La Guiteras vuelve a averiarse a los 26 minutos de entrar en funcionamiento, mientras aumentan las denuncias de ilegalidades en la distribución de electricidad y agua

Madrid/La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) reconoció este viernes el caso de corrupción destapado el jueves en Calabazar, en el municipio habanero de Boyeros, donde dos de sus linieros fueron retenidos por los vecinos y posteriormente arrestados por las autoridades tras ser acusados de negociar ilegalmente el suministro eléctrico.

“Tenemos conocimiento del hecho ocurrido recientemente en Calabazar, en el que se vieron involucrados dos de nuestros linieros”, escribe la empresa estatal en su perfil oficial. “Las autoridades ya están dando seguimiento al caso y se adoptarán las medidas que correspondan, conforme a la ley y a los procedimientos establecidos”.

Según denunciaron en redes sociales vecinos de Calabazar, los linieros fueron sorprendidos en estado de embriaguez, con dinero en efectivo y cajas de cerveza dentro del vehículo de trabajo. Los residentes los acusaron de desviar el suministro eléctrico hacia mipymes y negocios privados, mientras el barrio sufría más de 24 horas de apagón. Los propios vecinos los retuvieron hasta la llegada de las autoridades. Posteriormente, otros habitantes de Calabazar se concentraron frente a la sede del Gobierno municipal para exigir una solución a los prolongados apagones, bajo la vigilancia de fuerzas de seguridad.

La corrupción encuentra un terreno fértil en un país donde la electricidad se ha convertido en un bien escaso. La propia UNE volvió a evidenciar este viernes la fragilidad del sistema al anunciar la entrada en funcionamiento de la termoeléctrica Antonio Guiteras y, apenas 26 minutos después, informar de una nueva avería. A las 4:54 de la tarde comunicó: “A las 16:54 horas en línea la CTE Antonio Guiteras”. Poco después, a las 5:20 p.m., llegó un segundo aviso: “A las 17:20 horas, CTE Antonio Guiteras, fuera de línea por salidero en caldera”.

“La Guiteras es un truco de magia: ¿la ves? Pues ya no la ves”

La fugaz sincronización no sorprendió a los cubanos. Bajo el anuncio de su conexión al sistema ya podía leerse en un comentario de los usuarios: “Y se cae en 3…2…1…”. Cuando la UNE confirmó la nueva avería, los comentarios se cargaron de humor negro entre usuarios ya agotados: “Un conejo reproduciéndose dura más que la Guiteras”; “Lo bueno es que esta vez no va a hacer falta tiempo para enfriarla”; “La Guiteras es un truco de magia: ¿la ves? Pues ya no la ves”; y también: “¡Pero es que dura menos adentro que mi ex!”.

La termoeléctrica matancera, la mayor unidad generadora del país, sometida desde hace años a una explotación por encima de su vida útil, acumula más de 17 salidas de servicio en lo que va de año. Su deterioro es uno de los principales síntomas de la crisis del sistema eléctrico nacional, que ha sufrido cinco colapsos totales en 2026, tres de ellos solo en julio, un total de 10 desde finales de 2024.

A medida que la crisis energética se agrava, también se multiplican las denuncias de cobros ilegales y otras prácticas corruptas dentro de la empresa eléctrica. “La corrupción en la UNE está campeando por su respeto”, cuenta a este diario un residente de Luyanó. “No hace mucho los vecinos de aquí pagamos para que vinieran a arreglarnos una avería. Llevábamos casi 24 horas sin luz y tuvimos que pagar para que hicieran lo que se supone es su trabajo”. Según los vecinos, también se ha extendido la práctica de pagar para ser conectados a circuitos privilegiados y reducir así el tiempo de los apagones.

A medida que la crisis energética se agrava, también se multiplican las denuncias de cobros ilegales y otras prácticas corruptas dentro de la empresa eléctrica

Reclamos similares hacían los residentes de San Miguel del Padrón durante las protestas de este jueves, que tuvieron lugar a plena luz del día. Vecinos denunciaron que algunos trabajadores priorizan el restablecimiento del servicio en determinados circuitos a cambio de dinero. “Les pagan para que vengan y pongan la corriente y esa es la situación que hay entonces en otros barrios, que no hay corriente estable”, dijo una residente a Martí Noticias. “Los trabajadores saben la necesidad actual que tenemos con la crisis energética y están cobrando dinero”.

En algunos barrios de La Habana los apagones ya superan las 72 horas consecutivas y la falta de electricidad agrava además la crisis del agua, ya que los cortes impiden el funcionamiento regular de los sistemas de bombeo y dejan durante semanas sin suministro a numerosos vecinos.

La crisis de abastecimiento de agua también ha alimentado las prácticas corruptas dentro de Aguas de La Habana. La venta ilegal de pipas por trabajadores de la empresa estatal no es un secreto ni una novedad para los cubanos, que ven cómo las desigualdades se profundizan entre quienes pueden pagar por un servicio básico y quienes dependen exclusivamente de los canales oficiales.